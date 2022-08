Uusi-Seelanti kitkee tupakkaa radikaalisti – rikkaassa maailmassa tupakointi on vähentynyt tuntuvasti, mutta Afrikan pelätään muuttuvan ”maailman tuhka­kupiksi”

Suomessakin ehdotettiin tupakkaviikatetta jo kymmenen vuotta sitten.

Kymmenen vuotta sitten, 29. marraskuuta 2012, silloinen kansanedustaja Ari Jalonen (ps) jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, joka oli aikaansa edellä.

Jalonen halusi kitkeä tupakoinnin Suomesta. Se tapahtuisi täyskiellon avulla niin, että viikate iskisi määrätystä ikäluokasta alkaen.

”Kielletään tupakkatuotteiden myynti vuoden 2018 alusta kaikille niille, jotka ovat syntyneet myöhemmin kuin 31.12.1999”, Jalonen ehdotti. ”Toisin sanoen 31.12.1999 jälkeen syntyneet, nyt vielä lapset, olisivat tupakointikiellossa myös täysi-ikäisinä.”

Jos Jalosen ehdotus olisi toteutunut, Suomessa olisi vuonna 2022 rangaistavaa myydä tai luovuttaa tupakkaa alle 22-vuotiaille. Vuonna 2030 tupakointikiellossa olisivat jo 30-vuotiaat, ja vuonna 2100 saisivat tupakoida ainoastaan yli satavuotiaat suomalaiset.

ARI Jalonen oli saanut ideansa Australiasta, Tasmanian osavaltiosta, jossa viriteltiin 2010-luvun alussa samansisältöistä lakia. Tasmaniassa se ei lopulta edennyt.

Idea jäi kuitenkin elämään, ja nyt tupakkaviikate on näkemässä päivänvalon Uudessa-Seelannissa. Uusi tupakkalaki oli heinäkuun lopulla parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ja sillä on laaja tuki yli puoluerajojen, kertoi New Zealand Herald -lehti.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

Työväenpuoluetta edustavan pääministeri Jacinda Ardernin hallitus haluaa lain voimaan vuoden 2023 alusta. Tupakoijien kannalta kriittiseksi rajapyykiksi on tulossa päivämäärä 1. tammikuuta 2009. Sen jälkeen syntyneet eivät täysi-ikäisinäkään voisi enää ostaa laillisesti tupakkaa.

Uuden-Seelannin laki sisältää muitakin toimenpiteitä: muun muassa tupakkatuotteiden nikotiinipitoisuutta pienennetään ja myyntipaikkoja vähennetään tuntuvasti.

Uuden-Seelannin tupakkalait ovat jo entuudestaan maailman tiukimpia ja valmisteverot ovat korkeita. Savukeaski maksaa nykyisellään vähintään 20,50 euron verran, mikä on yli tuplasti enemmän kuin Suomessa.

Tupakka-askeja uusiseelantilaisen kaupan hyllyllä vuonna 2014.

Tavoitteena Uudessa-Seelannissa on savuttomuus vuonna 2025. Savuttomuudella tarkoitetaan, että alle viisi prosenttia väestöstä tupakoisi päivittäin. Tavoitteeseen on vielä matkaa, vaikka Uusi-Seelanti esiintyy kansainvälisissä tilastoissa edukseen.

Meneillään on endgame, niin kuin kansanterveyden ammattilaiset sanovat. Sanalla ei ole nasevaa suomennosta, mutta sillä tarkoitetaan ratkaisutaistelua tai viimeistä niittiä.

Viimeinen niitti halutaan antaa tupakka- ja nikotiinituotteille. Suomi kuuluu etulinjan maihin, ja viralliseksi tavoitteeksi on julistettu savuttomuus vuonna 2030.

”Ilman muuta Suomi kuuluu tiukkaan porukkaan”, sanoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Endgame-tavoitteen ovat ottaneet Suomen lisäksi ainakin Ruotsi, Norja, Tanska, Skotlanti, Irlanti, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada.”

Listaan voisi lisätä joitakin maita, muun muassa kaakkoisaasialaisen Malesian. Sielläkin tuli heinäkuun lopussa parlamenttiin esitys ”ratkaisutaistelun sukupolvesta”.

Jos Malesian esitys saa lainvoiman, tupakointi kielletään vuonna 2007 ja sen jälkeen syntyneiltä. Uutissivusto Free Malaysia Todayn mukaan terveysministeri Khairy Jamaluddin on esittänyt tavoitteeksi, että malesialaisten seuraava sukupolvi ”ei enää tiedä, mikä savuke on”.

Tupakkalainsäädännön kiristämisaikeista on viime kuukausina uutisoitu monissa maissa. Englannissakin on esitetty tupakan ostoikärajan vaiheittaista nostoa niin, että lopulta kukaan ei saisi ostaa tupakkaa.

Kanadassa taas on lausuntokierroksella esitys, jonka mukaan tupakan vaaroista kertovat terveysvaroitukset pitäisi jatkossa painaa savukeaskien lisäksi jokaiseen yksittäiseen savukkeeseen.

”Tupakan terveysvaroituksien säätelystä tulee Kanadassa maailman ankarinta”, sanoi Kanadan sydäntautisäätiön toiminnanjohtaja Doug Roth kesäkuussa CBC-yleisradion mukaan.

Eri puolilta maailmaa tihkuvat yksittäiset tupakkauutiset eivät sinänsä ole yllättäviä.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden vastainen politiikka on jatkunut vuosikymmeniä, ja kiristysten vaiheittaisuus peittää helposti alleen sen, että tupakointi on globaalissakin mittakaavassa vähentynyt tuntuvasti.

