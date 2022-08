Liittovaltion poliisin mukaan presidentti syyllistyi rikokseen jakaessaan vääriä väitteitä kasvomaskeista.

Brasilian liittovaltion poliisi kehottaa, että presidentti Jair Bolsonaroa vastaan nostetaan rikossyyte koronapandemiaan liittyvän väärän tiedon levittämisestä. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.

Koronavirustautiin on kuollut Brasiliassa yli 680 000 ihmistä. Bolsonaro on pandemian alusta lähtien vähätellyt taudin vakavuutta, osoittanut epäilystä terveysviranomaisten ohjeita kohtaan ja tukenut epätieteellisiä ja valheellisia parannuskeinoja. Hän on kutsunut tautia jatkuvasti ”pikkuflunssaksi”.

Brasilian kongressi suoritti presidentin toiminnasta tutkinnan, joka päättyi viime vuoden lokakuussa. Tuolloin liittovaltion poliisia käskettiin aloittamaan asiasta tutkinta.

Keskiviikkona brasilialainen media kertoi, että korkean tason liittovaltion poliisi on kehottanut maan korkeinta oikeutta nostamaan Bolsonaroa vastaan syytteen rikokseen yllyttämisestä.

Kehotus liittyy Bolsonaron esiintymiseen suorassa lähetyksessä elokuussa 2021. Sosiaaliseen mediaan välitetyssä lähetyksessä Bolsonaro väitti valheellisesti, että kasvomaskit johtivat moniin kuolemiin vuoden 1918 espanjatautipandemiassa.

Tähän aikaan Brasilian laki edellytti kasvomaskien käyttöä.

”[Presidentti] välitti suoraan, spontaanisti ja tietoisesti väärää tietoa, jonka mukaan espanjantaudin uhrit olivat kuolleet maskien aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Hän istutti katsojien mieleen ajatuksen, joka heikensi heidän osallistumistaan koronan vastaiseen taistoon”, poliisin raportissa sanotaan.

Liittovaltion poliisi siis uskoo, että presidentti yllytti puheillaan Brasilian kansalaisia rikkomaan maan lakeja.

Bolsonaro väitti valheellisesti myös, että Britanniassa olisi tehty tutkimuksia, jotka viittasivat koronarokotusten liittyvän aids-taudin kehittymiseen. Brittiviranomaiset ovat kieltäneet väitteen.

Tämä valhe voisi poliisin raportin mukaan johtaa julkiseen ”huoleen olemattomasta vaarasta”. Sitä käsitellään rikkomuksena.

Presidenttivaaliehdokas Luiz Inácio Lula da Silva puhui Belo Horizontessa 18. elokuuta.

Bolsonaron toiminnasta koronapandemian aikaan povataan keskeistä kysymystä maan presidentinvaaleissa, joiden kampanjointi alkoi tällä viikolla. Ensimmäisen kierroksen äänestys tapahtuu 2. lokakuuta.

Vasemmistolainen presidenttiehdokas Luiz Inácio Lula da Silva on arvostellut Bolsonaron koronatoimia todella kovasanaisesti.

Ensimmäisessä kampanjatapahtumassaan tiistaina Lula sanoi, ettei Bolsonaro ole ”vieräyttänyt kyyneltäkään” koronapandemian satojen tuhansien uhrien vuoksi. Lula sanoi myös, että Bolsonaro vaikutti ”paholaisen riivaamalta”.

”Kuinka monta lasta on nyt orpona, koska et uskonut ja kielsit lääketieteen?” Lula sanoi, osoittaen kysymyksensä suoraan Bolsonarolle.

Äärioikeistolainen Bolsonaro on hallinnut Brasiliaa vuoden 2019 tammikuusta lähtien.