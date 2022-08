Ukrainassa sotinut venäläinen laskuvarjojääkäri Pavel Filatjev kirjoitti sotamuistelmat, joissa hän tuomitsi Venäjän sodan Ukrainassa oikeudettomana ja ryöpytti maataan sotilaidensa käyttämisestä hyväksi.

”Minä en ymmärrä, mitä te juhlitte huomenna. Minulla ei ole mitään juhlittavaa, mieluummin istun vankilassa.”

Näin kertoo Ukrainassa sotinut Venäjän armeijan laskuvarjojääkäri Pavel Filatjev. Häntä haastateltiin ensimmäinen elokuuta Ihmisoikeusjärjestö Gulagu.netin julkaisemalla videolla.

Elokuun toisena päivänä Venäjällä juhlittiin ilmavoimien päivää. Videolla Filatjev vetoaa entisiin asetovereihinsa.

”Ymmärrän, että nyt on jo myöhäistä, sota on jatkunut jo puoli vuotta... Mutta parempi lopettaa tämä nyt.”

Filatjev soti Ukrainassa kaksi kuukautta sodan ensimmäisestä päivästä lähtien. Hän kertoo nyt tuntevansa syyllisyyttä siitä, että osallistui ”näihin tapahtumiin”.

Rintamalta sairaalan kautta kotiuduttuaan hän kirjoitti 141-sivuiset muistelmat kokemuksistaan Ukrainan sodassa. Sodanvastaisen tekstin nimi on ”ZOV”. Nimi viittaa kirjaimiin, joita Venäjällä käytetään Ukrainan ”erikoisoperaation” tunnuksina.

Kirjoituksensa hän jakoi kaksi viikkoa sitten venäläisen sosiaalisen median tilillään Vkontaktessa ja kertoo, ettei ymmärrä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa. Filatjevin mukaan hänen oman joukkonsa tilanne on ”katastrofaalinen”.

”Meitä käytettiin hyväksi”, hän sanoo vakava ilme kasvoillaan.

Asiasta puhuessaan Filatjev ottaa tietoisen riskin, sillä vain harva venäläissotilas on puhunut sotaa vastaan. Vielä harvempi on kirjoittanut ja julkaissut kokemuksistaan yksityiskohtaisia kuvauksia.

”Meillä ei ollut moraalista oikeutta hyökätä toiseen maahan”, Filatjev kirjoittaa muistelmissaan.

Nyt entisen sopimussotilaan osasto on katkaissut Filatjeviin välinsä ja hän on paennut kotimaastaan.

Filatjev palveli Krimillä sijaitsevassa 56. kaartin ilmahyökkäysrykmentissä.

Muistelmissaan hän kuvailee, kuinka hänen uupunut ja huonosti varusteltu yksikkönsä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla ilman ymmärrystä siitä, miksi sotaa ylipäätään käytiin.

"Minulta kesti viikkoja ymmärtää, ettei Venäjän alueella ollut lainkaan sotaa, ja että olimme juuri hyökänneet Ukrainaan", Filatjev kertoi The Guardianin mukaan.

Twitterissä The Guardianin artikkelin toinen kirjoittaja Andrew Roth kertoo tavanneensa Filatjevin Moskovassa vain muutama päivä ennen tämän pakoa maasta.

Muistelmista uutisoivat myös esimerkiksi riippumaton verkkolehti Meduza ja venäläinen, Euroopasta käsin uutisoiva oppositiotelevisiokanava Dožd.

Doždin haastattelussa Filatjev kertoo olleensa sopimuksella toimiva ammattisotilas. Hän oli luullut ryhmänsä lähtevän Ukrainasta itsenäisiksi julistautuneisiin Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltoihin”.

Sotamuistelmissaan Filatjev kertoo, kuinka Venäjän joukot oli ajettu äärirajoilleen. Ruuan, unen ja perushygienian puutteessa heistä tuli ”täysin villejä”. Joukot varastelivat kaupungeissa tietokoneita ja ruokaa ja joutuivat nukkumaan myllättyjen toimistojen pöydillä.

He saivat käyttöönsä vanhentuneita varusteita ja kulkuneuvoja, jotka jättivät sotilaat alttiiksi Ukrainan vastahyökkäykselle. Itse Filatjev kertoo saaneensa ruosteisen kiväärin, jonka hihna oli rikki.

Turhautumisen kasvaessa rintamalla jotkut sotilaat ampuivat tarkoituksellisesti itseään päästäkseen pois rintamalta ja saadakseen haavoittuneille luvatun kolmen miljoonan ruplan kompensaation.

