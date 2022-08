Hidas ääntenlasku on kiristänyt tunnelmaa muuten rauhallisissa vaaleissa.

Kenian vaalilautakunta ilmoitti maanantaina paljastavansa vihdoin presidentinvaalien voittajan, kertoo uutistoimisto AFP. Vaalilautakunta on kutsunut median koolle kansalliselle ääntenlaskukeskukselle kello 15 Suomen aikaa.

Tiukka kisa käytiin Kenian varapresidentin ja entisen pääministerin välillä.

Kun äänistä oli laskettu 80 prosenttia, nykyhallintoa edustava varapresidentti William Ruto johti hienoisesti 51 prosentilla äänistä, kun oppositiota johtava entinen pääministeri Raila Odinga oli saamassa 48 prosenttia äänistä, kertoo kenialaislehti Daily Nation AFP:n mukaan.

Ääntenlasku ja -tarkistus on kestänyt jo lähes viikon, joka on Kenian lain mukainen maksimiaika. Vaalilautakunnan pitkä puntarointi on suututtanut kenialaisäänestäjiä muuten rauhallisesti sujuneissa vaaleissa.

”Olen valmis mihin tahansa tulokseen. Oli voittaja Ruto tai Raila, meidän pitää mennä eteenpäin. Olemme odottaneet liian kauan”, kommentoi nairobilainen kengänkiillottaja Livingstone Wabwire uutistoimisto AFP:lle.

“Vaalilautakunta on käyttänyt liikaa aikaa ja kireä tunnelma on heidän syynsä – mikseivät he vain julista voittajaa?” Ihmetteli Uber-kuljettaja Mercyline Chemutai AFP:lle.

Kenian vaaleihin kohdistuu suuria odotuksia, sillä aiempien vaalien epäselvyyksistä huolimatta maa on alueellaan poikkeuksellisen vakaa. Kummatkin presidenttiehdokkaat pyysivät sunnuntaina äänestäjiä odottamaan tuloksia rauhallisina.