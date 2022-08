Cheney oli ennen kolmanneksi vaikutusvaltaisin republikaani edustajainhuoneessa. Kannatus kotiosavaltiossa Wyomingissa romahti, kun Cheney suututti Trumpin.

Yhdysvaltain kongressivaalien alla ehkä seuratuin esivaalitaistelu huipentuu tänään tiistaina Wyomingin osavaltiossa kongressin edustajainhuoneen republikaanin Liz Cheneyn ja hänen haastajansa, republikaani Harriet Hagemanin välillä.

Monet kyselyt näyttävät, että Cheney on häviämässä selvästi Hagemanille ja siten hänen runsaan viiden vuoden mittainen uransa kongressissa on ainakin toistaiseksi lopuillaan. The Washington Post -lehden mukaan päivän kysymys kuuluu: ”Kuinka pahasti Liz Cheney häviää esivaalissa?”

Republikaanien esivaaleissa valitaan ehdokkaita, jotka kohtaavat marraskuun kongressivaaleissa demokraattipuolueen vastaehdokkaitaan.

Cheneyn suurin vihollinen ei ole Hageman, vaan Hagemanin tukijaksi asettautunut entinen republikaanipresidentti Donald Trump. Monet republikaanit äänestävät Trumpin tukemia ehdokkaita ja toivovat Trumpin pyrkivän presidentiksi taas vuonna 2024.

Cheney on joutunut Trumpin viholliseksi siksi, että hän äänesti Trumpin vastaisten virkarikossyytteiden puolesta 2021. Lisäksi Cheney kuuluu kongressitalon mellakkaa tutkivaan erityisvaliokuntaan ja on siinä roolissa näkyvä Trumpin valtakauden kyseenalaistaja.

Trumpin kannattajat yrittivät 6. tammikuuta 2021 mellakallaan kääntää vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen, joka teki demokraatti Joe Bidenista presidentin.

Kotiosavaltiossaan Wyomingissa Cheneystä on tullut monen rivirepublikaanin näkökulmasta suuri petturi. The New York Timesin mukaan Cheneylle satelee tappouhkauksia ja hän ei enää uskalla antaa tietoja matkasuunnitelmistaan. Cheney järjestää kampanjatilaisuuksia vain kutsuvieraille kotonaan.

Republikaani Harriet Hageman kampanjatilaisuudessa Wyomingissa 14. kesäkuuta.

Viime vuoden toukokuussa kongressin edustajainhuoneen republikaanit äänestivät Cheneyn ulos puolueen puheenjohtajistosta. Trump tokaisi tuolloin vahingoniloisesti, että ”Liz Cheney on katkera ja kammottava ihminen”.

Liz Cheney, 56, on entisen varapresidentin Dick Cheneyn tytär, jota pidettiin aiemmin republikaanipuolueen tähtenä. Edustajainhuoneessa hän oli ennen Trumpin suututtamista kolmanneksi vaikutusvaltaisin republikaani.

Asianajajataustainen Harriet Hageman oli ennen Cheneyn tukija, mutta nykyään hän kuuluu puolueensa suureen Trump-haaraan. Hänen mukaansa vuoden 2020 presidentinvaalit olivat huijaus.

Wyomingin yliopiston äskettäisessä kyselyssä Hageman johti Cheneytä noin 30 prosenttiyksiköllä.