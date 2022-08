Tiukat karanteenisäännöt ovat tähän asti pitäneet koronaviruspandemian poissa Marshallinsaarilta.

Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio Marshallinsaaret on julistanut terveyshätätilan nopeasti leviävän koronaviruksen omikronmuunnoksen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Joka kymmenes pääkaupunki Majuron asukas on saanut tartunnan viikossa.

”Valmistaudumme nyt Majurossa epidemian pahimpaan vaiheeseen”, kommentoi terveysministeri Jack Niedenthal maanantaina.

”Koska muut maat ovat kokeneet tämän ensin, ymmärrämme hyvin, miten tämä virus leviää: kulovalkean tavoin.”

Marshallinsaaret on yksi maailman viimeisistä valtioista, jotka ovat onnistuneet välttymään koronaviruspandemialta lähes täysin. Ympäröivien saarivaltioiden tapaan se otti pandemian alkuvaiheessa käyttöön tiukat karanteeniohjeet maahan saapuville.

Kun matkustamista on yritetty avata, tartunnat ovat levinneet saarivaltioihin yksi toisensa jälkeen. Marshallinsaarten hallitus oli aikonut luopua karanteenimääräyksistä 1. lokakuuta ja on jo alkanut purkaa turvatoimia.

Marshallinsaarilla havaittiin kotoperäisiä tartuntoja ensimmäistä kertaa 8. elokuuta, ja nyt testeillä vahvistettuja tartuntoja on yli 3 000, joista 200 terveydenhoidon työntekijöillä.

Todellinen tartuntamäärä lienee selvästi suurempi, sillä testatuista yli 75 prosentilla on tartunta.

Marshallinsaarilla asuu yhteensä noin 60 000 ihmistä, joista 70 prosentilla on rokotus koronavirusta vastaan. Toistaiseksi sairaalaan on joutunut vain yhdeksän ihmistä, kertoo BBC.

Terveysministeri Niedenthalin mukaan on todennäköistä, että tilanne vielä pahenee, kun tauti leviää saarelta toiselle.

Marshallinsaarten sisäiset lennot on keskeytetty toistaiseksi lentäjien sairastuttua, eikä terveydenhoidon henkilöstöä saada lennätettyä pääkaupungista syrjäisemmille saarille.

Yhdysvaltojen tautien­ehkäisy­keskus on ilmoittanut lähettävänsä Marshallinsaarille apujoukkoja.

Marshallinsaarilla on liitännäis­valtio­sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Maassa on muun muassa Yhdysvaltojen armeijan testialue, jossa Yhdysvallat on tehnyt ydinkokeita.

Niedenthalin mukaan yhdysvaltalaisten on tarkoitus auttaa paikallisia terveysviranomaisia.

”Olemme siirtyneet torjunnasta haittojen minimoimiseen”, ministeri kertoo AFP:lle.