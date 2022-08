Pietarilainen toimittaja Mihail lähtee Venäjän Karjalaan. Ensimmäinen pysähtymispaikka on Käkisalmi Karjalankannaksella. Mitä suomalaisille tutuissa paikoissa tapahtuu? Miksi Saksan lippu on urhailukentällä?

Suuri mainostaulu toivottaa tervetulleeksi lepäämään ja toipumaan. Se osoittaa rakennukseen, joka kuuluu venäläiselle sotilasparantolalle.

Mainoksessa on puhelinnumeroita tiedusteluja varten. Jos niihin soittaa, tulee huomaamaan, että toinen numeroista on pois käytöstä. Toiseen vastataan lopulta, ja tiedonanto on lyhyt ja napakka: ”Huoneita ei ole saatavilla. Me olemme täynnä. Teidän pitäisi kysyä mahdollisia lippuja omasta sotilasyksiköstänne.” Ja sen jälkeen puhelu katkaistaan.