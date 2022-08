Brittiläinen kirjailija Salman Rushdie kohtasi perjantaina tappokäskyn, jota oli pakoillut 33 vuotta. Rushdieta puukotettiin hengenvaarallisesti perjantaina New Yorkin osavaltiossa.

Iranin korkein uskonnollinen johtaja ajatolla Ruhollah Khomeini antoi helmikuussa 1989 fatwan eli uskonnollisen määräyksen, jonka mukaan kaikki Rushdien romaanin Saatanalliset säkeet (1988) julkaisemiseen osallistuneet pitää tappaa.

Mikä oli Rushdien romaanissa niin raskauttavaa?

Kukaan ei oikeastaan tarkkaan tiedä.

Khomeini ei tiettävästi koskaan lukenut romaania. Hän antoi fatwansa vasta puoli vuotta romaanin julkaisun jälkeen, jolloin ainakin kuusi ihmistä oli kuollut mellakoissa kirjaa vastaan.

Toisinaan teoksen synniksi mainitaan se, että profeetta Muhammed esitetään siinä ihmisenä. Joskus mainitaan unijaksot, joissa profeetta Muhammed esiintyy seksityöläisen tai epäjumalahahmojen kanssa.

Raskauttavien kohtien etsiminen teoksesta vie vikaan. Rushdien romaanissa ei ole sellaista ”savuavaa asetta” kuin vaikkapa kotoisassa jumalanpilkkateoksessa, Hannu Salaman Juhannustansseissa (1964).

Salama sai sakkotuomion juopuneen hahmon pilasaarnasta. (Sivumennen sanoen vielä Rushdien fatwan aikoihin Juhannustansseista myytiin Suomessa ainoastaan sensuroitua versiota.)

Saatanallisten säkeiden asetelma on mutkikkaampi. Romaani on saanut innoituksensa tarinasta, jonka mukaan profeetta Muhammed on osassa Koraania erehtynyt. Sen sijaan, että Koraani olisi alusta loppuun Jumalan sanelua, nämä säkeet olisi kuiskuttanut profeetan korvaan itse Saatana.

Niin Rushdie kuin kirjan kustantajakin kyllä ymmärsivät, että aihe on tulenarka. Rushdie on myöhemmin kertonut olettaneensa, että muutama imaami paheksuu, ja sitten kohu menee ohi.

Rushdie näyttää siis arvioineen aikansa poliittisen islamin väärin: kyse ei ollut niinkään imaameista kuin väkijoukkoja taakseen taitavasti lietsoneista poliittisista voimista.

Rushdie oli valmiiksi kiistanalainen hahmo. Hän oli kirjoittanut kolme romaania, jotka olivat ärsyttäneet varsinkin Intiassa ja Pakistanissa. Läpimurtoromaani Keskiyön lapset oli suututtanut Intian pääministeriä Indira Gandhia ja sen seuraaja Häpeä (1983) käsitellyt kriittisesti Pakistanin Zulfikar Ali Bhuttoa.

Rushdie siis jo tunnettiin kirjailijana, joka pilkkaa vallanpitäjiä. Kun rienaajan seuraava romaani käsitteli islamia, se oli helppo tulkita rienaukseksi islamille lukematta siitä riviäkään.

Kiistatta parodinen ja satiirinen teos julkaistiin Britanniassa syyskuussa 1988. Intia kielsi romaanin julkaisun heti, alle kaksi viikkoa julkaisun jälkeen.

Mielenosoitukset alkoivat Britanniassa. Rushdielle satoi tappouhkauksia, ja hän joutui hankkimaan henkivartijan.

Pian kirja kiellettiin Egyptissä, Etelä-Afrikassa, Bangladeshissa ja niin edelleen. Joulukuussa Boltonissa lähellä Manchesteria Saatanallisia säkeitä poltettiin roviolla. Kanadassa poltettiin kirjakauppoja.

