Viron hallitus päätti rajoittaa joidenkin venäläisille myönnettyjen Schengen-viisumien voimaa. Päätöksen pelätään olevan ensiaskel venäläisten poistamiseen maasta.

Narva

Narvan kaupungin liepeillä oli vielä muutama päivä sitten neuvostoaikainen panssarivaunumuistomerkki. Nyt tilalla on kukka- ja kynttilämeri.

Paikalla seisoo virolaisen Delfi-uutisportaalin venäjänkielisen palvelun päätoimittaja Andrei Šumakov. Tapaamme hänet siellä sattumalta.

”Näemme täällä kaksi erilaista maailmaa”, Šumakov sanoo. ”Ajoittain nämä maailmat ovat täysin erilaisia, kuten täällä. Et kuule viroa, pelkästään venäjää.”

”Täällä” viittaa paikalla olleeseen muistomerkkiin. Tiistaina panssarivaunu poistettiin Viron hallituksen päätöksellä.

Haastattelumme Šumakovin kanssa keskeytyy, kun ohikulkija karjaisee venäjäksi ”Palvelet fasisteja!”

Miksi tuntematon huutaa hänelle?

”Koska hän tietää, kuka olen, ja hän luulee [julkaisumme] linjan olevan fasisteja tukeva. Se ei ole totta, ei ollenkaan”, Šumakov vastaa.

”Mutta, jos joku solvaa, mielestäni siihen ei pidä vastata. Saan samanlaisia viestejä sähköpostitse joka päivä. Ne eivät ole minkään arvoisia.”

Vihaposti ei liity Šumakovin mukaan suoraan pelkästään Venäjän hyökkäyssotaan, vaan jo mainittuun kahteen maailmaan.

”Ihmiset katsovat yhä enemmän venäläistä televisiota. Narvassa voi saada venäläisen tv-signaalin normaalisti, ilman lisälaitteita ja eritoten maksuttomasti. Maksuttomuus on tärkeää ihmisille.”

Ihmiset katsovat venäläisestä televisiosta viihdettä, mutta myös poliittista propagandaa, Šumakov sanoo.

Narvan panssarivaunun lisäksi Virossa on poistettu myös muita neuvostoajan muistomerkkejä. Pääministeri Kaja Kallaksen mukaan neuvostomonumentit ovat sorron ja neuvostomiehityksen symboleita, ja siksi niistä on tullut sosiaalisten jännitteiden lähde.

Narvan keskustasta on tuoreeltaan poistettu neuvostoaikainen kaatuneiden muistomerkki. Sinnekin, poistetun pylvään jalustalle, on kannettu kynttilöitä ja ruusuja. Kaatuneiden sotilaiden muistomerkki on Narvan linnan varjossa, missä tapaamme turistioppaana toimivan Kätlenin.

Hän, kuten valtaosa muistakin haastateltavista, suostuu haastatteluun vain etunimellään.

Kätlenin mielessä on päällimmäisenä toinen Virossa äskettäin tehty päätös. Venäläisillä ei ole torstaista lähtien ollut asiaa Viroon Schengen-viisumeilla, jos matkustamisen tarkoituksena on turismi, liike-elämä, urheilu tai kulttuuri. Narvan, Luhamaan ja Koidulan rajanylityspaikoilla maahan ei pääse turistiviisumeilla.

Narva on kahden kuuman aiheen keskiössä oleva rajakaupunki. Venäjän erottaa Virosta kaupungin kohdalla vain kapea Narvanjoki. Joen molemmilla rannoilla on tämänhetkistä maailmantilaa kenties hyvin kuvaavasti kaksi vanhaa linnoitusta.

Narvan linnan korkeiden muurien yli näkyy Iivanan linna Venäjän puolella.

Narvanpuoleisen kivilinnan rakensivat 1300-luvulla tanskalaiset, mutta sen paikalla sijaitsi linnoitusrakennuksia jo ennen sitä. Ivangorodinpuoleinen linna eli Iivananlinna rakennettiin 1492 Iivana Suuren aikaan vastauksena Narvan linnan tornin rakentamiselle.

Narvan linnan porttikongissa seisovassa Kätlenissä herää myötätunto perheitä kohtaan, joihin uudet viisumirajoitukset vaikuttavat.

Turistioppaana toimiva Kätlen veti päiväkierrosta Narvassa keskiviikkona.

”Tietenkin olemme aina pitäneet venäläisturisteista näin turistioppaana katsottuna.”

”Uskon, että [rajoitus] koskee enemmän tiettyjä alueita ja kaupunkeja, kuten Tallinnaa, johon tammikuun alussa on perinteisesti tullut paljon venäläisturisteja Pietarista ja Moskovasta. En usko, että he enää tulevat käymään, jos heille ei myönnetä viisumeita.”

