Ulkomaat | HS-analyysi

Syyllisestä riippumatta Darja Duginan salamurha on merkki putinismin perusteiden murenemisesta

Lauantaina autopommilla surmatun toimittajan isä on filosofi Aleksandr Dugin, jota on pidetty Kremlin pääideologina, mutta viime vuosina hänen tähtensä on ollut laskussa.

Aleksandr Dugin vieraili Helsingissä toukokuussa vuonna 2014.

Isovenäläisiä näkemyksiä esittänyt moskovalainen toimittaja Darja Dugina, 29, kuoli lauantai-iltana, kun hänen kuljettamansa henkilöauto räjähti Zaharovo-puiston eteläpuolella Moskovan alueella Minskin valtatien tuntumassa. Liittovaltion turvallisuuspalvelun FSB:n mukaan salamurhan pääepäilty on ukrainalainen nainen, joka olisi paennut sunnuntaina Venäjältä Viroon. Asiasta kertoo muun muassa Duginan työnantaja, kansallis­mielistä oikeistoa edustava televisiokanava Tsargrad TV.