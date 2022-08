Kuivien kausien aikana esiin ilmestyvät kivet kertovat, milloin joen pinta on ollut aiemmin yhtä alhaalla.

Länsi-, Keski- ja Etelä-Eurooppaa kesällä piinannut kuivuus on laskenut useiden merkittävien jokien pinnan poikkeuksellisen mataliksi.

Saksassa kuivuus on paljastanut Reinjoen pohjalta ”nälkäkiviä” (saksaksi: Hungerstein). Kiviin on kirjoitettu vastaavien kuivuusjaksojen aikana jopa useita satoja vuosia sitten varoituksia kuivuuden tuhoista. Vakava kuivuus on voinut ennakoida esimerkiksi nälänhätää. Vastaavanlaisia kiviä löytyy myös Tšekistä.

Tämän artikkelin yhteydessä oleva video näyttää Reinin pohjasta ilmaantuneita nälkäkiviä.

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen YTK:n tutkija on varoittanut, että tämän vuoden kuivuus voi olla pahinta jopa 500 vuoteen.

Uutistoimisto AFP raportoi, että Euroopan maastopalojen tuhojen laajuus on rikkonut ennätyksen jo nyt, vaikka metsäpalokausi on vielä käynnissä.

Eurooppaa koetteli harvinaisen vakava kuivuus myös vuonna 2018.