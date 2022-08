Venäjä syyttää puolestaan Ukrainaa iskun valmistelusta.

Venäjän joukkojen hallussa oleva Zaporižžjan ydinvoimala Etelä-Ukrainassa on noussut viime päivinä sodan keskipisteeseen.

Ukrainan sotilastiedustelu varoittaa Venäjän suunnittelevan ”provokaatiota” tai lavastettua iskua ydinvoimalaan perjantain aikana, kertovat uutistoimistot ja useat kansainväliset mediat.

Venäjän puolustusministeriö taas syyttää Ukrainaa iskun suunnittelemisesta.

Euroopan suurin ydinvoimala Zaporižžja on ollut Venäjän armeijan hallussa maaliskuusta asti. Venäjän uskotaan pystyttäneen voimalan alueelle armeijan tukikohdan, koska Ukrainan joukot eivät voi tulittaa ydinvoimalaa.

Muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Timesin toimittajan Christiaan Triebertin viestipalvelu Twitterissä jakamalla videolla ydinvoimalan generaattorihallissa näyttää olevan viisi armeijan rekkaa.

Uutiskanava CNN kertoo vahvistaneensa videon aitouden ja sen, että se on metatietojen mukaan kuvattu Zaporižžjan voimalalla. On kuitenkin epäselvää, milloin video on kuvattu, CNN kirjoittaa.

Ukrainassa parhaillaan vieraileva YK:n pääsihteeri António Guterres vaatii Venäjää vetämään välittömästi joukkonsa ja kalustonsa pois ydinvoimalasta.

”Laitosta ei tule käyttää minkään sotilasoperaation osana. Sen sijaan meidän täytyy kiireellisesti sopia Zaporižžjan palauttamisesta siviilikohteeksi ja alueen turvallisuuden takaamisesta”, Guterres sanoi torstaina brittilehti The Guardianin mukaan.

”Kaikki mahdolliset vauriot Zaporižžjassa merkitsevät itsemurhaa.”

Guterres tapasi Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin, joka on noussut keskeiseksi välittäjäksi Ukrainan ja Venäjän välisissä neuvotteluissa.

Johtajat pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden tapaamistensa jälkeen.

YK:n pääsihteeri António Guterres (oik.) ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vierailivat torstaina Ukrainan Lvivissä ja tapasivat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.

Erdoganin mukaan isku ydinvoimalaan voisi merkitä valtavaa katastrofia. Voimalan ympäristössä on nähty viime viikkoina tykistöiskuja, joista molemmat osapuolet syyttävät toisiaan.

”Olemme huolissamme. Emme halua uutta Tšernobyliä”, Erdogan sanoi viitaten vuoden 1986 ydinvoimala­onnettomuuteen, josta radioaktiivista materiaalia ja säteilyä levisi laajalle Eurooppaan.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov käänsi Guterresin ja Erdoganin kommentit päälaelleen: Rjabkovin mukaan Venäjän armeijan läsnäolo Zaporižžjassa juuri takaa sen, ettei ”uutta Tšernobyliä” pääse syntymään, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Ivan Netšajev puolestaan ilmoitti jo torstaina, että YK:n ehdotus ydinvoimalan alueen demilitarisoinnista on ”mahdoton hyväksyä”.

Zelenskyi kertoi torstaina keskustelleensa Guterresin kanssa Kansainvälisen atomienergia­järjestön IAEA:n tarkastusvierailusta voimalaan. Vaikka venäläisjoukot ovat vallanneet voimalan, sitä operoivat yhä ukrainalaiset työntekijät.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä saattaa suunnitella Zaporižžjaan perjantaiksi niin sanottua false flag -operaatiota. Siinä Venäjän joukot tekisivät itse iskun ydinvoimalaan ja lavastaisivat sen Ukrainan tekemäksi.

Ukrainan sotilastiedostelun mukaan tähän viittaa ainakin se, että Venäjän Rosatomin työntekijät ovat lähteneet Zaporižžjasta. Venäjän valtion tv:n ajankohtaisohjelmissa sanotaan Ukrainan suunnittelevan ”provokaatiota” voimalaan perjantaina, Guterresin vierailun aikaan.

Asiasta on twiitannut muun muassa venäläismediaa seuraavan Russian Media Monitorin toimittaja Julia Davis.

Mitä mahdollinen isku ydinvoimalaan sitten tarkoittaisi?

Asiantuntijoiden arviot mahdollisen tuhon laajuudesta vaihtelevat.

Ukrainan radioaktiivisesta ja kemiallisesta sodankäynnistä vastaavien joukkojen johtaja Igor Kirillov arvioi The Guardianille, että onnettomuuden sattuessa radioaktiivinen materiaali peittäisi Puolan, Saksan ja Slovenian.

Zaporižžjan voimala voi aiheuttaa vaaratilanteen, vaikka ydinvoimalaan ei suoraan iskettäisi. Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, ettei voimalaa ole huollettu normaalisti eikä sinne ole voitu toimittaa varaosia, The Guardian kertoo.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) ydinvoimalaitosten valvonnan johtaja Tapani Virolainen kommentoi Zaporižžjan riskejä HS:lle aiemmin elokuussa.

Ydinvoimalan kuudesta reaktorista kaksi on edelleen toiminnassa, minkä lisäksi laitos­alueella on käytetyn ydinpolttoaineen varastoja. Kumman tahansa joutuminen iskun kohteeksi voi johtaa erittäin vakavaan tilanteeseen, hän sanoi.

Venäjä on ilmoittanut mahdollisesti sulkevansa voimalan loputkin reaktorit, koska niiden järjestelmät ovat vahingoittuneet iskuissa. Se katkaisisi sähköt suurelta joukolta ihmisiä.

Mahdollisen onnettomuuden seurauksien arvioiminen on Virolaisen mukaan vaikeaa, koska vaikka ydinvoimaloissa on paljon turvatoimia, niitä ei ole suunniteltu sotaa tai tahallisia iskuja vastaan.

Tšernobylin kaltaista onnettomuutta ei ole tiedossa, vaikka venäläisten valtaaman Zaporižžjan ydinvoimalan reaktori tai polttoainevarasto joutuisivatkin iskun kohteeksi, Virolainen arvioi. Tämä johtuu siitä, ettei Zaporižžjan painevesilaitosten reaktoreissa ole syttyvää materiaalia, joka palaessaan levittäisi radioaktiivisia hiukkasia ilmakehään.