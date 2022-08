Ihmisoikeusjärjestö Amnesty tekee selvityksen siitä, mikä Ukrainaa siviilien vaarantamisesta syyttäneessä raportissa meni vikaan. Kritiikkiä herättänyt raportti julkaistiin 4. elokuuta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tekee selvityksen siitä, mikä raskasta kritiikkiä herättäneessä Ukraina-raportissa meni vikaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä saksalainen uutistoimisto DPA. HS:lle tiedon on vahvistanut Amnesty Internationalin Suomen-osaston toiminnan­johtaja Frank Johansson.

Ulkopuoliset asiantuntijat tulevat käymään prosessin tarkasti läpi, DPA kertoo viitaten Amnestyn lausuntoon, jonka uutistoimisto kertoo nähneensä lauantaina. DPA:n mukaan Amnestyn hallitus päättää tarkastus­prosessin yksityiskohdista tällä viikolla.

Saksa radion ulkomaanpalvelu Deutsche Welle kertoo DPA:n tietoihin pohjaten, että tarkoitus on tarkastaa raportin julkaisua edeltäneet prosessit ja päätökset, tutkimus­materiaalin valmistelu­prosessi sekä raportin analyysi. DW kertoo myös, että Amnesty Internationalin mukaan on ”tärkeää tutkia järjestön sisäisiä valtapäätöksiä ja sen organisaatio­kulttuurin dynamiikkaa”.

Amnestyn Suomen-osaston toiminnan­johtaja Frank Johansson vahvisti maanantaina HS:lle puhelimitse, että tiedot sisäisen selvityksen tekemisestä pitävät paikkansa. Tässä yhteydessä on Johanssonin mukaan tarkoitus selvittää muun muassa se, miten raportti päädyttiin julkaisemaan ja keitä raportin teossa konsultoitiin.

”Arvioprosessi on käynnistynyt, ja sen koostumus varmaan vahvistuu myöhemmin tämän viikon aikana”, Johansson kertoo.

Johansson vahvistaa, että arviossa tulee olemaan mukana myös ulkopuolisia henkilöitä, ja alustavan aikataulun mukaan sen tulisi valmistua noin kahdessa viikossa.

Amnesty Internationalin Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Sitä, keitä ulkopuoliset asiantuntijat ovat ja tuleeko Amnesty ilmoittamaan selvityksestään jotain omissa viestintä­kanavissaan, Johansson ei osaa kommentoida. Maanantaina päivällä Amnesty Internationalin ja Amnestyn Suomen-osaston verkko­sivuilta ei vielä löytynyt tietoa sisäisen selvityksen käynnistämisestä.

”Nyt ensin tehdään se arvio, katsotaan sen tulokset ja mitä siitä on opittavaa. Oma olettamukseni on – mutta en voi olla siitä aivan varma – että varmaan niistä tuloksista jotain sanotaan julkisuuteen”, Johansson kertoo painottaen, ettei tiedä mitään varmaa selvityksen tulosten julkistamisesta.

Amnesty International julkaisi 4. elokuuta raportin otsikolla ”Ukrainan taistelu­taktiikka vaarantaa siviileitä”. Raportti perustui ulkomaisten tutkijoiden havaintoihin Harkovan ja Mykolajivin alueilla sekä Itä-Ukrainan Donbasissa huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana.

Raportissa kerrottiin tutkijoiden kirjanneen ylös useita kaupunkeja ja kyliä, joissa Ukrainan sotilaat ovat tulittaneet venäläisiä joukkoja asutuksen keskeltä. Lisäksi raportissa moititaan Ukrainaa koulujen ja sairaaloiden käyttämisestä tuki­kohtina.

Amnestyn Ukrainan-osasto sanoutui irti raportista ja muun muassa maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kritisoinut sitä kovasanaisesti.

Venäjän mediassa raporttia on jaettu laajasti, ja Venäjän viranomaiset ovat kommentoineet sitä positiiviseen sävyyn.

Amnesty on pyytänyt anteeksi raportin aiheuttamaa ”ahdistusta ja suuttumusta”. Frank Johansson on kertonut aikaisemmin, että Amnesty pyrkii riippumattomana järjestönä viestimään avoimesti molempien osapuolien sotarikoksista, mutta myös myöntänyt, että järjestö on samalla epäonnistunut viestinnässään.

”Olisi vielä selkeämmällä tavalla pitänyt tuoda esiin, että Venäjä on pääsyyllinen”, Johansson sanoi.