Euroopan suurin ydinvoimala Zaporižžja on ollut tulituksen keskellä, ja tilanne on kireä. HS etsi vastaukset keskeisimpiin alueen taistelua koskeviin kysymyksiin.

Mitä voimalalla tapahtuu?

Venäjä valtasi Zaporižžjan ydinvoimalan maaliskuussa, ja tilanne voimalalla on kiristynyt kesän aikana äärimmilleen. Voimalalla on ammuttu rakettitulta, joka on vaurioittanut osia voimalasta. Voimalan 11 000 ukrainalaista työntekijää tekevät työtään erittäin kovan paineen alla, ja virheen mahdollisuus kasvaa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA varoittaa ydinkatastrofin vaarasta ja haluaa tarkastaa voimalan varmistuakseen sen turvajärjestelyistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti lauantaiyönä suostuneensa tarkastajien tuloon.

Miksi ydinvoimalasta on tullut taistelujen kohde?

Kesän aikana Venäjä on Ukrainan mukaan perustanut ydinvoimalan alueelle tukikohdan arviolta 500 sotilaalle ja tekee voimalan suojasta iskuja lähialueille. Uutiskanava CNN haltuun saamalla videolla näkyy, kuinka voimalan turbiinihallissa on Venäjän asevoimien kuorma-autoja.

Voimalalla alkoi rakettitulitus 5. elokuuta, ja sen jälkeen tulitus on jatkunut.

Ukrainan mukaan on vaarana, että Venäjä järjestää voimalalla onnettomuuden tai provokaation, esimerkiksi terroristi-iskun, jonka se lavastaa Ukrainan syyksi.

Ukraina syyttää ammuskelusta Venäjää, Venäjä Ukrainaa.

Kokonaiskuva on sumea, ja tietoja on vaikea varmistaa. Myös Ukrainalla on intressi taistella ydinvoimalasta, ettei se menetä sitä lopullisesti Venäjälle. Voimala on Dneprjoen eteläpuolella Venäjän valtaamalla alueella lähellä Krimin niemimaata.

Zaporižžjan ydinvoimala huhtikuun lopulla otetussa kuvassa.

Onko Venäjä ryöstänyt voimalan tai aikooko se tehdä niin?

Kyllä. Venäjä ilmoitti heti maaliskuussa, että voimala on siirtynyt Rosatomin hallintaan. Ukrainalaiset työntekijät ovat kuitenkin jatkaneet työtään, ja voimala on edelleen Ukrainan sähköverkossa.

Rintamalinja etelässä ei ole juuri elänyt viime viikkoina. Se on huono uutinen Ukrainalle ainakin voimalan kannalta. Mitä pidempään voimala pysyy Venäjän hallinnassa, sen kauemmas se Ukrainalta vääjäämättä lipuu.

Aikooko Venäjä liittää voimalan omaan sähköverkkoonsa?

Kyllä. Tässä kuluisi Ukrainan arvion mukaan kahdesta kolmeen kuukautta. Venäjä aikoo liittää Etelä-Ukrainassa valtaamaansa alueet itseensä. Voimala hyödyttäisi Venäjän miehittämän Krimin niemimaan energiansaantia.

Onko voimala vaurioitunut vaarallisesti?

Venäjän aloittaman sodan osapuolista riippumattoman IAEA:n tarkastajat eivät ole voineet vierailla voimalassa yli puoleen vuoteen. IAEA saa tietoa voimalasta myös käymättä paikan päällä, mutta kokonaiskuvaa vaurioista on vaikea hankkia.

IAEA:n Ukrainalta saamien tietojen mukaan raketit ovat vaurioittaneet käytetyn polttoaineen varastorakennusten seiniä, kattoja ja ikkunoita ja mahdollisesti säteilysensoreita, mutta eivät itse varastointisäiliöitä. Säteilymäärät ovat kuitenkin normaalit ja Ukrainan antamien tietojen perusteella IAEA ei epäile välitöntä vaaraa juuri nyt.

