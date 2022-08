El Shafee Elsheikh oli osa ”Beatles”-nimellä tunnettua ryhmää. Oikeuden mukaan hänen suoraa osallisuuttaan neljän yhdysvaltalaisen murhiin ei voitu osoittaa.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin on tuominnut Isis-terrorijärjestön ”Beatles”-ryhmän jäsenen El Shafee Elsheikhin, 34, kahdeksaan elinkautiseen vankeus­rangaistukseen, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Tuomioistuin oli aiemmin todennut Elsheikhin syylliseksi neljässä panttivanki­tapauksessa ja neljässä salaliitto­tapauksessa. Syytteet liittyivät yhdysvaltalaisten toimittajien James Foleyn ja Steven Sotloffin ja avustustyöntekijöiden Peter Kassigin ja Kayla Muellerin murhiin Syyriassa.

Lue lisää: Isisin ”Beatlesin” jäsen tuomittiin syylliseksi yhdys­valtalaisten pantti­vankien murhiin liittyen

Foley siepattiin marraskuussa vuonna 2012 Syyriassa ja Sotloff elokuussa vuonna 2013 Syyrian ja Turkin rajalla. Isis mestasi heidät elokuussa ja syyskuussa vuonna 2014 ja julkaisi teloituksista videot.

Elsheikh kuului Irakissa ja Syyriassa toimineeseen lontoolaisjoukkoon, jolle panttivangit antoivat lempinimeksi ”The Beatles” heidän brittiaksenttiensa ja loppumattoman vitsailunsa vuoksi.

Liittovaltion ohjeiden mukaisesti Elsheikh oli jo saamassa automaattisesti viisi elinkautista. Syyttäjä katsoi kuitenkin, että kaikki lisävuodet olivat tärkeitä rikosten raakuuden takia.

Tapauksen pääsyyttäjä Raj Parekh vaati Elsheikhille pisintä laissa sallittua rangaistusta. Parekhin mukaan rangaistuksen pitäisi heijastaa myös ryhmän osallisuutta monissa muissa rikoksissa Isiksen toiminnan aikana vuosina 2012 ja 2013.

”Isiksen ’Beatles’ kidutti ja hyväksikäytti uhrejaan systemaattisesti, jonka lopputuloksena ainakin kahdeksan Yhdysvaltain, Britannian ja Japanin kansalaista kuoli. Mukana oli kammottavia teloituksia, jotka nauhoitettiin ja lähetettiin ympäri maailmaa”, Parekh perusteli The New York Timesin mukaan.

Syyttäjän mukaan Elsheikhin roolia murhissa ei voitu suoraan osoittaa, mutta hänen osallisuutensa useissa sieppaus­tapauksissa ja murha­juonissa riitti tuomioon.

Uhrien perheet toimivat vuosia aktiivisesti saadakseen tuomion toteutumaan.

Syyskuussa toinen entinen ”Beatles”-jäsen Alexanda Kotey tunnusti viime syyllisyytensä kaikkiin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Myös häntä odottaa elinkautinen vankeus­rangaistus.

El Shafee Elsheikh (vas.) ja Alexanda Kotey.

Lue lisää: Isisin ”Beatles-kiduttaja” tunnusti syyllisyytensä terrorismiin oikeuden edessä USA:ssa

Kuuluisin ”Beatlesin” jäsenistä oli ”Jihadi John” eli Mohammed Emwazi, joka kuoli lennokki-iskussa Syyrian Raqqassa vuonna 2015. Neljäs jäsen Aine Davis pidätettiin Turkissa vuonna 2015, ja hän sai myöhemmin seitsemän vuoden vankeus­rangaistuksen.

Lue lisää: Isisin pahamaineisen ”Beatles”-kiduttajaryhmän viimeiset jäsenet otettu kiinni Syyriassa – uhrin tytär toivoo, että miehet laitetaan lukkojen taakse ja avain heitetään pois