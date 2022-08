Keskiviikkona tulee kuluneeksi kuusi kuukautta siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. HS vieraili sodan etulinjassa lähellä Hersonia.

Kun etulinja alkaa lähestyä vain muutamien kilometrien päässä lähellä Hersonia, kuljettaja kiihdyttää autonsa kaksikaistaisella pikkutiellä 150 kilometriin tunnissa.

Nopeaan autoon on vaikeampi osua. Kännykät on laitettu lentotilaan, jottei niidenkään perusteella voitaisi paikantaa.

Lähellä rintamaa on aika ajoin pelottavan hiljaista. Asukkaat ovat lähteneet kylistä evakkoon ja talot ja piha-aidat ovat taisteluista syntyneitä reikiä täynnä. Venäläisten asemiin on seitsemän kilometrin matka.

Aiemmin tänä vuonna venäläiset olivat näillä seuduilla, mutta ukrainalaiset ovat onnistuneet ajamaan vihollisen alueelta. Toisinaan venäläiset kuulemma yrittävät työntyä Hersonista kohti Mykolajivia, mutta ainakin toistaiseksi ukrainalaisten puolustus on pitänyt.

Ukrainan on jopa arveltu yrittävän Hersonin valtaamista takaisin, mutta toistaiseksi suurhyökkäyksestä ei ole varmuutta eikä takeita. Aiemmin tällä viikolla Hersonissa nähtiin kuitenkin Ukrainan kannalta menestys, kun kaupungin merkittävä silta räjähti. Se vaikeuttaa tuntuvasti venäläisjoukkojen liikkeitä ja huoltoa.

” Keskiviikkona tulee kuluneeksi kuusi kuukautta siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.

Taisteluissa vahingoittunut Rybuzken kylä on lähes autio. Sotilaiden mukaan kylässä oleskelee enää noin 20 asukasta.

Monin paikoin lähellä Hersonin rintamaa on kaivettu juoksuhautoja. Tiesulkuja alkaa olla tiheämmin.

Yli 30 asteen helteessä luotiliivit ja kypärä hikoiluttavat ankarasti. Paita kastuu läpimäräksi hetkessä.

Kylän laitamilla ukrainalaiskomppania on majoittunut pommitettuun taloon. Sen katolle putosi Grad-raketti, toinen seinä räjähti tykistötulituksessa. Rakettien palasia, kaikenlaista romua ja lasinsiruja on pihalla hujan hajan.

Pihalla on myös lukuisia kissoja ja koiria, jotka ovat jääneet oman onnensa nojaan. Nyt niistä pitävät huolen komppanian sotilaat. Vuohikin on pihalla syömässä heinää, pellolla on kuulemma lehmä.

Tunnelma tiivistyy, kun lähettyville putoaa sarja raketteja. Venäläiset muistuttavat olemassaolostaan päivää ennen Ukrainan itsenäisyyspäivää. Keskiviikkona tulee kuluneeksi tasan kuusi kuukautta siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.

Shrink esittelee romahtanutta rakennusta, jonka uumenissa lepovuorossa olevat ukrainalaissotilaat piileskelevät.

Rakennuksen raunioissa elelee vuohi.

Venäläisen ohjuksen räjähdys on tehnyt suuren kuopan ja lennättänyt suuren puun juuriltaan.

Venäjällä uumoiltiin, että venäläisjoukot voisivat noin vain marssia pääkaupunki Kiovaan. Toisin on käynyt. Venäjä on saanut karvaasti tuntea ukrainalaisten sisukkuuden ja kansakunnan yhtenäisyyden.

Ukrainalaisten puolustustahto on ollut Venäjälle liian suuri pala nieltäväksi. Kiovan valtaaminen jäi kaukaiseksi haaveeksi ja nyt venäläiset ovat keskittäneet sotimisen lähinnä Etelä- ja Itä-Ukrainaan.

Siksi täällä Hersonin rintamalla käydään Ukrainan kohtalon kannalta tärkeitä taisteluita. Jos Venäjä onnistuisi valtaaman Mykolajivin kaupungin, voisi seuraavaksi olla vuorossa Odessa ja koko Etelä-Ukraina. Mykolajivia onkin tilanteen vuoksi keksitty nimittää ”sankarien kaupungiksi”.

Kellarissa on sotilaiden varasto. Taistelu helteisessä kesäsäässä edellyttää suuria määriä vettä.

Miehiä lepovuorossa.

Kellarin katto on tuettu rakennustangoilla.

