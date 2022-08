Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa tehtiin kysely halukkuudesta liittyä Venäjään. Meduza kertoo, ettei tulos miellyttänyt Kremliä, mutta äänestystuloksesta aiotaan tehdä sille mieluinen joka tapauksessa.

Kremlissä pidetään kiinni suunnitelmasta järjestää kansanäänestys Venäjään liittymisestä Donetskin ja Luhanskin niin kutsutuissa kansantasavalloissa sekä Hersonin ja Zaporižžjan alueilla Venäjän miehittämissä osissa.

Venäjän presidentinhallinnon toiveena on, että äänestykset voitaisiin järjestää Venäjän kansallisena äänestyspäivänä 11. syyskuuta. Kyseisten alueiden Venäjän-mieliset hallintoelimet ovat kuitenkin viestineet äänestysten ajankohdasta ympäripyöreästi sellaisin termein kuin ”alkusyksystä”, ”syyskuun alkupuolella” tai ”kuun puolivälissä”.

Meduza haastatteli kolmea Kremliä lähellä olevaa lähdettä, joiden mukaan 11. syyskuuta on ”tavoite”, mutta päivämäärää ei ole lyöty lukkoon.

Lähteet huomauttavat, että kyseiseen päivään mennessä Venäjän ja ”kansantasavaltojen” joukot eivät todennäköisesti saa haltuunsa koko Donetskin aluetta, jonka rajojen mukaisesti Venäjä on tunnustanut Donetskin kansantasavallan. Meduzan tietojen mukaan Venäjän-mielisten hallinnassa on tällä hetkellä 59,7 prosenttia alueesta.

Kremlissä ollaan vakuuttuneita siitä, että ennemmin tai myöhemmin loputkin alueesta saadaan vallattua. Presidentinhallinto pitää lähtökohtana ja realistisimpana vaihtoehtona sitä, että kansanäänestykset järjestetään vasta sitten, kun tämä on tapahtunut. Silloin olisi ”yleisen yhtenäisyyden ja juhlan” aika, kuten Meduzan lähde asian ilmaisee.

Presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ei vastannut Meduzan kysymyksiin asiasta.

Venäjän joukot saattavat pian menettää asemansa Hersonin alueella, yksi Meduzan lähteistä toteaa.

Ukraina aikoo vallata Hersonin alueen takaisin, ja Ukrainan joukot ovat jo iskeneet Dneprin ylittävään Antonivkan siltaan, joka oli Venäjän armeijalle tärkeä huoltoreitti.

Jos vastahyökkäykset kiihtyvät, saatetaan kansanäänestykset Meduzan lähteiden mukaan järjestää jo suunniteltua aikaisemmin, riippumatta miehityksen laajuudesta. Silloin Venäjään liittyminen koskisi vain osaa Donetskin kansantasavallasta.

”Hersonin alue vallattiin [maaliskuun alussa] suhteellisen helposti ja vähällä verenvuodatuksella. Kansanäänestyksen jälkeen se kuuluisi Venäjään ja sitä puolustettaisiin kuten muitakin Venäjän alueita”, lähde selittää.

Venäjä-myönteisiä bannereita hotellin julkisivussa Melitopolin kaupungissa Zaporižžjan alueella 3. elokuuta.

Kansanäänestysten sloganiksi tulee ”Yhdessä Venäjän kanssa”, Meduzan lähteet kertovat. Iskulausetta näkyy jo Zaporižžjassa, ja kaupungissa on perustettu myös iskulauseen nimeä kantava kansanliike.

Hersonissa puolestaan järjestettiin sloganin mukaisesti nimetty foorumi.

”Jos jotain haluaa – ja mehän kaikki haluamme olla yhdessä Venäjän kanssa – niin meitä auttaa koko maailmankaikkeus, ja ennen kaikkea Venäjä. Ja kaikki, mitä teemme rakkaudella, onnistuu vääjäämättä”, julisti Hersonin foorumissa miehitetyn alueen ”sotilas-siviilihallinnon” johtaja Vladimir Saldo.

Saldo on sittemmin joutunut sairaalaan, ja hänen virkaansa hoitaa Sergei Jelisejev, joka on aiemmin toiminut FSB:ssä sekä alueen ”hallituksen” puhemiehenä.

Presidentinhallintoa lähellä olevat Meduzan lähteet kertovat, että ehdolla on ollut toinenkin slogan: Uusi Venäjä. Sen ajatuksena on viestiä Venäjään liitettävien alueiden asukkaille, että kansanäänestyksen jälkeen Venäjä ”saa uuden muodon valtiona ja on entistä voimakkaampi, ja kyseisten alueiden ihmiset auttavat tämän toteutumisessa”.

Erään lähteen mukaan tämä ajatus ei kuitenkaan miellyttänyt Vladimir Putinia eikä turvallisuusneuvoston jäseniä. Heidän näkemyksensä mukaan Venäjä ”ottaa omansa takaisin eikä liitä itseensä jotain uutta”.

Kremliä lähellä olevien lähteiden mukaan kansanäänestyksille ei käytännössä ole muodostumassa ”selkeää ideologista perustaa”, vaan keskeinen viesti on, että alueiden asukkaiden on parempi elää osana Venäjää kuin Ukrainaa.

Presidentinhallinnossa kansanäänestysten järjestämisestä huolehtii jaos, jota johtaa Aleksandr Haritšov, presidentinhallinnon ensimmäisen varajohtajan Sergei Kirijenkon läheinen toveri.

