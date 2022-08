Aleksandr Duginin merkitystä Venäjällä on yliarvioitu lännessä valtavasti. Todellisuudessa hän on kohtalaisen mitätön hahmo, minkä vuoksi on vaikea arvioida, kuka iskusta hyötyisi.

On vaikea sanoa, kuka oli Venäjällä lauantaina tehdyn pommi-iskun takana. Iskussa kuoli toimittaja Darja Dugina, mutta sen todellinen pääkohde oli todennäköisesti hänen isänsä Aleksandr Dugin.

Kumpikaan heistä ei ole Venäjällä millään tapaa merkittävä henkilö. Tästä syystä on hankala arvioida, mikä taho iskusta voisi hyötyä, arvioivat asiantuntijat.

Darja Dugina kuoli lauantaina pommi-iskussa ajaessaan isälleen kuuluvaa autoa. Dugina oli poliittinen tutkija ja toimittaja, joka tunnettiin Ukrainaan liittyvän disinformaation ja propagandan levittämisestä. Myös hänen isänsä oli tarkoitus olla auton kyydissä, mutta tämä muutti mielensä viime hetkellä.

Aleksandr Dugin on äärioikeistolainen filosofi ja poliitikko, joka tunnetaan radikaalista ja aggressiivisesta ideologiastaan. Hänen ajattelunsa on mahdollisesti innoittanut Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Lännessä Duginia on kuvailtu jopa ”Putinin aivoiksi”, mikä on tutkijan mukaan harhaanjohtavaa.

”Tämä on kyllä melko metsään menevä arvio. Todellisuudessa Dugin ei ole lainkaan Putinin lähipiiriä”, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Jopa ideologina Dugin on Venäjällä vähäpätöisempi henkilö kuin hänen maineensa lännessä antaa uskoa.

”Duginin maine on hiipunut vuoden 2014 jälkeen, jolloin hänen roolinsa Ukrainan-vastaisessa propagandassa oli näkyvämpi kuin nykyään. Sittemmin hänen isännöimä televisiokanava Tsargrad kiellettiin Youtubessa. Viime aikoina hän ollut lähinnä yksittäinen ääni kaikkialta vyöryvässä propagandassa”, Lassila sanoo.

Dugin on siitä huolimatta edelleen Putinille ja Kremlille hyvin uskollinen äänitorvi. Tämän vuoksi on Lassilan mukaan mahdollista, että iskun toteutti jonkinlainen vastarinta­liike, jolla on kytköksiä Ukrainaan.

Venäläinen filosofi ja politologi Aleksandr Dugin Helsingissä 18. toukokuuta vuonna 2014.

Venäjällä on toimijoita, jotka vastustavat Ukrainan sotaa ja jotka ovat tehneet erilaisia sabotaasi-iskuja suoraan tai välillisesti sotaan liittyviin kohteisiin, kuten kutsunta­toimistoihin.

Vaikka Dugin ei suoraan liity Ukrainassa käytäviin sotatoimiin, olisi hänen tappamisellaan symbolista arvoa.

”Tähän kuvaan Duginin tappaminen voisi sopia”, Lassila toteaa.

Dugin olisi otollinen hahmo tällaiselle iskulle, koska se on helppo toteuttaa. Vähäisen merkityksensä vuoksi Duginilla on tuskin merkittävää suojelua. Hän myös tunnetaan hyvin radikaalista ajattelustaan nimenomaan Ukrainaan liittyen.

Helsingin yliopiston Venäjä-professori Vladimir Gelman.

Samaa mieltä on myös Helsingin yliopiston Venäjä-professori Vladimir Gelman. Hänen mukaansa Duginin käytännön vaikutusvalta on lähes olematon ja Duginin tyttären Darjan vaikutus tätäkin pienempi.

”Samalla hän oli kuitenkin henkilönä tunnettu. Tämän vuoksi tätä iskua käytetään varmasti propagandassa”, Gelman arvioi.

Onkin mahdollista, että isku on osa jonkinlaista valtataistelua Venäjän hallinnon sisällä. On olemassa tahoja, joiden mielestä Venäjän olisi otettava vielä jyrkempiä ja äärimmäisempiä toimia sisäistä oppositiota kohtaan.

Gelman spekuloi, että nämä tahot olisivat voineet olla iskun takana käyttääkseen sitä todisteina väitteilleen.

