24-vuotias epäilty sanoi, ettei ollut lukenut kuin pari sivua kirjasta, johon Rushdien vastainen tappomääräys aikoinaan annettiin.

Kirjailija Salman Rushdieta kiidätettiin helikopteriin ja sairaalahoitoon viime viikon perjantaina New Yorkin osavaltion Chautauquassa. Kuva on ruutukaappaus videolta.

Viime viikon perjantaina kirjailija Salman Rushdieta epäillysti puukottanut 24-vuotias mies on antanut haastattelun New York Post -lehdelle vankisellistään käsin. Mies kertoi lehdelle ihailevansa edesmennyttä Iranin uskonnollista johtajaa ajatolla Ruhollah Khomeinia, joka vaati fatwallaan eli uskonnollisella määräyksellä vuonna 1989 Rushdien tappamista.

”Arvostan ajatollaa. Minusta hän on mahtava henkilö”, sanoi mies, joka on kotoisin New Jerseyn osavaltiosta.

Rushdie loukkaantui vakavasti hyökkäyksessä, mutta hänen vointinsa on sittemmin kohentunut. Epäilty pidätettiin hyökkäyksen tapahtumapaikalla New Yorkin osavaltion Chautauquassa, jossa 75-vuotias Rushdie oli pitämässä puhetta.

Salman Rushdie.

Epäilty kertoi haastattelussa, ettei ollut lukenut kuin pari sivua Rushdien kirjasta Saatanalliset säkeet, jonka perusteella Khomeini aikoinaan antoi tappofatwansa. Myöskään Khomeini ei tiettävästi koskaan lukenut kyseistä kirjaa, jossa oli joidenkin näkemysten mukaan islamia halventavaa sisältöä.

Mies sanoi, että hän oli katsellut Youtubesta videoita Rushdiesta, jota hän luonnehti ”vilpilliseksi”.

”Minusta hän ei ole kovin hyvä ihminen. En pidä hänestä. Hän hyökkäsi islamia vastaan, hän hyökkäsi heidän uskoaan vastaan”, mies kertoi.

Miehen julkinen puolustusasianajaja Nathaniel Barone kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei hän ollut tietoinen asiakkaansa antamasta haastattelusta. Baronen mukaan hän ei ollut antanut kenellekään lupaa tavata asiakastaan.

Vangittu mies on syntynyt Yhdysvalloissa. Hänen vanhempansa olivat kotoisin Libanonista. Miehen äiti on New York Postin mukaan kertonut, että hänen poikansa oli muuttunut sulkeutuneeksi sen jälkeen, kun hän oli tehnyt kuukauden mittaisen matkan vanhempiensa kotimaahan.