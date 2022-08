Äärikonservatiivisessa iranilaisessa lehdessä hyökkääjää kuvaillaan vastuuntuntoiseksi ja urheaksi.

Useimmissa iranilaisissa lehdissä ylistetään hyökkääjää, joka puukotti kirjailija Salman Rushdieta perjantai-iltana.

Iranin uskonnollinen johto langetti Rushdiesta tappokäskyn vuonna 1989 hänen julkaistuaan Saatanalliset säkeet -teoksen edellisenä vuonna. Vuonna 1998 Iranin presidentti vakuutti Britannialle, että Iran ei aio noudattaa käskyä.

Rushdien kimppuun hyökättiin Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa järjestetyssä luentotilaisuudessa. Tilanteessa kiinniotetun puukottajan motiivia ei tiedetä.

Valtaosa iranilaisesta mediasta on ylistänyt hyökkääjää. Äärikonservatiivinen sanomalehti Kayhan kutsui häntä urheaksi ja vastuuntuntoiseksi, kertoo uutistoimisto AFP.

”Suudelkaamme hänen käsiään, joka katkaisi vihollisemme kaulan”, lehdessä kirjoitettiin AFP:n mukaan.

Lehden johtajan nimittää Iranin hengellinen johtaja, ajatollah Ali Khamenei, AFP kertoo.

Vain edistyksellisimmät iranilaiset lehdet eivät ole kannattaneet iskua.

Iranin viranomaiset eivät ole antaneet virallisia kommentteja iskusta.

Muun muassa Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa Rushdien puukotus on tuomittu hyökkäyksenä sananvapautta vastaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Britannian sisäministeri Priti Patel ilmaisevat myötätuntonsa brittikirjailija Rushdien omaisille ja puolustavat sananvapautta.

”Olen järkyttynyt, että Sir Salman Rushdieta on puukotettu hänen käyttäessään oikeutta, jonka puolustamista emme saa koskaan lopettaa”, Johnson kirjoitti Twitterissä.

Myös Patel kertoo Twitterissä järkyttyneensä ”provosoimattomasta ja järjettömästä” hyökkäyksestä.

”Sananvapaus on arvo, jota vaalimme, ja sen heikentämisyrityksiä ei pidä suvaita”, Patel sanoo.

Yhdysvaltain presidentin avustaja, kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan kuvaili hyökkäystä kauhistuttavaksi.

”Me kaikki rukoilemme hänen nopean paranemisensa puolesta. Olemme kiitollisia häntä auttaneiden hyvien kansalaisten ja ensiapuhenkilökunnan ripeästä toiminnasta.”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo Ranskan tukevan Rushdieta.

”Hän on ollut juuri uhrina raukkamaisessa hyökkäyksessä, jonka ovat toteuttaneet vihan ja barbaarisuuden voimat. Hänen taistelunsa on meidän, se on universaali”, Macron sanoi Twitterissä.