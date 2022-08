Myanmarin syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi on tuomittu kuudeksi vuodeksi vankilaan

Sotilasvallankaappauksessa viime vuoden helmikuussa syrjäytetty Aung San Suu Kyi on viettänyt poliittisen uransa aikana jopa 17 vuotta vankeudessa.

Myanmarissa maan entinen johtaja Aung San Suu Kyi on tuomittu kuudeksi vuodeksi vankilaan neljän korruptio­syytteen seurauksena. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja yhdys­valtalainen sanomalehti The New York Times.

Tuomio on vain uusin lisäys pitkään listaan, sillä sotilasvallan­kaappauksessa viime vuonna syrjäytetty Suu Kyi on tuomittu jo 10 rikoksesta yhteensä 17 vuoden vankeuteen.

Tämän lisäksi edessä on vielä yhdeksän syytettä, joiden mukaan Suu Kyita syytetään muun muassa korruptiosta ja vaalivilpistä. Tuomiot kaikista syytteistä voisivat tarkoittaa yhteensä jopa 122 vuotta vankeutta.

Lue lisää: Myanmarin Aung San Suu Kyille taas uusi vankeus­tuomio, useita syytteitä edelleen vireillä

Suu Kyi on kiistänyt kaikki syytteet ja kutsunut niitä absurdeksi. Myös lukuisat ihmis­oikeus­järjestöt pitävät syytteitä tekaistuina ja poliittisina.

”Tämä on massiivinen hyökkäys [Aung San Suu Kyin] oikeuksia vastaan”, sanoi ihmis­oikeus­järjestö Human Rights Watchin Aasian alueen varajohtaja Phil Robertson.

Myanmaria hallitseva sotilasjuntta on torjunut kansain­välisen kritiikin kutsumalla sitä muiden maiden sekaantumiseksi Myanmarin sisäisiin asioihin.

Sotilasjuntta on pitänyt maan entistä johtajaa vankeudessa vuoden 2021 helmikuusta lähtien, jolloin se syrjäytti vaalit voittaneen Suu Kyin ja hänen puolueensa.

Suu Kyi ehti hallita Myanmaria vain viisi vuotta, ennen kuin valtaa jo viisi vuosi­kymmentä pitäneet asevoimat kaappasivat vallan takaisin itselleen.

Myanmarin aikoinaan Britannian ikeestä vapauttaneen, kansakunnan isänä tunnetun Aung Sanin tytär Suu Kyi on tottunut vankeuteen, sillä hän on ehtinyt pitkän poliittisen uransa aikana viettämään yhteensä 17 vuotta telkien takana.

Viimeksi kesäkuussa Suu Kyi siirrettiin Myanmarin pääkaupungissa Naypyidawissa sijaitsevan vankilan eristysselliin.