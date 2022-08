Ukraina on pakottanut Venäjän muuttamaan suunnitelmiaan, mutta isoa käännettä sodassa on tuskin luvassa – Näin puoli vuotta kestäneet taistelut jatkuvat

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, eversti­luutnantti Simo Pesu pitää todennäköisenä, että taistelut jatkuvat myös syksyyn ja talveen siirryttäessä hyvin nykyisen­kaltaisena.

Ukrainan viimeaikaiset onnistuneet iskut Krimille ovat herättäneet kysymyksen siitä, onko sodassa odotettavissa uusi käänne, kun Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisesta tulee keskiviikkona kuluneeksi tasan puoli vuotta.

Ukraina on kesän aikana aktivoitunut taisteluissa Etelä-Ukrainan alueella ja tuhonnut asevarastoja sekä vaurioittanut ylitys­paikkoina toimineita siltoja. Vasta­hyökkäykset eivät ole silti edenneet siihen, että Ukraina olisi onnistunut valloittamaan takaisin Venäjän miehittämiä alueita.

Samalla myöskään Venäjän joukot eivät ole edenneet Itä-Ukrainassa kovinkaan paljoa sen jälkeen, kun Venäjä sai koko Luhanskin hallinnollisen alueen haltuunsa heinäkuun alussa.

Tilanteessa ei ole tällä hetkellä nähtävissä merkittävää käännettä, sanoo Maanpuolustus­korkeakoulun (MPKK) Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, eversti­luutnantti Simo Pesu.

Hän muistuttaa, että taistelukentän tilanne­kehitystä on ulkopuolelta vaikea arvioida, mutta tällä hetkellä tunnistettavia sotatoimien kulkua muuttavia tekijöitä ei ole näkö­piirissä.

Paljon todennäköisempänä Pesu pitää sitä, että taistelut jatkuvat myös syksyyn ja talveen siirryttäessä nykyisen­kaltaisena. Venäjä pitää kiinni valloittamistaan alueista, ja Ukraina puolustaa asemiaan estääkseen Venäjän etenemisen. Molemmat tuhoavat toistensa logistiikkaa ja infrastruktuuria sekä toteuttavat hyökkäyksiä parantaakseen asemiaan.

Vaikka muuttuvat sääolosuhteet aiheuttavat muutoksia taistelu­tapoihin, ne tuskin kääntävät yleisesti paikalleen jämähtänyttä tilannetta taisteluissa suuntaan tai toiseen.

Pesun mukaan Ukrainan kannalta ratkaisevaa on se, että länsimaat jatkavat pitkäjänteistä tukeaan ja asetoimituksiaan. Ilman niitä Ukrainan on vaikea pärjätä Venäjän voimaa vastaan.

HS kokosi tähän juttuun puoli vuotta kestäneen Ukrainan sodan merkittävimmät käänteet.

Pesu arvioi HS:lle, miltä taisteluiden kehitys näyttää Itä- ja Etelä-Ukrainassa, jonne sota on keskittynyt sen jälkeen, kun Venäjä veti joukkonsa pois Kiovan ympäristöstä maalis–huhtikuussa.

Itä-Ukraina

”Ukrainalaiset ovat kertoneet kärsineensä merkittäviä tappioita alkukesästä Donbasin alueella tykistönsä ampuma­tarvike­puutteiden vuoksi. Kun niitä kyettiin tasa­painottamaan länsimaisella tuella, Venäjän eteneminen on vaikeutunut.”

”Itä-Ukrainassa käydään edelleen taisteluita, ja venäläiset ovat vallanneet yksittäisiä kohteita, kuten asutus­keskuksia tai teollisuus­alueita. Ukraina on onnistunut pitämään yleisesti kiinni puolustus­linjastaan, mutta ukrainalaisilla ei näytä olevan aikeita laajempaan vastahyökkäykseen. Nopeaa muutosta tilanteeseen ei ole nähtävissä kummallakaan puolella. Tilanne voi jatkua nykyisen­kaltaisena pitkäänkin.”

”Yksi syy Venäjän etenemisen hidastumiseen on se, että Venäjä on heinäkuusta lähtien siirtänyt joukkojaan Itä-Ukrainasta Etelä-Ukrainaan, kun ukrainalaiset ovat lisänneet voimiaan sinne.”

Etelä-Ukraina

”Ukraina ilmoitti heinäkuussa aloittavansa vasta­hyökkäyksen Hersonin alueella, mikä ei ollut sotilaallisesti loogista, koska hyökkäyksen tulos perustuu usein yllätykseen. Tällaisen ilmoituksen yksi tarkoitus on luoda uskoa omaan väestöön ja sotilaisiin. Se johti siihen, että Venäjä alkoi siirtää joukkojaan Donbasista Hersonin suunnalle, mikä helpotti Ukrainan tilannetta Itä-Ukrainassa.”

”Ukrainalta ei ole Etelä-Ukrainassa odotettavissa kuluttavia hyökkäys­manööverejä, joilla ukrainalaiset pyrkisivät murtamaan venäläisen puolustuksen ja saartamaan vastustajansa. Sen sijaan Ukraina on kaikin keinoin vaikeuttanut Venäjän toiminta­edellytyksiä iskemällä muun muassa siltoihin, asevarastoihin ja Krimillä lentotuki­kohtaan. Samalla Venäjä on joutunut luopumaan alkuperäisistä suunnitelmistaan ja menettänyt aloitteellista asemaansa Etelä-Ukrainassa, kun he joutuvat suojaamaan toimintaansa Ukrainan iskuilta.”

”Todennäköistä on, että tilanne jatkuu saman­kaltaisena lähiaikoina. Ukraina jatkaa tappioiden tuottamista Venäjän joukoille, mutta myös Dneprin länsipuolelle lisäjoukkoja ryhmittänyt Venäjä on toiminta­kykyinen näillä alueilla. Venäläiset ovat linnoittautuneet Etelä-Ukrainassa valloittamilleen alueille maaliskuusta lähtien, kun eteneminen siellä pysähtyi.”