Lähellä rintamaa sotilaat kertovat itsestään turvallisuussyistä vain etunimensä tai lempinimen. Komppanian rakennuksen uumenissa istuu esimerkiksi Vlad, joka odottaa kuljetusta etulinjaan.

”Vietän keskiviikkona Ukrainan itsenäisyyspäivää ampumalla venäläisiä. Se on paras tapa juhlia Ukrainan itsenäisyyttä”, Vlad sanoo.

” ”Kansoillamme ei ole mitään yhteistä.”

Rakennuksen pihalla sotilaat ”Shrink” ja ”Kapteeni” uhkuvat itsetuntoa. Miehet ovat varmoja Ukrainan voitosta ja sanovat olevansa valmiita tulemaan Suomeenkin taistelemaan ja valtaamaan Karjalan takaisin.

”Antakaa meille vain aseita, niin menemme vaikka Uralille asti. Suomenkin olisi aika saada Karjala takaisin”, Shrink innostuu.

Vlad aikoo viettää Ukrainan itsenäisyyspäivän ampumalla venäläisiä.

Shrinkin mielestä Suomen olisi aika saada Karjala takaisin.

Viktor on lepovuorossa.

”Jos saisimme edes kymmenen prosenttia enemmän tykistöä, voitto olisi meidän. Tämä on tykkien sota”, Kapteeniksi itseään kutsuva sotilas sanoo rakennuksen pihalla ammuslaatikoiden vieressä. Viereisillä rappusille on viritetty maastopukuja kuivumaan.

Esimerkiksi Kiovassa venäläisiä nimitetään ”örkeiksi” heidän tekemiensä raakojen sotarikosten ja ryöstelyiden vuoksi. Täällä lähellä Hersonia ukrainalaissotilaat nimittävät venäläisiä puolestaan ”vuohiksi”. Vihollinen manataan maanrakoon.

”Vuohet tulevat keskiviikkona kuulemaan, kuinka juhlimme Ukrainan itsenäisyyspäivää kun ammumme heitä”, Shrink sanoo.

”Kansoillamme ei ole mitään yhteistä. Ajattelemme asioista aivan eri tavalla, emmekä me halua elää sonnassa. Venäläisille ei ole mikään pyhää, tulittavat kirkkojakin”, Kapteeni sanoo.

”Venäläiset halusivat tulla varmaan Berliiniin ja Helsinkiinkin, kun Suomi ja Ruotsi hakivat Naton jäseneksi. Yhtä lailla Venäjä haluaisi vallata myös Mykolajivin, mutta se ei tule tapahtumaan”, Kapteeni sanoo.

Kurjassa kunnossa oleva nuori kissa kiipeilee aselaatikoiden lomassa.

Vitali trimmaa saksilla viiksiään.

Komppanian tiloissa on pieni sidontapaikka ensiapua tarvitseville. Pieneen huoneeseen mahtuu vain kaksi sänkyä. Roskakorissa on verisiä siteitä. Peiliin on liimattu koristeperhosia.

Useimmiten sotilaita joudutaan paikkaamaan sirpaleista syntyneiden vammojen tai pommien paineaalloista aiheutuneiden loukkaantumisten vuoksi, kertoo paikan sairaanhoitaja Julia.

Julia ei aio sen kummemmin itsenäisyyspäivää juhlia, sillä aika kuluu töissä sotilaiden paikkaamisessa.

”Me ukrainalaiset olemme vahvoja, ja liittolaisemme ulkomailla tekevät meistä entistä vahvempia. Tietysti sitä tulee keskiviikkona varmaan ajateltua itsenäisyyteen liittyviä asioita, mutta minulle on tärkeintä, että saan työni tehtyä”, Julia sanoo.

Julia on komppanian sairaanhoitaja.

Julian tarvikkeita hyllyllä.

Komppanian keittiöstä löytyy yllättävä yhteys Suomeen. Paikan kokki hakee varastosta Leijona Catering -yhtiön valmistaman kanapasta-kuivamuonapakkauksen. Se on Made in Finland. Yhtiön omistaa täysin Suomen valtio.

Ruokailutiloissa sotilaat kuitenkin harmittelevat sitä, että suomalaiset ruokapakkaukset alkavat loppua. Leijona Catering mainostaa verkkosivuillaan itseään yhtiönä, joka ”luo eväitä hyvään elämään”.

”Pyytäkää siellä Suomessa, että lähettäisivät näitä meille lisää”, paikalla ollut Mihail toivoo suomalaisvierailta.