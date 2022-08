Notre Damen jälleen­rakennus on osoittautunut hankalaksi, koska harva osaa enää muinaisia rakennus­tekniikoita – nyt tehtävään on saattanut löytyä pieni joukko huippu­ammattilaisia

Asiantuntijoiden mukaan erityisesti Notre Damen kattorakenteiden jälleenrakentamiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Presidentti Macronin suunnittelema viiden vuoden aikaikkuna Notre Damen katedraalin jälleenrakentamiselle on tiukka. Kuvassa katedraali heinäkuussa 2022.

Pariisin kuuluisimpiin historiallisiin maamerkkeihin lukeutuva Notre Damen katedraali lähes tuhoutui tulipalossa 15. huhtikuuta vuonna 2019. Asiantuntijoiden mukaan Notre Dame oli tuhoutua tulipalossa kokonaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupasi jo muutama päivä tulipalon jälkeen, että katedraali jälleenrakennetaan vuoteen 2024 mennessä.

Operaatio on kuitenkin osoittautunut hankalaksi, sillä 1100- ja 1200-luvuilla käytettyjä rakennustekniikoita osaa enää vain harva, kertoo brittilehti The Guardian.

”Rakennuksen kattorunko oli erittäin hienostunut, ja siinä käytettiin tekniikoita, jotka olivat edistyksellisiä 1100- ja 1200-luvuilla”, kertoo keskiaikaiseen puurakentamiseen erikoistunut Frédéric Épaud The Guardianille.

Tulipalo tuhosi muun muassa Notre Damen katedraalin tornin.

”Tulipalon jälkeen moni sanoi, että tähän tarvittaisiin tuhansia puita, eikä meillä olisi tarpeeksi juuri oikeita sellaisia. Sanottiin, että puita pitäisi kuivata vuosia, eikä kukaan edes tiedä mitään sellaisten kattopalkkien valmistamisesta, joita keskiajalla valmistettiin. Sanottiin, että se on mahdotonta”, Épaud sanoo.

Notre Damen katedraalin lähes satavuotinen rakennusurakka päättyi vuonna 1250, ja seuraavan sadan vuoden aikana katedraalia täydennettiin muun muassa eteisillä ja kappeleilla.

Nyt näyttää siltä, että mahdottomaan tehtävään on löydetty joukko tekijöitä. The Guardian kertoo, että Notre Damen jälleenrakennukseen ollaan värväämässä Ranskan Pohjois-Burgundin alueella sijaitsevan Guédelonin linnan rakentajia.

Guédelonin linna on 25 vuotta sitten alkanut kokeellisen arkkitehtuurin projekti, jossa tarkoituksena on rakentaa kokonainen 1200-luvun tyyliä mukaileva linna alusta alkaen käyttämällä saman vuosisadan rakennustekniikoita ja lähellä tuotettuja materiaaleja, mikäli se on mahdollista.

Notre Damen tuhoutunutta La Forêt -kattoa on pidetty erityisen hankalana rakentaa uudelleen.

”Tiesimme, että se on mahdollista, koska Guédelonissa sellaista on tehty jo vuosia”, Èpaud sanoo The Guardianille.

Tältä Guédelonin linna näytti vuonna 2016.

Notre Damen jälleenrakentamisen kontolleen haluavat yritykset ovat jo ottaneet yhteyttä Guédelonissa oppinsa saaneisiin puuseppiin.

Puuseppä Stéphane Boudy kertoo, että kattopalkkien veistäminen käsin yhdestä puusta olisi Notre Damen kattorakenteen uudelleenrakentamisessa tärkeää. Boudyn mukaan käsin veistäminen kunnioittaa tuoreen puun ”sydäntä”, mikä tekee puusta vahvan ja kestävän.

”Tämä ei ole pelkkää nostalgiaa. Notre Damen katto kesti 800 vuotta tämän takia. Sahalta tulleessa puussa ei ole sydäntä”, Boudy sanoo.

”Meillä on 25 vuoden kokemus puun hakkuusta, särmäyksestä ja käsin veistämisestä. Guédelonin ulkopuolellakin on ihmisiä, jotka osaavat sen nyt tehdä, mutta he kaikki saivat oppinsa täällä. Jos tätä paikkaa ei olisi, asiantuntijat olisivat varmaankin sanoneet, että Notre Damen katon jäljentäminen ei olisi mahdollista. Me olemme osoittaneet, että se on.”

Puuseppien on tarkoitus myös kouluttaa muita katedraalin jälleenrakennusta varten.

Lisäksi Guédelonin seppä on palkattu takomaan kirveet, joilla Notre Damen uudelleenrakennuksessa käytettävä puu hakataan. Myös linnan muuraria on pyydetty kouluttamaan käsityöläisiä katedraalin jälleenrakentamiseen. Guédelonissa työskentelee noin 70 ihmistä, joista 40 on mukana rakennustöissä.

Vaikka linnan rakentajien tietotaito on eurooppalaisessa mittakaavassa huippuluokkaa, Épaudin mukaan Macronin suunnitelma saada katedraali avattua vuonna 2024 on ”typerä”.

”Nyt puhutaan katedraalista, meillä ei ole kiire, ja meillä on rahaa tehdä se oikealla tavalla. Jos kiirehdimme, vaarana on, että [jälleenrakentaminen] tehdään huonosti ja jotain unohtuu. Valitettavasti pelkään, että Macron ei tätä ymmärrä”, Épaud sanoo.