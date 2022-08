Naisten oikeuksia puolustanut Salma al-Shebab pidätettiin lomamatkalla kotimaassaan.

Britanniassa opiskellut saudinainen tuomittiin lomalla kotimaassaan 34 vuoden vankeuteen toisinajattelijoiden seuraamisesta viestipalvelu Twitterissä, kertovat muun muassa brittilehti The Guardian ja yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Väitöskirjaansa Leedsin yliopistossa tehnyt suuhygienisti Salma al-Shebab oli ottanut tutkimustyöstä lomaa talvella 2020 hakeakseen miehensä ja kaksi pientä lastaan mukanaan Britanniaan, kertoo The Guardian. Silloin hänet pidätettiin.

Al-Shebab tuomittiin Twitterin käyttämisestä ”kansan kiihottamiseen ja kansallisen turvallisuuden horjuttamiseen” alun perin kolmen vuoden rangaistukseen. Vetoomustuomioistuin kuitenkin kovensi rangaistusta maanantaina merkittävästi 34 vuoden vankeuteen ja sen jälkeen 34 vuoden matkustuskieltoon.

Käytännössä al-Shebab viettäisi koko elämänsä vankina Saudi-Arabiassa.

Loujain al-Hathloul.

Tuomarit perustelevat uutta tuomiota sillä, että al-Shebab ”auttoi kansan kiihottamiseen ja kansallisen turvallisuuden horjuttamiseen syyllistyneitä” tahoja seuraamalla heidän Twitter-tilejään ja jakamalla heidän twiittejään, The Guardian kertoo.

Hän tuki esimerkiksi tunnettua saudifeministiä Loujain al-Hathloulia, joka on tuomittu kampanjoinnistaan naisten ajo-oikeuden puolesta. Al-Hathloul on matkustuskiellossa ja häntä on kidutettu vankilassa.

Al-Shebabia ei kuitenkaan voi luonnehtia merkittäväksi aktivistiksi. Hänellä oli Twitterissä vain 2 597 ja Instagramissa 159 seuraajaa.

34 vuoden tuomio ja 34 vuoden matkustuskielto on pisin naisten oikeuksia puolustavan aktivistin koskaan saama tuomio Saudi-Arabiassa, kertoo yhdysvaltalainen Freedom Initiative -järjestö The Washington Postin mukaan. Lehti julkaisi tiistaina suorasanaisen pääkirjoituksen aiheesta.

Tuomio julistettiin vain viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vieraili Saudi-Arabiassa. Ihmisoikeusaktivistit varoittivat, että vierailu saattaa rohkaista kruununprinssi Mohammed bin Salmania, joka tunnetaan toisinajattelijoiden vainoamisesta.

”Tapaus tarjoaa taas uuden vilauksen Saudi-Arabian todellisen hallitsijan Mohammed bin Salmanin diktatuurin brutaaliin pimeään puoleen”, The Washington Post kirjoittaa.

Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan bin Salman murhautti The Washington Postin kolumnistin Jamal Khashoggin vuonna 2018.

Lue lisää: Biden pyrki Saudi-Arabiassa sekä kritisoimaan Khashoggin murhaa että vakuuttelemaan jatkuvaa läsnäoloa

Mohammed bin Salman omistaa Saudi-Arabian sijoitusyhtiön kautta merkittävän siivun Twitteristä, ja hän on ottanut aktiivisia Twitter-käyttäjiä kohteekseen.

Prinssin neuvonantajaa Bader al-Asakeria epäillään Twitterin nimettömien käyttäjien henkilötietojen paljastamisesta saudijohdolle. Paljastuneet Twitter-käyttäjät tuomittiin vankilaan, mutta Bader al-Asaker sai pitää verifioidun Twitter-tilinsä.

Twitter ei ole kommentoinut tapausta The Guardianille tai The Washington Postille.