Republikaanipuolueen rivien hajoamista on ollut havaittavissa jo ennen Trumpin aikaa.

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen sisäiset kiistat ovat kärjistyneet sen jälkeen, kun liittovaltion poliisi (FBI) teki laillisen kotietsinnän entisen republikaani­presidentin Donald Trumpin kotiin Floridassa elokuun alussa.

Kotietsinnässä paljastui, että Trump oli vienyt salattuja asiakirjoja kotiinsa, mikä saattaa olla muun muassa Yhdysvaltain vakoilulain vastaista. Republikaani­puolueen edustajat ovat tuominneet kotietsinnän paikoin erittäin kovin sanankääntein. Esimerkiksi edustajain­huoneen jäsen Paul Gosar vaati FBI:n ”tuhoamista”.

Kotietsinnän toteuttaneiden liittovaltion agenttien nimet julkaistiin Insiderin mukaan äärioikeistolaisella Breitbart-sivustolla. Perjantaina Yhdysvaltain kotimaan turvallisuus­virasto (DHS) jakoi CBS-televisiokanavan mukaan lainvalvonta­viranomaisille tiedotteen, jossa varoitettiin väkivaltaisten uhkausten ja väkivallan­tekojen riskin kasvusta.

Korkean profiilin republikaaniedustajat, joukossa senaatin vähemmistö­johtaja Mitch McConnell, ovat vaatineet oikeusministeri Merrick Garlandilta selitystä kotietsinnän tiimoilta. Yhdysvaltain edustajain­huoneen vähemmistö­johtaja Kevin McCarthy puolestaan julkaisi Garlandia uhkailevan tiedotteen Twitterissä kotietsinnän jälkeen.

Trumpin tukija, edustajainhuoneen jäsen Marjorie Taylor Greene on esiintynyt The New York Times -lehden mukaan FBI:n rahoittamisen lopettamista vaativassa lippalakissa. Greenen esiintyminen oli osa mainosvideota, jossa hän kaupitteli myös muita samalla tekstillä varustettuja vaatteita.

Sunnuntaina esiin nousivat myös maltillisemmat äänet. Esimerkiksi Pennsylvanian osavaltiota edustava Brian Fitzpatrick vaati CBS:lle antamassaan haastattelussa, että kollegat pistäisivät jäitä hattuun.

”Olen kehottanut kaikkia kollegojani ymmärtämään sanojensa painoarvon ja sen, ettemme tiedä [kotietsinnästä] kaikkea. Valitettava totuus on, että olen lyhyen kongressi­urani aikana nähnyt, miten kaikkia valtion kolmea vallanhaaraa on horjutettu. Tämä johtaa väkivallan uhan ja väkivallan tekojen nousuun,” edustajain­huoneen jäsen Fitzpatrick sanoi.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump poistui Trump Towerista New Yorkissa keskiviikkona.

Toisaalta republikaaneilla on ollut The New York Timesin mukaan vaikeuksia pysyä mukana Trumpin levittämän puolustus­tarinan perässä. Trump on muun muassa väittänyt virheellisesti FBI:n lavastaneen todisteita ja kotietsintä­luvan myöntäneen tuomarin olleen puolueellinen. Lisäksi hän väitti poistaneensa asiakirjojen salauksen.

Republikaanien keskuudessa näyttäisikin olevan hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, pitäisikö Trumpia puolustaa ja miten. Kysymyksenä on, pitäisikö puolustaessa hyökätä nimenomaan FBI:ta ja oikeus­ministeriötä vastaan ja millä voimakkuudella näin pitäisi tehdä.

Republikaanien rivien hajoamista on ollut havaittavissa toki jo ennen Trumpin aikaa. Tämä näkyy Vox-median mukaan käytännön tasolla esimerkiksi Wyomingin osavaltiossa. Siellä perinteisemmän siiven edustajat ovat saaneet vastaansa Teekutsu­liikkeen perilliset.

Teekutsuliike syntyi entisen presidentin Barack Obaman kaudella vastalauseena Obaman talous­politiikalle. Vaikka liikkeen näkyvyys on viime vuosina hälventynyt, on sen vaikutus edelleen havaittavissa erityisesti republikaani­puolueen oikealla laidalla. Wyomingissa Teekutsuliike ja sen seuraajat ovat Voxin mukaan saaneet haltuunsa valtaosan osavaltiotason republikaani­puolueen toiminnoista.

Osavaltion tiistaina järjestettäviä esivaaleja on seurattu kovalla silmällä myös sen takia, että nykyinen edustaja Liz Cheney on muun muassa Politico-lehden mukaan häviämässä Harriet Hagemensille. Cheney oli yksi kymmenestä republikaanista, jotka äänestivät Trumpin asettamista virkasyytteeseen vuoden 2021 Capitol-mellakkaan liittyen.

Liz Cheney osallistui heinäkuussa edustajain­huoneen valiokunnan kuulemiseen, missä selvitetään vuoden 2021 Capitol-mellakan tapahtumia.

Trump on julkisesti ilmaissut tukensa Hagemensille, ja hänen tukemansa ehdokkaat ovat jo kolmissa eri esivaaleissa voittaneet Cheneyn kanssa virkasyytteen puolesta äänestäneet ehdokkaat.

Trumpin perintö on nähtävissä puolueen sisällä myös hänen valheellisten väitteidensä pitkäikäisyydessä, mitä monet paikallistason vaaleissa ehdokkaina olevat ovat Washington Post -lehden mukaan ottaneet kampanjoidensa ytimiin. Suurin valhe tässä yhteydessä on, että vuoden 2020 presidentin­vaalit varastettiin Trumpilta ja nykyisen presidentin Joe Bidenin hallinto olisi täten laiton.

Liz Cheneyn vaalimainos Wyomingin Casperissa toukokuussa.

Vaalien laillisuuden kieltäjät ovat Washington Postin mukaan napanneet itselleen republikaani­puolueen ehdokkuudet lähes kahdessa kolmasosassa vaa’ankieli­osavaltioista, jotka ratkaisivat viime presidentinvaalit. Näillä ehdokkailla on myös jonkinlainen rooli vaalien järjestämisessä ja niiden valvonnassa.

Asiantuntijat ovat huolissaan tilanteesta, jossa näiden osavaltioiden edustajat voisivat tiukkojen vaalien yhteydessä yrittää ohittaa äänestäjien tahdon.

”Tämä voisi helposti johtaa tilanteeseen, jossa huomattava osuus äänestäjistä ei koskaan usko vaalien olleen lailliset, vaikka tuomio­istuimet varmistaisivat ja vahvistaisivat laillisesti valitun voittajan”, sanoi perustuslain professori Richard Pildes.