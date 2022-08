Yhdysvaltain liittovaltion poliisia FBI:ta vastaan hyökätään nyt ennenäkemättömällä tavalla. FBI:lle on tullut uhkauksia sen jälkeen, kun se teki kotietsinnän edellisen presidentin Donald Trumpin Floridan-asuntoon elokuun alussa.

Sanomalehti The Washington Post sanoo Trumpin ja tätä kannattavan laitaoikeiston julistaneen ”FBI:n metsästyskauden avatuksi”.

FBI:n toimistoihin on hyökätty jopa aseellisesti. Cincinnatissa Ohiossa poliisi ampui miehen, joka yritti hyökätä FBI:n paikallistoimistoon rynnäkkökiväärin kaltaisella AR-15-aseella.

Republikaanipuolueen johdossa puolestaan vaaditaan FBI:n ”puhdistamista” ja sen rahoituksen leikkaamista minimiin.

Kotietsintä Mar-a-Lagoon tehtiin, koska Trumpin epäillään säilöneen virkakautensa aikaisia turvaluokiteltuja asiakirjoja asunnossaan lainvastaisesti.

FBI on elokuun alusta lähtien joutunut arvioimaan sille päivittäin satavien uhkien tasoa, Washington Post kertoo.

Toimistojen vartiointia on vahvistettu, ja FBI on jopa lisännyt omien agenttiensa turvatoimia, koska kotietsintään osallistuneiden agenttien henkeä on uhattu. Verkkosivuilta on poistettu kaikki tiedot työntekijöistä, koska Trumpin kannattajat ovat paljastaneet muidenkin agenttien henkilötietoja.

FBI:n agentit toimivat omilla nimillään, joten esimerkiksi pidätysmääräyksistä tai kotietsintäluvista on helposti voinut selvittää agenttien henkilötietoja.

Trumpille annetussa kuitissa määritellään kotietsinnässä takavarikoidut esineet ja etsintään osallistuneiden agenttien nimet.

FBI:n johtaja Christopher Wray on pysynyt taustalla eikä ole julkisesti asettunut vastarintaan. Julkisuudessa linjaa on puolustanut oikeusministeri Merrick Garland.

Wray on ylipäätään ollut edeltäjäänsä huomattavasti vähemmän julkisuudessa varsinkin poliittisissa kysymyksissä – kuten FBI:n johtajat yleensä ovat olleetkin.

FBI:n johtaja Christopher Wray todisti Yhdysvaltain senaatissa elokuun 4. päivänä Washingtonissa.

Virassa ollessaan Trump hyökkäsi vihollisinaan pitämiään viranomaisia vastaan, ja sama linja jatkuu nyt. Keinot ovat tutut: karkeat solvaukset, maalittaminen ja kannattajien usuttaminen häirintään ja jopa väkivaltaan.

Kotietsinnän jälkeisinä tunteina republikaanien keskuudessa ihmeteltiin, kuka nimitti Wrayn virkaansa. Vastaus on Trump itse.

Trump erotti FBI:n johtajan James Comeyn 2017, koska olisi halunnut tämän vetäytyvän Trumpin Venäjä-yhteyksien tutkinnasta.

Entinen FBI:n johtaja James Comey puhui medialle Washingtonissa joulukuussa 2018.

Comey poikkesi FBI-johtajien poliittisesti pidättyväisestä linjasta ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja.

Heinäkuussa 2016 hän ilmoitti FBI:n lopettaneen tutkinnan Trumpin vastaehdokkaan Hillary Clintonin sähköposteista, mutta samalla moitti Clintonia varomattomuudesta tietoturvallisuudessa. Myöhemmin vain viikkoa ennen presidentinvaaleja Comey ilmoitti FBI:n avanneen Clintonista uuden tutkinnan.

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Donald Trump tapasi mediaa Mar-a-Lagossa joulukuussa 2016.

Trump syyttää FBI:ta puolueellisuudesta ja demokraattipuolueen käsikassarana toimimisesta.

Syytös on mielikuvituksellinen, sillä FBI on perinteisesti ollut erittäin konservatiivinen organisaatio.

Edes demokraattipresidentit eivät ole tohtineet nimittää FBI:n johtoon demokraatteja. Kaikki FBI:n historian kahdeksan johtajaa ovat olleet republikaaneja. Myös Wraylla on taustansa republikaanihallinnossa, presidentti George W. Bushin oikeusministeriössä vuosina 2003–2005.

Wraysta Trump toivoi saavansa ”lojaalin” edustajan FBI:n johtoon, mutta joutui pian pettymään. Wray ei noussut Trumpia vastaan, mutta ei myöskään suostunut muuttamaan tämän pyynnöistä linjaansa.

Trump oli erottamassa Wrayta ainakin keväällä 2020 mutta perääntyi, kun oikeusministeri William Barr uhkasi eroata itse, mikäli Wray saa potkut.

Trumpille FBI on hyvä maali, johon suunnata kannattajiensa raivo, joka on hänen kannatukselleen elintärkeää. Siksi päätöstä kotietsinnästä on pidetty virheenä, joka tiputti lahjan Trumpin syliin. Vasta-argumentti on ilmeinen: Trump ei voi olla lain yläpuolella, vaikka hyötyisi uhrin asemasta poliittisesti.

Donald Trumpin Floridan-koti Mar-a-Lago helmikuussa 2021.

Kotietsintä Mar-a-Lagoon on lopulta vain päätöspiste pitkään jatkuneelle jännitteiden kasvulle FBI:n ja Trumpin välillä.

FBI on tutkinut myös tammikuun 2021 Capitol-mellakkaa. Tuolloin Trumpin kannattajat tunkeutuivat Yhdysvaltain kongressiin estääkseen Trumpin tappioon päättyneiden presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen.

Liittovaltion viranomaisena FBI edustaa trumpilaisten demonisoimaa keskusvaltaa ja eliittiä. Eräs floridalaisrepublikaani esitti heti kotietsinnän tultua julki, että jokainen Floridan alueelle tuleva liittovaltion poliisi pitäisi pidättää.