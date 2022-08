Toistaiseksi kardinaalia ei ole asetettu rikossyytteisiin.

Tunnettua katolisen kirkon kardinaalia, kanadalaista Marc Ouelletia syytetään ryhmäkanteessa seksuaalisesta väkivallasta, uutistoimisto AFP kertoo.

Syytös on AFP:n mukaan osa ryhmäkannetta, joka kohdistuu yhteensä 80:aan Quebecin hiippakunnan papiston jäseneen.

Ouellet on tunnettu katolisen kirkon kardinaali, jolla on korkea-arvoinen asema Vatikaanissa. Hän on piispa­kongregaation prefekti, joka on yksi tärkeimmistä tehtävistä Vatikaanin hallituksessa.

AFP:n mukaan naisharjoittelija on syyttänyt Ouelletin muun muassa suudelleen ja kosketelleen häntä. Teot ovat tapahtuneet Ouelletin toimiessa Quebecin arkkipiispana vuonna 2010.

Toistaiseksi kardinaalia ei ole asetettu rikossyytteisiin.

Syytökset Ouelletia kohtaan tulivat ilmi vain viikkoja sen jälkeen, kun paavi Franciscus vieraili kardinaalin kotimaassa Kanadassa, jossa paavi pyysi anteeksi vuosikymmeniä jatkunutta alkuperäis­kansoihin kuuluneiden lasten hyväksikäyttöä katolisissa kouluissa.

Lue lisää: Paavi pyysi Kanadan alkuperäis­väestöltä anteeksi katolisissa koulukodeissa tapahtunutta hyväksikäyttöä: ”Hirvittävä virhe”

Helmikuussa Ouellet avasi Vatikaanissa symposiumin pyytämällä anteeksi katolisen kirkon papiston lasten seksuaalisen hyväksikäytön ”arvotonta” peittelyä. Tuolloin yleisössä istui myös paavi Franciscus.

Ouellet sanoi tuolloin, että symposiumi oli tilaisuus ilmaista katumusta ja pyytää uhreilta anteeksiantoa sen jälkeen, kun heidän elämänsä oli "tuhottu hyväksikäytön ja rikollisen käytöksen vuoksi", mitä oli piilotettu instituution ja tekijöiden suojelemiseksi.