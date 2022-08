Joesta on löydetty korkean toksiini­pitoisuuden omaavaa Pryvnesium parvum -levää, jolla oletetaan olevan suora yhteys kalojen kuolemiin.

Saksassa, Puolassa ja Tšekissä virtaavassa Oderjoessa havaittujen massiivisten kalakuolemien syy on todennäköisesti teollisuus­saasteen aiheuttama myrkyllisten levien liikakasvu. Asiasta tiedotti saksalainen tiedeinstituutti.

Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) kertoi perjantaina havainneensa Oderin vedestä omalaatuista Pryvnesium parvum -levää.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Tutkimuksen johtajan Elisabeth Vargan mukaan levähavaintojen ollessa näin runsaita joen vedessä voidaan olettaa olevan korkeita myrkky­pitoisuuksia. Varganin mukaan kalojen kuolinsyyksi arvellaan juuri levästä johtuvaa myrkytystä.

IGB:n mukaan jatkotutkimuksille on edelleen tarvetta, koska vielä ei ole varmaa, millaista haittaa levästä on ihmisille ja eläimille. Puolan ilmastoministeri Anna Moskwa kertoi tiedotus­tilaisuudessa perjantaina, että lisätutkimuksia tarvitaan myös, jotta saataisiin selville, mikä joen rehevöitymisen on aiheuttanut.

Oderista on löydetty tuhansia kiloja kuolleita kaloja heinäkuun lopusta alkaen. Kuolleiden kalojen koko vaihtelee aina muutaman sentin kokoisista 30–40 sentin mittaisiin.

Viranomaiset ovat kuvailleet tapahtunutta kalojen massakuolemaa ympäristö­katastrofiksi. Tilanne on kauhistuttanut myös paikallisia, koska Oderia on pidetty suhteellisen puhtaana jokena. Joessa elää noin 40 kalalajia.