Äänestysten käytännön järjestelyjä koordinoi Haritšovin alainen varajohtaja Boris Rapoport, jonka tavanomaiseen toimenkuvaan kuuluu hankalien vaalikampanjoiden hoitaminen.

Kansanäänestyksistä vastaava vaalipäällikkö ja pääkoordinaattori on Meduzan lähteiden mukaan Sevastopolin varakuvernööri Sergei Tolmatšov. Hän julkaisee Telegram-kanavilla erittäin aktiivisesti sisältöä Yhdessä Venäjän kanssa - kansanliikkeestä sekä venäläisen television toiminnan aloittamisesta Zaporižžjan alueella.

Tolmatšov ei vastannut Meduzan kysymyksiin.

Sergei Tolmatšov on lähtöisin Krasnojarskista samoin kuin Sevastopolin johtaja Mihail Razvožajev, ja he ovat työskennelleet yhdessä ennenkin. Tolmatšov on ollut vaalipäällikkönä esimerkiksi Hakassian vuoden 2018 kuvernöörinvaaleissa, joissa Meduzan lähteet kertovat hänen käyttäneen aktiivisesti mustamaalaustaktiikkaa estääkseen epämieluisan ehdokkaan valinnan.

Niin ikään vuonna 2018 oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi sanoi Tolmatšovin olleen järjestämässä iskua, joka kohdistui Navalnyin Moskovan-toimipisteeseen.

Navalnyin joukot olivat julkaisseet selvityksen oligarkki Oleg Deripaskan, varapääministeri Sergei Prihodkon ja skandaalipaljastuksia tehneen seuralaispalvelun työntekijän Nastja Rybkan läheisistä väleistä. Pian tämän jälkeen Navalnyin toimiston rakennuksen ympärille kerääntyi yläosattomia, lateksihousuihin sonnustautuneita naisia. Myös Tolmatšovin nähtiin olleen paikalla, mutta hän itse on kiistänyt osallisuutensa tapahtumiin.

”Yksi hänelle [Tolmatšoville] tyypillinen temppu on ’hallinnollinen mobilisaatio’. Onhan turhaa agitoida ja vakuutella kansalaisia, kun heidät voi vain kuljettaa äänestyspaikalle linja-autolla”, selittää Tolmatšovin tunteva lähde.

Kansanäänestysten järjestelyihin osallistuville maksetaan Meduzan lähteiden mukaan sangen hyviä palkkioita. Esimerkiksi eräs itsehallintoalueeksi julistautuneen tasavallan poliittisessa blokissa toimiva venäläinen virkamies saa noin kaksi miljoonaa ruplaa (runsaat 30 000 euroa) kuukaudessa. Vaalipäälliköillekin tarjotaan yli miljoonan ruplan palkkoja.

”Tehtäviin lähtevät kuitenkin vain epätoivoisimmat. Tai sitten sellaiset, jotka haluavat osoittaa uskollisuutensa saadakseen myöhemmin hyviä sopimuksia. Monet suostuvat, mutta perheenjäsenet puhuvat heidät ympäri.”

Paikallinen asukas Venäjän sisäministeriön toimipisteessä Hersonissa hakemassa Venäjän kansalaisuutta ja passia. Taulussa taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuva.

Paikallisia Hersonissa jonottamassa Venäjän sisäministeriön toimipisteeseen hakemaan Venäjän kansalaisuutta ja passia 25. heinäkuuta.

Propagandakoneiston ja vaalipäälliköiden työ ei kuitenkaan Kremliä lähellä olevien lähteiden mukaan tuota Venäjän hallinnon toivomaa tulosta.

Kaksi presidentinhallintoa lähellä olevaa lähdettä kertoo Meduzalle, että Zaporižžjan ja Hersonin alueilla järjestettiin suljettu mielipidekysely heinäkuun puolivälissä. Kyselyllä selvitettiin paikallisten asukkaiden halukkuutta liittyä Venäjään.

Kyselyyn vastanneista noin 30 prosenttia kannatti Venäjään liittymistä, mutta yhtä suuri osuus kannatti alueiden pysymistä osana Ukrainaa, miehitystilanteesta huolimatta. Loput ”eivät osanneet sanoa”.

”Todellista kansanäänestystä ajatellenhan tällainen kannatus on heikkoa”, toteaa mielipidekyselyn tuloksiin tutustunut Meduzan lähde.

Luotettavaa tutkimustietoa aiheesta ei ole, mutta Kremlissä ollaan silti luottavaisia, että kansanäänestysten tulokset ovat ”sellaiset kuin kuuluukin”.

Eräs lähde kertoo, että ”poikkeusolosuhteiden” vuoksi tullaan perustamaan tietty määrä äänestyspaikkoja, joille kerätään Venäjä-mielisiä äänestäjiä. Näiltä äänestyspaikoilta saatua materiaalia tullaan sitten hyödyntämään propagandana viestinnässä.

Presidentinhallinnossa uskotaan, että alueiden Ukrainaan kuulumista kannattavat eivät osallistu kansanäänestykseen, jonka Venäjä järjestää miehittämillään alueilla.

Meduzalle kirjoittanut Andrei Pertsev. Julkaistu Meduzassa 5.8.2022.

HS:ssä suomennosta on editoitu. Tuotanto ja editointi: Elina Saarilahti

Alkuperäinen juttu on luettavissa täällä.