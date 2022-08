Vuosi Talebanin valtaan­nousun jälkeen afganistanilaisten tilanne on synkkä: ihmis­oikeudet eivät toteudu, akuutti ruoka­pula on yli puolella väestöstä

Talebanin haltuunsa ottaman Afganistanin tilanne on hälyttävä esimerkiksi ruokaturvalle, naisten oikeuksille ja toisin­ajattelijoille, raportoivat YK ja Human Rights Watch.

Afganistanissa valta siirtyi vuosi sitten 15. elokuuta virallisesti äärijärjestö Talebanille.

Syksyllä 2021 Taleban lupaili hallitsevansa maltillisemmin ja kunnioittavansa esimerkiksi naisten oikeuksia ja lehdistönvapautta.

Pian valtaannousun jälkeen syyskuussa kävi kuitenkin selväksi, että toiveet lupausten toteutumista olivat turhia.

Elokuussa 2022 seuraukset ovat päivänselviä. Naisten oikeuksia on rajoitettu, toisin­ajattelijoita on vainottu ja teloitettu ja kriittinen media on hiljennetty. Laaja osa väestöstä näkee nälkää, ja moni joutuu pelkäämään väkivaltaa, kuten taisteluita ja terrori-iskuja.

Tilanteesta ovat tällä viikolla tiedottaneet esimerkiksi ihmisoikeustyön asiantuntijat YK:sta sekä ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW).

”Afganistanilaiset elävät ihmisoikeuksien kannalta painajaista ja ovat sekä Talebanin julmuuden että kansainvälisen apatian uhreja”, Human Rights Watchin Afganistanin tutkija Fereshta Abbasi sanoo järjestön tiedotteessa.

Naisia osallistui pakistanilaisten poistumista ja Afganistanin itsenäistä hallintoa vaativaan mielenosoitukseen syyskuussa 2021. Talebanin vallan aikana mielenilmaukset on hajotettu kovin ottein.

Noin vuosi sitten YK:n pakolaisjärjestön leiristä hakeneet naiset jonottivat raha-avustuksia ennen paluutaan kotiseudulleen Itä-Afganistaniin lähellä Kabulia 28. heinäkuuta 2022.

Tilanne on heikko myös esimerkiksi ruokaturvan ja terveydenhuollon kannalta.

Tämä johtuu muun muassa Afganistanin äärimmäisen heikosta taloustilanteesta. Valtiontalouden romahdus oli sekin selvää jo syksyllä 2021.

Ruoan puutteesta kärsii tällä hetkellä yli puolet Afganistanin väestöstä.

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n mukaan Afganistanin 41,7 miljoonan hengen väestöstä 22,8 miljoonalla ihmisellä on akuutti pula ruoasta. Yli 8,7 afganistanilaista on riittämättömän ruoan vuoksi hätätilanteessa.

HS raportoi kansalaisten hädästä paikan päältä esimerkiksi helmikuussa 2022.

YK:n avustusjärjestöjen ruoka-avustuksia Yakawlangissa, Bamiyanin maakunnassa heinäkuussa. Afganistanin ruokaturva on avustusten varassa, ja nekään eivät saavuta suurta osaa kansasta.

Suurta osaa väestöstä humanitaarinen apu ei tavoita. Tiellä on paitsi Talebanin hallinto myös se, että sitä ei virallisesti tunnusteta ulkomailla. Valtion hallinnon kautta kulkevat tuet ja avustukset on paljolti laitettu jäihin.

Humanitaarista apua on myös vaikea saada Afganistanin syrjäisemmille ja vaikea­kulkuisemmille seuduille. Niitä ovat ravisuttaneet Talebanin uuden vallan alla myös vaikeat sääolosuhteet sekä maanjäristykset.

Ongelmien taustalta löytyy lisäksi kansainvälinen, Naton johtama 20-vuotinen operaatio ja sen aikana tehdyt lukuisat virheet. Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden toimien nähdään kärjistäneen Afganistanin vaikeuksia monin tavoin.

Pohjois-Afganistanissa käytiin viime kuussa taisteluita Talebanin ja kilpailevan aseellisen ryhmän välillä. Kuvan ihmiset pakenivat niitä Bamiyanin maakunnan Yakawlangiin ja istuivat Duzdanchisman kylässä 15. heinäkuuta.

Tämän vuoksi kansainväliseltä yhteisöltä ja länsimailta vaaditaan toimia. YK:n asian­tuntijoiden ja Human Rights Watchin mukaan Taleban on tuomittava, mutta kansalaisille on saatava apua tavalla tai toisella.

Niiden mukaan muiden maiden pitäisi esimerkiksi huolehtia siitä, että Afganistaniin kohdistetut sanktiot eivät estä humanitaarisen avun pääsyä maahan. HRW:n mukaan nykyisistä sanktioista tulisi joustaa.

Samalla se on kuitenkin todennut, että pelkät hätäavustukset eivät tule koskaan ratkaisemaan Afganistanin kriisiä. Maahan tarvitaan esimerkiksi toimiva, tunnustettu keskuspankki.

Pankkia ei ole haluttu kansainväliseen rahansiirtojärjestelmiin, koska varojen pelätään luonnollisesti valuvan pelkästään Talebanin käsiin.

Jos pankista ei päästä sopuun, HRW suosittaa, että eri maiden hallinnot, YK ja Maailmanpankki neuvottelisivat Talebanin kanssa lyhytaikaisista sopimuksista, joilla ruokaturvaa saataisiin parannettua.