Kätlenän puhuessa keskusteluun liittyy myös Irina. Hänen mukaansa venäläiset tulevat Narvaan erityisesti nauttimaan kylpylöistä ja korkealaatuisista maitotuotteista. Keskiviikkona rajan ylittäneen Irinan mukaan ylityspaikalla oli paljon venäläisiä, jotka hyödynsivät viimeistä päivää ennen rajoitusten voimaantuloa.

Venäjän ja Viron erottaa Narvan kohdalla kapea Narvanjoki, jonka ylitse kulkevalla sillalla riitti liikennettä keskiviikkona.

Ajoneuvot odottivat rajatarkastusta matkalla Venäjälle rajajoen ylittävällä sillalla keskiviikkona.

Narvassa Venäjä ja venäläisyys näkyvät ja kuuluvat, sillä noin 95 prosenttia kaupungin väestöstä puhuu äidinkielenään venäjää. On siis ymmärrettävää, että muistomerkkien poistaminen on herättänyt voimakkaan vastareaktion.

Reaktio on kuitenkin pientä verrattuna vuoteen 2007. Tuolloin mielenosoituksissa vastustettiin Tallinnassa sijainneen ja neuvostoaikaisen Pronssisoturi-patsaan siirtämistä. Mielenosoitukset riistäytyivät käsistä. Monipäiväisissä mellakoissa loukkaantui kymmeniä ja kuoli yksi ihminen.

Irina edustaa sitä osaa venäläisistä, joita Schengen-viisumeihin liittyvät rajoitukset eivät kosketa, sillä hänellä on myös Yhdysvaltain passi.

”Tämä päätös ei tietenkään vaikuta vain turismiin. Viime aikoina Viroon on tullut paljon venäläisiä lääkäreitä. He alkoivat työskennellä täällä, mutta tietysti heillä on vain viisumit, eikä mitään muuta. Heidän työpaikkansa on nyt vaarassa.”

Muistomerkkien poistaminen on Irinan mukaan hyväksyttävää, jos ne ovat asevoimien kalustoa tai muuta tappamisvarusteita esittäviä. Kuten panssarivaunuja.

”Asevoimiin liittyvien muistomerkkien poistaminen on okei, koska sota on pahinta, mitä ihmisille voi tapahtua. Ei ole olemassa mitään pahempaa kuin sota.”

Eläkkeellä olevalla Irinalla myös Yhdysvaltojen passi. Keskiviikkona Narvaan saapunut Irina aikoo matkata seuraavaksi Tallinnan kautta Ranskaan.

”Mutta jos muistamme ihmisiä, jotka kuolivat [sodissa], kuten venäläiset, jotka taistelivat Virossa natsismia vastaan, niitä muistomerkkejä ei pidä poistaa. Koska meidän pitää muistaa myös se hyvä, mitä historiassa on tapahtunut.”

”Jos luullaan, etteivät ihmiset ymmärrä [muistomerkkiä], laittakaa toinen plakaatti selityksineen siihen. Siinä voi kertoa, mitä hyvää nämä ihmiset tekivät.”

Narvan linnan muureilta yhyttämämme Margus on epäileväisempi muistomerkkien poistamista kohtaan.

”En tiedä, mitä siitä seuraa. Ehkei mitään, ehkä se on vaarallista. [Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja [Dmitri] Medvedev on jo puhunut Neuvostoliiton tai sen kaltaisen valtion paluusta.”

Margus kuvasi rajasiltaa Narvan linnan korkeuksista keskiviikkona.

Liikumme Narvan linnan varjoista keskustaa kohti paahteisessa auringossa. Matkalla tapaamme Ekaterinan, jonka kokemukset viisumirajoituksista ovat vastakohta Irinan tilanteelle.

”Kuulun siihen ihmisryhmään, jotka canceloidaan [eristetään väärinä pidettyjen mielipiteiden tai ominaisuuksien takia] Virossa. Olen nimittäin opiskelija, joka saapui Narvaan opiskelemaan ja minulla on opiskelijan oleskelulupa. Sen voimassaolo päättyy ensi vuonna.”

Ekaterina on huolissaan siitä, jos Viron hallitus ei jatka oleskelulupaa. Viisumeihin tehtävät rajoitukset ovat hänen mukaansa siis vasta ensimmäinen askel, ja lopulta maasta poistetaan myös jo siellä elävät venäläiset.

”Vaikka valmistuisimme, emme voisi jäädä Viroon, sillä emme saisi toista oleskelulupaa esimerkiksi työtä tai muita opintoja, kuten maisterinopintoja varten. Olemme yhteisönä todella huolestuneita tästä. Virossa on jopa satoja samassa tilanteessa olevia.”