Helmikuussa 1989 Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa alkoivat mellakat, joihin osallistui ainakin 10 000 ihmisiä. Kuusi kuoli, ainakin 80 loukkaantui.

Vasta nyt päästään Iraniin. Seuraavana päivänä, 14. helmikuuta 1989, Khomeini julisti fatwansa. Siinä vaadittiin kuolemaa kaikille kirjan tekemiseen osallistuneille.

Fatwassa ei mainita lainkaan syytä. Tässä vaiheessa sitä ei kukaan kaivannutkaan. Rushdiesta oli tullut pelinappula.

Khomeinilla oli kauhistuttava vaisto väkijoukkojen raivon valjastamisessa. Se oli johtanut islamilaisen vallankumouksen onnistumiseen Iranissa vuonna 1979.

Luultavasti Khomeini näki fatwan mahdollisuutena puhaltaa uutta energiaa vallankumoukseen. Sota Irakia vastaan oli päättynyt tappioon ja jopa miljoonan iranilaisen kuolemaan.

Reagointi vasta Pakistanin mellakoiden jälkeen voisi viitata siihen, että Khomeini näki mahdollisuuden radikaalin islamin johtopaikan takaisin anastamiseen.

1980-luvun lopulla Iran oli menettänyt asemaansa Afganistanin sunnalaisille mujahideen-sisseille. Fatwalla Khomeini pääsi puhumaan niin kuin olisi koko maailman islamin johtaja, vähän kuin paavi. Todellisuudessa shiialaisuus on noin kymmenen prosentin vähemmistö.

Fatwa vei väkivallan entistä pidemmälle. Seuraavina vuosina kirjakaupoissa räjähteli pommeja.

Khomeinin uhreja ovat Rushdien lisäksi ainakin japanilainen kääntäjä Hitoshi Igarashi (puukotettiin kuoliaaksi 1991), italialainen kääntäjä Ettore Capriolo (selvisi puukotuksesta 1991) sekä norjalainen kustantaja William Nygaard (jota ammuttiin kotinsa edustalla 1993, mutta hän selvisi).

Fatwa oli lopulta katastrofi myös Iranille. Se ajoi Iranin yhä syvempään eristykseen ja tuhosi mahdollisuudet uudistuslinjalle.

Keväällä 1989 Khomeini oli 86-vuotias ja lähellä loppuaan. Hän oli itse valinnut seuraajakseen suurajatolla Ali-Hussein Montazerin.

Montazeri oli oppi-isäänsä paljon maltillisempi ja kannatti yhteiskuntaa, jossa naisilla ja vähemmistöuskonnoilla olisi oikeutensa. Maaliskuussa 1989 Montazeri ilmoitti vastustavansa myös fatwaa. ”Ihmiset maailmassa luulevat, että emme tee muuta kuin murhaamme ihmisiä”, Montazeri sanoi.

Khomeini pakotti Montazerin eroamaan erimielisyyksien vuoksi.

Kesäkuussa 1989 vain neljä kuukautta fatwan julistamisen jälkeen Khomeini kuoli. Uudistuslinja oli pois pelistä, ja korkeimmaksi johtajaksi nostettiin vanhoillinen khomeinilainen Ali Khamenei.

Fatwan suhteen Iran on antanut ristiriitaisia viestejä. Presidentti Mohammed Khatami ilmoitti vuonna 1997, ettei fatwa ole enää ajankohtainen. Iranin vallankumouskaarti on viestinyt päinvastaista, samoin Rushdien murhasta miljoonapalkkion luvannut iranilaissäätiö.

Mutta korkein johtaja Ali Khamenei olisi Khomeinin kuoleman jälkeen yksiselitteisesti voinut tulkita fatwan rauenneen. Sitä hän ei tehnyt.

”Vaikka Rushdiesta tulisi maailman hurskain muslimi, mikään ei voisi perua fatwaa”, Khamenei sanoi.