Valaehtoisista todistuksista julkaistaan todennäköisesti vain osia. Todistajien henkilöllisyyttä tai rikostutkinnan kannalta kriittistä materiaalia tuskin julkaistaan.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kotietsintään liittyvät valaehtoiset todistukset saatetaan julkaista osittain, uutisoi CNN ja The New York Times.

Tuomari Bruce Reinhartin mukaan ei liene sellaista syytä, minkä vuoksi valaehtoiset todistukset pitäisi pitää täysin sinetöityinä. Reinhart pitää erittäin tärkeänä, että ihmiset saavat mahdollisimman paljon tietoa poikkeuksellisesta kotietsinnästä.

Hänen mukaansa osia todistuksista voitaisiin julkaista. Riskinä tosin on, että sisältö muuttuu ”merkityksettömäksi hölynpölyksi”, Reinhart sanoo.

Seuraavaksi syyttäjä ehdottaa tuomarille, miltä osin asiakirjat voitaisiin julkaista. Tuomarin päätettävissä on, julkaistaanko syyttäjän ehdottama versio. On myös mahdollista, että Reinhart käy vielä ennen päätöstään luottamuksellisia keskusteluja oikeusministeriön kanssa.

The New York Timesin mukaan Reinhartin on määrä saada ehdotus julkaistavasta versiosta ensi viikon torstaina. Tiedossa ei kuitenkaan ole vielä, milloin tämä versio voitaisiin julkistaa.

Tavanomaisesti valaehtoisia todistukset eivät ole julkisia. On epäselvää, mitä valaehtoisiin todistuksiin liittyvää tietoa voitaisiin saattaa julkisuuteen. New York Times pitää epätodennäköisenä, että esimerkiksi todistajien henkilöllisyydet tai rikostutkinnan kannalta kriittistä tietoa avattaisiin.

FBI teki poikkeuksellisen kotietsinnän viime viikon maanantaina Donald Trumpin Floridassa sijaitsevaan Lar-a-Lagon kartanoon. Kotietsinnästä on löytynyt valtion salaisia asiakirjoja.

Tutkinnassa on, onko vakoilua koskevaa lakia rikottu. Lisäksi tutkinnassa on käytössä kaksi muuta rikosnimikettä.