”Suurin osa armeijassa palvelevista on tyytymättömiä siihen, mitä siellä tapahtuu, he ovat tyytymättömiä hallitukseen ja komentajiinsa, he ovat tyytymättömiä Putiniin ja tämän politiikkaan, he ovat tyytymättömiä puolustusministeriin, joka ei ole koskaan palvellut armeijassa”, Filatjev kertoo.

Osansa muistelmissa ja haastatteluissa saa myös sotaveteraanien kohtelu Venäjällä. He eivät Filatjevin mukaan saa tarvitsemaansa hoitoa, eivätkä monet kuolleiden sotilaiden omaiset eivät ole saaneet luvattuja korvauksia.

Filatjev kyseenalaistaa myös Venäjän syyt hyökätä Ukrainaan; sekä väitetyn puolustautumisen Natoa vastaan että Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden väitetyn suojelemisen.

”Keskustellessani sotaa pakenevien ihmisten kanssa Donetskissa ja Luhanskissa en kuullut mitään natsismista, josta meidän tiedotusvälineemme kirkuvat.”

Tuhoutunut Fabrika-ostoskeskus Hersonissa 20. heinäkuuta.

Tekstissään Filatjev kuitenkin myös puolustaa isänmaataan. Hän sanoo yhä rakastavansa armeijaansa ja muistavansa entisiä, erityisesti nuoria maansa puolesta henkensä antaneita asetovereitaan.

Tekstissään hän sanoo jopa pystyvänsä ymmärtämään maansa hallitusta, joka on ”irtautunut todellisuudesta, koska kansa pelkää, eikä tahdo ilmaista mielipidettään ja vaikuttaa politiikkaan”.

Filatjev myös syyttää Ukrainaa sotapropagandasta. Esimerkkinä hän nostaa Ukrainan julkaiseman puhelunauhoitteen, jossa nuori mies vaikuttaa naureskelevan vaimonsa kanssa ukrainalaisnaisiin kohdistuvalle seksuaaliselle väkivallalle.

Filatjev kertoo tuntevansa nauhalla esiintyvän nuoren miehen, jonka hän kertoo olleen ”tarpeeksi typerä soittaakseen etulinjasta vaimolleen”. Filatovin mukaan nauha on leikattu niin, että kuulostaa kuin vaimo kannustaisi miestään väkivaltaan. Filatjev kiistää nauhan olevan aito.

The Guardian kertoo, ettei se ole pystynyt riippumattomasti vahvistamaan kaikkia Filatjevin tarinan yksityiskohtia.

Filatjev on kuitenkin näyttänyt dokumentteja ja valokuvia, joista käy ilmi hänen olleen laskuvarjojääkäri Krimille sijoitetussa 56. ilmahyökkäysrykmentissä, ja että hän joutui sairaalahoitoon silmävamman vuoksi ”suorittaessaan erikoistehtäviä Ukrainassa” huhtikuussa.

Venäjän sotajoukkojen Z-kirjaimella merkitty kulkuväline Venäjän miehittämässä Hersonissa 25. heinäkuuta.

The Guardian kertoo, että Filatjevin alkuperäinen suunnitelma oli julkaista muistelmat ja antautua poliisille. Hän tiesi, että asiasta puhumisen hintana tulisi olemaan vapaudenmenetys ja julistaminen petturiksi. Ihmisoikeusverkosto Gulagu.netin johtaja Vladimir Osetškin kuitenkin sai hänet lopulta valitsemaan maanpaon vankilan sijaan.

The Guardianin mukaan Filatjev pakeni viime lauantaina Osetškinin avustuksella. Torstaina oli epäselvää, onko Filatjevia Venäjällä virallisesti vielä syytetty mistään rikoksesta.

Filatjev kertoo The Guardianille pakoilleensa poliisia kahden viikon ajan majoittumalla eri hotellissa joka yö. Silti hän uskoo, ettei häntä olisi ollut vaikeaa löytää.

”Olen sanonut enemmän kuin kukaan muu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Ehkä he eivät tiedä, mitä tehdä minun kanssani.”

Venäjä on hyökkäyssotansa alkamisen jälkeen kiristänyt huomattavasti sensuuria ja sananvapautta. Venäjän Ukrainan-sotatoimien kritisoiminen on maassa rikos.

”Me olemme kaikki syyllisiä, mutta meidän on tehtävä oikeat johtopäätökset ja korjattava virheemme”, hän kirjoittaa.