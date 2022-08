Starbucksin korvaaja aukesi Venäjällä – uuden kahvilan tunnus on kuin yhdys­valtalais­ketjun logon venäläistetty versio

Uudelleen brändätyn kahvilaketjun menu on samanlainen kuin Starbucksin, mutta frappucinot puuttuvat.

Yhdysvalloissa perustetun kahvilaketju Starbucksin seuraaja on avannut Venäjällä perjantaina, kertoo uutistoimisto AFP. Monikansallinen Starbucks lähti Venäjältä toukokuun lopussa lähes 15 vuoden jälkeen Venäjän ja Ukrainan välisen sodan seurauksena.

Uuden kahvilaketjun nimi on Stars Coffee. Sen logo muistuttaa Yhdysvaltain Seattlesta lähtöisin olevan alkuperäisen ketjun logoa, mutta Starbucksin kuuluisan kaksipyrstöisen merenneidon sijaan siinä on nainen, jolla on päässään perinteinen venäläinen kokošnik-päähine.

AFP:n mukaan Stars Coffeen menu on hyvin samanlainen kuin Starbucksin, mutta yhdysvaltalaisyhtiön patentoimaa frappucino-juomaa ei listalta löydy.

Starbucks-ketjun kyltti New Yorkissa.

Stars Coffeen toiminnasta vastaa venäläinen räppäri ja ravintoloitsija Anton Pinski, joka on pyörittänyt uudelleen brändätyn ketjun toimintaa heinäkuusta asti. AFP:n mukaan Pinski on tunnettu Venäjän presidentti Vladimir Putinin tukija.

Starbucksiin tapaan myös Stars Coffeessa asiakkaiden nimet kirjoitetaan heidän pahvimukeihinsa tilauksen yhteydessä. Tarkoituksena on avata kaikki noin 130 entistä Starbucks-kahvilaa uudella nimellä syyskuun loppuun mennessä. AFP:n mukaan joistain kahviloista tehdään ravintoloita.

Starbucksilla oli noin 2 000 työntekijää Venäjällä. Yhtiön mukaan noin 80 prosenttia työntekijöistä pysyy uudelleen brändätyissä kahviloissa.

Starbucks on yksi lukuisista kansainvälisistä yhtiöistä, jotka poistuivat Venäjältä sen joukkojen hyökättyä Ukrainaan. Aiemmin McDonald’s-pikaruokaketjun ravintolat myytiin Venäjällä paikalliselle lisenssinhaltijalle Aleksandr Govorille, joka avasi ne uudella nimellä Vkusno i totška (Maukasta ja piste).