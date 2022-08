Alus huutokaupataan tiistaina, ja se on listattu ainoastaan yhdeksi päiväksi. Siten se tullaan todennäköisesti myymään arvioitua arvoaan alhaisemmalla hinnalla.

Venäläiseltä oligarkilta Dmitri Pumpjanskyilta takavarikoitu 75 miljoonan dollarin arvoinen venäläinen luksusjahti Axioma on määrätty huuto­kaupattavaksi Britanniassa.

Jahti takavarikoitiin Britannian, EU:n ja Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vuoksi. Axioma on ensimmäinen takavarikoitu luksusvene, joka myydään Venäjää kohtaan asetettujen henkilö­pakotteiden voimaan­astumisen myötä. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Viranomaiset takavarikoivat Axioman Gibraltarilla maaliskuussa, kun yhdysvaltalais­pankki JP Morgan kertoi, ettei Pumpjanskyi ollut maksanut 20 miljoonan dollarin lainaansa.

Jahtiin voi majoittua 12 henkeä kuudessa hytissä, ja lisätilaa löytyy 20 hengen miehistölle. Aluksella on myös uima-allas, poreallas, kylpylä, 3D-elokuvateatteri, vesiskoottereita ja sukellus­varusteita.

Alus huutokaupataan tiistaina, ja se on listattu ainoastaan yhdeksi päiväksi. Siten se tullaan todennäköisesti myymään arvioitua arvoaan alhaisemmalla hinnalla.

Axiomaa oli mahdollista vuokrata 549 000 euron viikkohinnalla, vaikka se oli Pumpjanskyin omistuksessa.

Superjahtien myynnistä saatavia tuotot on vaadittu luovutettavaksi Ukrainan sodan uhrien auttamiseen. Axioman myynnistä saatujen rahojen odotetaan kuitenkin menevän JP Morganille.

Pumpjanskyi on venäläinen liikemies ja miljonääri. Hän on venäläisen öljy- ja kaasu­teollisuuden teräsputkien maailman­laajuisen valmistajan OAO TMK:n omistaja ja puheenjohtaja. Pumpjanskyin yhtiö on Venäjän valtio-omisteisen energiayhtiö Gazpromin toimittaja.