Kaksi kylää Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa on jouduttu evakuoimaan ammusvaraston tulipalon vuoksi

Venäläisministerin mukaan Ukrainan iskut Krimille ovat Yhdysvaltain yllytyksen syytä ja uhkaavat tehdä siitä sodan osapuolen.

Ammusvarasto roihusi ilmiliekeissä Venäjän Belgorodin alueella myöhään torstaina. Kuva on ruutukaappaus videolta.

Ammusvarastossa sattunut tulipalo on johtanut kahden pikkukylän evakuoimiseen Venäjän valtion alueella Belgorodin alueella Ukrainan rajan tuntumassa, uutistoimistot AP ja Reuters kertovat.

Belgorodin alueen kuvernööri Vjatšeslav Gladkov kertoi AP:n mukaan, että ammus­varaston tulipalo tapahtui kahden kylän lähettyvillä ja niissä asuu yhteensä noin 1 100 ihmistä. Myöhään torstaina syttynyt tulipalo ei hänen mukaansa aiheuttanut vahinkoa ihmisille.

Tiedot tulipalosta tai sen alkuperästä olivat niukat, mutta uutistoimistot kytkivät ne ajatuksellisesti yhteen Ukrainan asevoimien tuoreisiin iskuihin Krimin niemimaalle sekä muille Venäjän hallussa oleville alueille.

Useat iskut ovat herättäneet kysymyksen siitä, miten aggressiivisesti Ukraina on mahdollisesti lähtemässä Venäjän vastaiseen hyökkäykseen. Krimillä on sattunut pitkin elokuuta useita räjähdyksiä, joita on kommentoitu rönsyilevästi ja useimmiten epämääräisesti molempien osapuolien toimesta.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov totesi perjantaina, että Ukrainan iskut Krimille ovat sodan eskaloimista, mihin Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset ovat hänen mielestään Ukrainaa avoimesti yllyttäneet. Yhdysvaltain toimittamat aseet – kuten Himars-raketinheitinjärjestelmät – ovat lisänneet Ukrainan asevoimien kykyä iskeä Venäjän hallussa oleviin kohteisiin.

Rjabkov sanoi Venäjän edustajien varoittaneen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon korkeita virkailijoita, että Yhdysvaltain ”syvä ja avoin” sekaantuminen sotaan uhkaa tehdä Yhdysvalloista sodan osapuolen.