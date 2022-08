Weisselberg oli myöntänyt osallistuneensa 15 vuotta kestäneeseen suunnitelmaan yhdessä Trump Organizationin kanssa liittovaltion, New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin veroviranomaisten erehdyttämiseksi.

Trumpin konsernin entinen talousjohtaja Allen Weisselberg myönsi torstaina syyllisyytensä veropetokseen. Samalla hän syyttäjän kanssa tekemän sopimuksen mukaan suostuu todistamaan Trumpin kiinteistöyhtiötä koskevassa oikeudenkäynnissä.

Weisselberg toimi Trump Organizationin talousjohtajana 2005–2021.

Osana syyttäjän kanssa tekemäänsä sopimusta Weisselberg sai 15 kuukauden tuomion, mutta luultavasti hän selviää sadalla päivällä hyvällä käytöksellä. Hänen on myös maksettava lähes kaksi miljoonaa dollaria veroja, sakkoja ja korkoja, kertoo The New York Times.

Weisselberg on päättäväisesti kieltäytynyt todistamasta entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Trump toimi Trump Organizationin toimitusjohtajana ja omistajana vuoteen 2017 asti, jolloin hän astui presidentin virkaan.