Helsingin Asematunnelissa työskennellyt Lea Huhmarniemi valmistautui tupakkalain voimaantuloon helmikuun lopulla 1977. Tuolloin asetettiin 16 vuoden alaikäraja.

Harvan elämäntavan kohdalla on tapahtunut yhden sukupolven aikana yhtä suuria muutoksia. Vielä 1990-luvulla Suomessakin sai tupakoida esimerkiksi työpaikoilla, ruokaravintoloissa tai lentokoneessa.

Globaali kehitys näkyy niin tupakoivien väestöosuuksia kuin absoluuttisia määriä koskevissa tilastoissa. Myös tupakoitsijoiden määrä näyttäisi siis kääntyneen laskuun.

Arviolta 1,3 miljardia maailman yli 15-vuotiaista käyttää nyt tupakkaa.

Naisten tupakointi on vähentynyt maailmassa nopeammin kuin miesten. Tupakointi on etenkin miesten tapa, käy ilmi Maailman terveysjärjestö WHO:n raporteista. WHO:n mukaan tupakoivien miesten määrä on nyt kääntynyt hienoiseen laskuun, ja miesten ”tupakkahuippu” olisi ohitettu vuonna 2015.

Maailmassa on vain kourallinen maita, joissa tupakointi vielä kasvattaa suosiotaan. Joukossa on tosin pari runsasväkistä maata eli Egypti (yli sata miljoonaa asukasta) ja Indonesia (noin 270 miljoonaa asukasta), joiden vaikutus globaaleihin tupakkatilastoihin on merkittävä.

Mies piti tupakkataukoa Balilla Indonesiassa vuonna 2018.

Vuosien mittaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön suitsimisessa on käytetty laajaa keinovalikoimaa.

”Kyllä se täytyy nähdä menestystarinana kokonaisuudessaan”, sanoo ylilääkäri Eeva Ollila Suomen syöpäyhdistyksestä.

”Yhä harvemmat nuoret aloittavat, ja se on tärkeää. Mutta työ ei ole vielä tehty.”

”Tupakointi on vähentynyt erityisesti teollisuusmaissa”, Ollila jatkaa. ”Mikään Marlboro-mies ei ole enää trendikäs.”

Asialla vain on toinenkin puolensa.

”Perinteisten savukkeiden markkinointitoimet ovat siirtyneet köyhempiin maihin”, Ollila sanoo. ”Teollisuusmaissa on siirrytty markkinoimaan monenlaisia uusia tupakka- ja nikotiinituotteita, joiden väitetään olevan vähemmän haitallisia ja joita on suunnattu erityisesti nuorille.”

Marlboro-mies mainosti tupakkaa suurella mainostaululla Los Angelesissä vuonna 1997.

Brittilehti The Guardianissa kesäkuussa julkaistussa asiantuntijakirjoituksessa todettiin ykskantaan, että ”jos Big Tobacco [maailman tupakkajätit] saa tahtonsa läpi, Afrikasta tulee maailman tuhkakuppi”.

Syytös perustuu muun muassa siihen, että monissa Afrikan maissa tupakkatuotteiden verotus on hyvin alhaista. Yhä korkeammat valmisteverot taas ovat keskeinen syy siihen, miksi tupakointi on vähentynyt monissa maissa, kuten Suomessa.

”Tehokkain keino on verotus eli raha eli kuluttajan näkökulmasta hinta, se on kansainvälisesti todettu”, sanoo Meri Paavola. ”Tupakan hinnan lisäksi sen saatavuudella on tietenkin suuri merkitys.”

Uuden-Seelannin ja Malesian vireillä olevat lait iskevät tietenkin tupakan saatavuuteen, kun kokonaisia ikäluokkia yritetään ohjata savuttomuuteen täyskiellon avulla.

Suomessa yhtä järeää lainsäädäntöä ei ole harkinnassa. Sen sijaan esillä on ollut ajatus tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostamisesta 20 vuoteen. Nykyisin se on 18 vuotta.

Suomalaiset asiantuntijat seuraavat Uuden-Seelannin mallia uteliaina. Kansainvälisissä keskusteluissa malli on ollut mukana kymmenisen vuotta, sanoo Eeva Ollila, ja vastaavaa on kokeiltu paikallisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa.

”Olen hirveän iloinen, että meillä on nyt Uuden-Seelannin kautta mahdollisuus nähdä, mitä siinä tapahtuu”, Ollila sanoo. ”On harkitsemisen arvoista pitää se mukana keinovalikoimassa.”

Meri Paavola on samoilla linjoilla.

”Koska tupakasta aiheutuu niin valtavat haitat, niin kaikkia mahdollisia keinoja pitäisi avoimin mielin harkita endgame-tavoitteen saavuttamiseksi”, Paavola sanoo. ”Ajan kuluessa joskus aiemmin tyrmätty keino saattaakin myöhemmin onnistua.”

Vaan miten kävi kansanedustaja Ari Jalosen ehdottamalle ikäluokkaviikatteelle vuonna 2012?

Eipä juuri mitenkään. Silloinen peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sd) tyrmäsi ”Tasmanian mallin” kohteliaasti.

”Tupakoinnin vaiheittainen kieltäminen Tasmaniassa esillä olleen esimerkin mukaisesti on kiinnostava uusi ajatus”, Guzenina-Richardson vastasi. ”Sen mukainen ikäryhmittäinen kieltäminen olisi kuitenkin Suomen nykyisen lainsäädännön perusteella hyvin vaikeaa.”