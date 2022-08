Sadat Imran Khanin kannattajat ovat kerääntyneet entisen johtajansa kodin edustalle Islamabadissa. He vannovat estävänsä entisen pääministerin pidätyksen.

Pakistanin poliisi syyttää maan entistä pääministeriä Imran Khania terrorismin vastaisen lain rikkomisesta. Poliisi ilmoitti nostavansa syytteen Khania vastaan sunnuntaina eli päivä sen jälkeen, kun hän oli pitänyt kiihkeän puheen sadoille kannattajilleen mielenosoituksessa Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa.

Lauantaisessa puheessaan Khan arvosteli ja uhkaili läheisen liittolaisensa pidätykseen osallistuneita viranomaisia ja tuomaria.

”Emme armahda teitä”, Khan sanoi The New York Times -sanomalehden mukaan.

Britannian yleisradioyhtö BBC uutisoi myös, että Khan syytti viranomaisia entisen avustajansa kiduttamisesta.

Tapa, jolla Khan piti puheensa, aiheutti ”pelkoa ja kauhua poliisin, oikeuslaitoksen ja tavallisten ihmisten keskuudessa sekä vahingoitti maan yhteiskuntarauhaa”, kirjoitti Pakistanin poliisi raportissaan The Washington Post -lehden mukaan.

Myös Pakistanin sähköisen median sääntely­viranomainen (PEMRA) on syyttänyt Khania vihapuheen levittämisestä lauantain puheessa. Viranomainen kielsi lauantaina Khanin puheiden suorat televisiolähetykset. Kielto astui voimaan välittömästi, uutisoi uutistoimisto Reuters.

Imran Khan Islamabadissa kesäkuussa 2021, kun hän yhä toimi Pakistanin pääministerinä.

Televisiosensuurin jälkeen Khanin puolue ilmoitti kuvaavansa puheet jatkossa sosiaalisen median alustoille, kuten Youtubeen ja Facebookiin. Monet pakistanilaiset kuitenkin raportoivat ongelmista Youtubeen kirjautumisessa sunnuntaina juuri, kun Khan oli aloittamassa puheen Rawalpindissa.

Khanin syytteiden pelätään entisestään kiristävän poliittisia jännitteitä ja lisäävän levottomuuksia Pakistanissa. Sadat entisen pääministerin kannattajat ovat kerääntyneet hänen kotinsa ulkopuolelle Islamabadissa. He ovat vannoneet estävänsä poliisia pidättämästä Khania.

Khanin puoluetoverit ovat kutsuneet myös tuhansia muita kannattajia saapumaan pääkaupunkiin ”suojelemaan johtajaansa”, kertoo The Washington Post.

”Jos Khan pidätetään, valloitamme Islamabadin”, varoitti entisen pääministerin hallituksen ministerinä toiminut Ali Amin Gandapur Twitterissä.

Khan on entinen kriketinpelaaja, joka nousi Pakistanin pääministeriksi voitettuaan kesän 2018 vaalit. Tuolloin yksi hänen keskeisistä tukijoistaan oli Pakistanin armeija, mutta sittemmin hän menetti sotilasjohdon tuen. Pakistan on ydinasevaltio, jolla on merkittävät asevoimat.

Huhtikuussa 2022 Khan hävisi epäluottamus­lause­äänestyksen. Sen jälkeen hän on ollut äänekäs Pakistanin hallituksen ja armeijan arvostelija ja järjestänyt hallituksen vastaisia mielenosoituksia ympäri maata.

Uusia vaaleja vaativa Khan jakaa Pakistanin poliittisesti kahtia. Kun Khan hävisi epäluottamus­äänestyksen huhtikuussa, noin 57 prosenttia äänestäjistä kertoi olevansa asiasta iloisia ja 43 prosenttia vihaisia, selviää mielipidekyselystä.

Khanin kansansuosio pelottaa nykyjohtoa, sillä esimerkiksi viime kuussa Khanin puolue voitti yllättäen aluevaalit väkirikkaassa Punjabin provinssissa.