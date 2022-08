Trump ei kertonut tarkemmin, oliko kyse henkilökohtaisista passeista vai diplomaattipasseista. Oikeusministeriön mukaan passit palautettiin Trumpille kotietsinnän jälkeen.

Donald Trump lähdössä Trump Towerista New Yorkissa keskiviikkona 10. elokuuta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ei halua julkistaa tietoja, joiden perusteella liittovaltion poliisi FBI teki ratsian Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kartanoon, kertoo uutistoimisto Reuters.

FBI suoritti kotietsinnän Trumpin Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lago-kartanoon viime viikon maanantaina. Kartanosta löytyi muun muassa 11 laatikollista valtion asiakirjoja, joista osa oli luokiteltu huippusalaisiksi. Tällaisia dokumentteja ei saisi säilyttää entisen presidentin yksityiskodissa.

Trump ja hänen kannattajansa republikaanipuolueessa ovat vaatineet, että oikeusministeriö julkaisee todisteet, joiden perusteella syyttäjä sai tuomarilta luvan kotietsintään. Lain mukaan syyttäjän on täytynyt todistaa, että Mar-a-Lagossa on todennäköisesti tapahtunut rikos.

Oikeusministeriön mukaan tietojen julkaiseminen kuitenkin vaarantaisi tutkinnan.

“Jos julkaisemme todistajanlausunnon, se toimisi tiekarttana hallinnon meneillään olevaan tutkintaan ja paljastaisi yksityiskohtia sen suunnasta tavalla, joka hyvin todennäköisesti vaarantaisi tutkinnan tulevat vaiheet”, syyttäjät kirjoittivat maanantaina Reutersin mukaan.

Oikeusministeriön mukaan kotietsintään johtaneet todisteet käsittelevät erittäin salaiseksi luokiteltua kansallista turvallisuutta koskevaa tietoa. Lisäksi ministeriö pitää tietojen julkaisua riskinä todistajien turvallisuudelle, sillä tutkinnassa mukana olevia viranomaisia vastaan on jo hyökätty.

”Todistajanlausunnon julkaiseminen tässä vaiheessa luultavasti vähentäisi todistajien halua tehdä yhteistyötä tässä ja muissa tutkinnoissa”, syyttäjät sanoivat brittilehti The Guardianin mukaan.

Todistajien henkilöllisyyttä on lehden mukaan yritetty selvittää kuumeisesti Trumpin lähipiirissä. Epäilyt ovat kohdistuneet erityisesti Trumpin entiseen henkivartijaan Nicholas Lunaan ja Valkoisessa talossa Trumpin hallinnossa työskennelleeseen Molly Michaeliin. Luna luopui pestistään keväällä ja Michael on ilmoittanut lähdöstään.

Oikeusministeri Merrick Garland on antanut luvan julkaista muita kotietsintään liittyviä tietoja, kuten etsintäluvan sisällön ja tietoja siitä, mitä FBI Mar-a-Lagosta löysi. Tietojen julkaiseminen on hyvin poikkeuksellista tutkinnan ollessa kesken.

Julkaistujen asiakirjojen mukaan syyttäjä epäilee muun muassa vakoilulain rikkomista, salaisten dokumenttien hallussapitoa ja rikostutkintaan liittyvien dokumenttien tietoista piilottelua tai tuhoamista tutkinnan estämiseksi.

FBI takavarikoi Mar-a-Lagosta laatikoittain salaisia asiakirjoja, vaikka Trump on aiemmin väittänyt, ettei hänellä ollut enää sellaisia hallussaan. Asiakirjojen löydyttyä Trump on väittänyt, että hän on saanut luvan purkaa niiden salauksen.

Trump kirjoitti sosiaalisen median julkaisussaan Truth Social -palvelussa maanantaina, että FBI:n agentit ”varastivat kaiken muun lisäksi kolme passiani (yhden vanhentuneen)”. Trump ei kertonut tarkemmin, oliko kyse henkilökohtaisista passeista vai presidentille myönnettävistä valtion diplomaattipasseista.

FBI vastasi ottaneensa passit muiden dokumenttien mukana tavallisen käytännön mukaisesti, ja oikeusministeriö kertoi palauttaneensa ne Trumpille etsinnän jälkeen, kertoo yhdysvaltalaismedia NBC News.