Iskut voimalan alueella ovat vaarantaneet kaikkia seitsemää ohjeistusta, jotka IAEA Venäjän hyökkäyksen jälkeen antoi.

Voivatko tahalliset tai tahattomat pommitukset aiheuttaa ydinkatastrofin?

Suurin riski voimalalle eivät todennäköisesti ole taistelut, eivät edes suoraan voimalaan osuvat pommitukset. New Yorkin WTC-iskujen jälkeen vuonna 2001 ydinvoimalat kaikkialla maailmassa tarkastettiin vastaavien riskien varalta. Reaktorit on suojattu erittäin vahvasti.

Asiantuntijoiden mukaan riski siitä, että edes tarkoituksella pommittamalla voisi aiheuttaa räjähdyksen reaktorissa on pieni.

Mitkä ovat suurimmat onnettomuuden riskit?

Suurimpana vaarana pidetään sitä, että voimala menettäisi virtalähteensä. Jos virransaanti keskeytyisi, reaktorin ytimet voisivat alkaa sulaa.

Voimala tarvitsee toimiakseen sähköä, jota se saa nyt Ukrainan sähköverkosta. Voimala voi toimia jonkin aikaa itsenäisesti, mutta ei kovin pitkään. Ukrainan mukaan kolme neljästä voimansiirtolinjasta on jo vaurioitunut taisteluissa.

Jos ytimet sulaisivat, ne voisivat levittää radioaktiivista säteilyä ilmakehään tuulten levitettäväksi.

Täydellisen katastrofin riskiä pienentää sekin, että kuudesta reaktorista vain kaksi on aktiivisena.

Voiko Zaporižžjasta tulla uusi Tšernobyl?

Euroopan suurimman ydinvoimalan ympärillä käydyt taistelut ovat äärimmäisen vaarallinen asia. Vakavan onnettomuuden riskistä ovat varoitelleet Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja YK:n pääsihteeri António Guterres, joka kutsui mitä tahansa vauriota voimalassa ”itsemurhaksi”.

”Emme halua uutta Tšernobyliä”, sanoi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan perjantaina.

Tšernobylin ydinvoimalassa Ukrainassa vuonna 1986 tapahtunut reaktorin tulipalo ja räjähdys on historian pahin ydinvoimalaonnettomuus, jossa kuoli suoraan kymmeniä ja myöhemmin säteilysairauksiin satoja, ehkä tuhansia ihmisiä.

Tšernobyl on asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti liian raju vertaus, koska Zaporižžja on sitä modernimpi ja paremmin suojattu voimala.

Venäläisen oppositiolehti Meduzan haastattelema radiokemian asiantuntija Boris Žuikov käyttää mahdollisena mittakaavana historian toiseksi pahinta onnettomuutta Fukushimassa.

Fukushiman ydinvoimalassa Japanissa syttyi maanjäristyksen jälkeen tulipalo maaliskuussa 2011. Onnettomuuden seurauksena 163 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Kukaan ei kuollut, eikä onnettomuuden tiedetä lisänneen syöpien riskiä Japanissa.

Brittiläinen Mark Wenman pitää myös Fukushiman kaltaista onnettomuutta epätodennäköisenä, koska Zaporižžjassa varavoimana toimivat dieselsäiliöt ovat paremmin suojattu.

”En olisi kovin huolissani [onnettomuudesta]”, Wenman sanoi Britannian yleisradion BBC:n haastattelussa.

Mitä muita vaaroja Zaporižžjassa on?

Inhimillinen virhe on suuri riskitekijä myös ydinvoimalassa. Voimalan työntekijät työskentelevät äärimmäisen kovan paineen alla taistelujen keskellä ja ovat olleet puoli vuotta Venäjän laittoman valtauksen kohteina.

Avoimessa kirjeessään viime viikolla työntekijät kirjoittivat, että osaavat pitää ydinvoimalan fissioreaktion hallinnassa, mutta eivät voi mitään ihmisten hulluudelle.