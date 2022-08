Gotlannin käräjäoikeudessa käsiteltiin tiistaina heinäkuun alussa tapahtunutta Visbyn puukotusta. Epäiltyä puukottajaa epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja terrorismirikoksen valmistelusta.

Ruotsissa Visbyn puukotuksesta epäilty mies myöntää tehneensä terroriteon. Asiasta uutisoi muun muassa ruotsalainen SVT.

Gotlannin käräjäoikeudessa järjestettiin tiistaina kuuleminen heinäkuussa Visbyssä tapahtuneesta puukotuksesta. 63-vuotias nainen puukotettiin Gotlannin saarella 6. heinäkuuta iltapäivällä paikallista aikaa. Puukotus tapahtui keskeisellä paikalla Visbyn Donners platsilla kesken Almedalenin politiikka­viikon, jonne Ruotsin poliittinen eliitti oli kokoontunut.

Nainen kuoli samana iltana vammoihinsa sairaalassa.

Puukotuksesta epäilty mies vangittiin heinäkuussa todennäköisin syin murhasta epäiltynä, ja myöhemmin murhatutkinta muuttui terrorismirikoksen tutkinnaksi. Tällä hetkellä miestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja terrorismirikoksen valmistelusta.

Epäillyn asianajajan mukaan mies valmisteli hyökkäystä useita päiviä. Ruotsalaislehti Aftonbladet on aiemmin uutisoinut, että epäillyllä on vahvoja yhteyksiä Pohjoismaiseen vastarinta­liikkeeseen. Epäilty on muun muassa käynyt liikkeen mielen­osoituksissa sekä kirjoittanut artikkeleita ja ollut mukana radiotuotannossa ääri­oikeistolaiselle Nordfront-nettimedialle.

SVT:n mukaan kamarisyyttäjä Henrik Olin kertoi tiistaina medialle pyytäneensä pidennettyä syyteaikaa. Tiistaina päätettiin myös, että syytetty pysyy vangittuna.