Aleksandr Dugin itse tunnettiin nimenomaan poikkeuksellisen jyrkistä kannanotoistaan. Gelmanin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö Duginin ideologiset liittolaiset voisi käyttää häntä näinkin räikeästi hyväkseen, erityisesti, koska Duginin merkitys on hiipunut niin paljon.

”Venäjän hallinnossa on toki tahoja, jotka ovat tyytymättömiä Putinin sotapolitiikan saamattomuuteen. On siis mahdollista, että tällä iskulla saatetaan pyrkiä herättelemään Putinia ja muuta poliittista johtoa vielä tiukempiin toimiin”, myös Lassila arvioi.

Toinen vaihtoehto on, että iskun takana on Venäjän turvallisuuspalvelu tai jokin muu valtiollinen toimija.

Yksi syy, miksi Venäjän valtio voisi haluta murhata Duginin, on saadakseen tekosyyn niin sanotulle ruuvien kiristämiselle. Isku voisi toimia oikeutukselle muun muassa sisäisille puhdistuksille tai muille vastaaville toimille, arvioi Gelman.

Toisaalta on kysymisen arvoista, täytyykö tällaista ruuvien kiristämistä enää edes oikeuttaa millään iskuilla. Venäjän oppositio on jo ajettu äärimmäiseen ahtaaseen nurkkaan eikä Putinia merkittävästi uhkaavia tahoja ole.

” ”Dugin ja hänen tyttärensä eivät kansaa juuri kiinnosta.”

Venäjän valtio voisi haluta myös vahvistaa iskulla kansan taistelutahtoa ja Ukrainan vastaisia mielipiteitä entisestään syyttämällä iskusta Ukrainaa. Juuri niin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on maanantaina tehnyt. Ukraina on kieltänyt olevansa vastuussa iskusta.

Tämäkin vaikuttaa kuitenkin Lassilan mukaan epätodennäköiseltä, koska Dugin tai hänen tyttärensä eivät ole venäläisten keskuudessa mitenkään erityisen suosittuja hahmoja.

”Niin sanotut false flag -iskut toimivat parhaiten, jos ne kohdistetaan siviilejä vastaan, kuten Venäjä on tehnyt esimerkiksi Donbasissa väärennetyn videomateriaalin avulla”, Lassila sanoo.

”Dugin ja hänen tyttärensä taas eivät kansaa juuri kiinnosta.”

Politiikan tutkija ja toimittaja Darja Dugina kuoli lauantaina pommi-iskussa. Kuva on moskovalaisesta televisiostudiosta. Kuvan ottamisen päivämäärä ei ole Reutersin tiedossa.

Kuten usein Venäjällä, myös tämän poliittiselta vaikuttavan tapahtuman taustalla voi olla raha.

Aleksandr Duginia ei tunneta hänen varakkuudestaan, mutta tuskin hän on myöskään varaton. On Lassilan mukaan mahdollista, että isku liittyy jonkinlaisiin taloudellisiin epäselvyyksiin.

”Näitä asioita Venäjällä ratkotaan tarvittaessa juuri tällä tavalla mafiamaisen väkivaltaisesti.”

” ”Kreml-lojalistit ovat jo julistaneet suu vaahdossa kuinka Ukraina sabotoi asioita Venäjän sisällä.”

Mitä iskusta sitten seuraa? Ainakin tuttua ja tyypillistä raivokasta murhanhimoa Ukrainaa vastaan.

”Kreml-lojalistit ovat julistaneet jo pitkään suu vaahdossa, kuinka Ukraina sabotoi asioita Venäjän sisällä”, Lassila sanoo.

Aleksandr Dugin itse on jo pitkään sanonut kerta toisensa jälkeen, että Ukraina on tuhottava, ukrainalaiset ”natsit” tapettava ja Venäjän on valloitettava muun muassa koko Eurooppa. Samaa on odotettavissa Lassilan mukaan edelleen.

”Olennaisempaa on tietenkin, mitä oikeassa päätäntävallassa olevat tahot sanovat. Jokin reaktio tulee varmasti, mutta jää nähtäväksi, yritetäänkö tästä rakentaa jonkinlainen suurempi narratiivi.”

Oikaisu 22.8. kello 16.08: Poistettu tieto päivämäärästä kuvasta, jossa on Darja Dugina. Kuvan ottamisen päivämäärä ei ole toimituksen tiedossa.