Asian vuoksi on Ekaterinan mukaan käynnistetty vetoomus, johon saatiin kerättyä tuhat allekirjoitusta päivässä. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että asia menee eteenpäin Viron parlamentille.

Venäjälle Ekaterina ja hänen aviomiehensä eivät voi palata. Molemmat ovat vastustaneet hallintoa avoimesti ja aviomies on ollut myös töissä oppositiopuolueessa. Miehen oleskelulupaa toivottavasti kuitenkin jatketaan vuodella, jotta hän voisi valmistua opinnoistaan.

”Mielestäni tässä tapauksessa pitäisi tehdä poikkeus, koska he, jotka saapuivat tänne, ovat valmiita integroitumaan ja osallistumaan yhteiskuntaan. Koska he vastustavat Venäjän hallitusta, he ansaitsevat tämän mahdollisuuden.”

Ekaterina haluaisi jäädä Viroon ja rakentaa yhteisen elämän aviomiehensä kanssa maassa, mutta hän pelkää ettei heidän oleskelulupiaan tulla jatkamaan. ”Ehkä jokin muuttuu vielä paremmaksi, mutta tulemme taistelemaan loppuun asti joka tapauksessa”, hän lupaa.

Yksi vaihtoehto on humanitaarinen viisumi, mutta sitä varten pitäisi Ekaterinan mukaan näyttää kivenkovaa todistusaineistoa, että hakija kohtaa Venäjällä esimerkiksi vainoa.

”Meillä ei ole konkreettisia todisteita, vain hypoteettisia skenaarioita, mitä meille tapahtuu jos palaamme. Jos palaisimme, meidät otettaisiin valvovan silmän alle ja meidät laitettaisiin vankilaan.”

Mahdollisuuksiaan jäädä Viroon Ekaterina kuvaa ”melkein nollaksi.”

”Saamme paljon positiivisia kommentteja [virolaisilta], mutta myös paljon negatiivisia, jotka liittyvät kollektiiviseen syyllisyys -ajatteluun. Siihen, että olemme kaikki vastuullisia siitä, että [Venäjän presidentti Vladimir] Putin on vieläkin vallassa ja muusta sellaisesta. En usko, että Viro tekee poikkeuksen meidän kaltaisille opiskelijoille.”

Ekaterinalla ja hänen miehellään ei ole enää paluuta Venäjälle, koska he ovat olleet avoimen kriittisiä hallintoa kohtaan. Hän antoi haastattelun vain pienen matkan päässä kuvassa olevasta raja-alueesta ja Iivananlinnasta.

Palataan panssarivaunun entiselle sijaintipaikalle, jossa haastattelumme Šumakovin kanssa keskeytyi sivullisen huuteluun. Hän on huolissaan viisumirajoitusten laajenemisesta koskemaan oleskelulupia, samoin kuin Ekaterina.

”Tulin Viroon lähes kuusi vuotta sitten. Vaimoni ja lapseni ovat virolaisia. Tunnen oloni oikeasti uhatuksi [tällä hetkellä].”

Ihmiset olivat kantaneet Neuvostoliiton aikaisen muistomerkin paikalle sadoittain kukkia ja lukuisia kynttilöitä.

Šumakovin mukaan ajatus oleskelulupien epäämisestä on tullut ulkoministeriltä.

”Urmas Reinsalu edustaa Isänmaa-puoluetta, joka ei ole tällä hetkellä suosittu Virossa. Ehkä Reinsalu luulee, että hänen pitää olla aktiivisempi ja tehdä eri asioita. Hän luulee ehkä, että hänen päävastustajansa ovat EU:hun tulleet venäläiset. En tiedä, en todella tiedä.”

Narvan vilkas rajasilta sulkeutui torstaina osalle venäläisistä Schengen-viisumin haltijoista. Matkustaja ylitti Narvan ja Ivangorodin välisen rajasillan keskiviikkona, päivä ennen rajoitusten voimaantuloa.

Šumakov kertoo varovaisesti kannattavansa viisumirajoituksia.

”Mutta kun puhe on venäläisten opiskelijoiden lähettämisestä takaisin Venäjälle, se ei ole ollenkaan hyväksyttävää. Opiskelijat ovat olleet Virossa kenties kolme tai neljä vuotta ja yrittäneet opiskella viroa. He haluavat jäädä tänne ja elää täällä. Mutta hallitus sanoo, että poistukaa, te venäläiset.”

”Jos opiskelijat ja nuoret palaavat Venäjälle, pitää valmistautua siihen, että heistä tulee siellä sotilaita.”