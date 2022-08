Rushdieta puukotettiin 12. elokuuta kesken luentotilaisuuden New Yorkin osavaltiossa.

Kirjailija Salman Rushdien puukotuksesta epäilty mies kiisti torstaina kuulemis­tilaisuudessa syyllisyytensä toisen asteen murhan yritykseen ja pahoinpitelyyn. Hänet määrättiin pidätettäväksi ilman takuita.

Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters. Epäilty oli jo aiemmin lehtitietojen mukaan kiistänyt syyllisyytensä.

Rushdien kimppuun hyökättiin kirjallisuus­tapahtumassa Buffalon lähellä New Yorkin osavaltiossa perjantaina 12. elokuuta. Hän sai viiltohaavoja muun muassa niskaansa, vatsaansa ja rintaansa. Muun muassa The New York Times on kertonut, että syyttäjien mukaan epäilty iski Rushdieta teräaseella yhteensä kymmenen kertaa.

Rushdie saattaa puukotuksen seurauksena menettää näkökykynsä oikeasta silmästään.

Teosta epäilty on 24-vuotias ja asuu New Jerseyn osavaltiossa. Reutersin mukaan hänen vanhempansa ovat kotoisin Libanonista, mutta hän on syntynyt ja kasvanut Yhdysvalloissa.

Oikaisu 18.8. kello 21.08: Yhdessä kohtaa artikkelia kerrottiin, että Salman Rushdieta puukotettiin heinäkuussa. Häntä puukotettiin elokuussa.