Ruotsalainen televisio-ohjelma viritti vaaliraha-ansan, johon lankesivat kaikki suuret puolueet. Sosiaali­demokraatit ja liberaali­puolue jakoivat jo potkuja, mutta suuria mullistuksia skandaalista ei ole toistaiseksi seurannut, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Jussi Sippola.

Ruotsissa vaali­kampanjat ovat jo täydessä vauhdissa, ja nyt niitä ravistelee poikkeuksellinen vaali­raha­skandaali.

Skandaali paljastui viime viikolla, kun kaupallisen televisio­kanavan TV4:n tutkivan journalismin ohjelma Kalla fakta julkaisi vaali­rahoitusta käsittelevän ohjelmansa.

Sen perusteella viisi Ruotsin kahdeksasta valtiopäiväpuolueesta oli valmis kiertämään puolueiden rahoitusta koskevaa lakia ottaakseen vastaan rahoitusta.

Kyseessä oli ohjelman tekijöiden virittämä ansa, johon lankesivat kaikki suuret puolueet eli sosiaalidemokraatit, maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Lisäksi lakia olivat valmiit kiertämään myös liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit.

Vain vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskusta kieltäytyivät suoraan tarjotusta rahoituksesta.

Ansa oli viritetty seuraavasti:

Kalla fakta oli palkannut tehtävään kaksi liikemiestä, jotka soittivat läpi kaikki puolueet ja tarjosivat mahdollisuutta yli puolen miljoonan kruunun lahjoitukseen sillä ehdolla, että lahjoittaja pysyisi nimettömänä.

Ruotsissa tuli kuitenkin vuonna 2018 voimaan uusi laki, jonka mukaan puolueiden on julkistettava enemmän kuin 24 150 kruunua lahjoittavien rahoittajien nimet.

Lain tavoitteena oli lisätä poliittisen rahoituksen avoimuutta ja demokratiaa. Kaikki puolueet olivat lain uudistamisesta yksimielisiä: äänestäjien tulisi saada tietää, mistä puolueet saavat rahoituksensa. Politiikkaa ei tultaisi ohjailemaan kulissien takaa maksetuilla rahoilla.

Kalla faktan paljastukset puolueiden toiminnasta kertovat, että monissa puolueissa toimitaan kuitenkin toisin kuin juhlapuheissa julistetaan.

Ohjelma nauhoitti liikemiesten ja puolueiden edustajien käymät puhelut ja kuvasi salaa osapuolten välisiä tapaamisia.

Materiaalista käy ilmi, että viisi puoluetta oli valmis etsimään erilaisia keinoja, joilla liikemiehet voisivat sekä lahjoittaa puoli miljoonaa kruunua että pysyä nimettöminä, vaikka lain mukaan lahjoittajien nimet tulisi julkistaa.

Lain kiertämiseksi puolueilla oli erilaisia ideoita.

Kristillisdemokraatit ehdottivat liikemiehelle, että rahat jaettaisiin eri vaaliehdokkaille niin, että jokainen lahjoitussumma jäisi laissa vaaditun summan alle.

Ruotsidemokraatit, liberaalit ja sosiaalidemokraatit ehdottivat puolestaan bulvaani­järjestelyä, jossa liikemiehen lahjoitus julkistettaisiin jonkun toisen nimissä.

Maltillinen kokoomus ehdotti liikemiehen jakavan lahjoitus­summan perheenjäsentensä kesken niin, että lahjoittajien nimiä ei tarvitsisi julkistaa.

Kalla faktan keräämään materiaaliin tutustunut valtiotieteilijä Jonas Hinnfors kertoi olevansa järkyttynyt ohjelman paljastamista tiedoista.

”Uuden lainsäädännön merkityksestä ollaan kyllä tietoisia. Sen hengen rikkominen on poliittista dynamiittia. On kaikki syyt vaatia moraalista ja poliittista vastuuta. Tämä on uhka demokratialle”, hän sanoi ohjelmassa.

TV4 esitti ohjelman torstaina.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, pääministeri Magdalena Andersson kommentoi ohjelman paljastuksia kertomalla, että puolueen talouspäällikkö ei enää työskentele tehtävässään. Puolue poisti hänen nimensä puolueen kotisivuilta heti torstaina. Juuri talouspäällikkö esitti ohjelman palkkaamalle liikemiehelle lain kiertämistä bulvaani­järjestelyllä.

Myös liberaalipuolue kertoi siirtäneensä lahjoituksista vastaavan työntekijänsä pois tehtävistään. Puolue kertoo, että lahjoituksia käsittelee jatkossa puoluesihteeri.

”Tämä on valtavan vakavaa. Mukana ollut työntekijä on hyvin katuvainen. Hän on valinnut jättää paikkansa puolueessa”, liberaalipuolueen puheenjohtaja Johan Pehrson sanoi TV4:lle.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Peter Kullgren puolestaan kirjoitti Facebookissa, että hän ei katso puolueen tehneen mitään väärää. Puolue kuitenkin aikoo tehdä tapauksesta selvityksen.

Maltillisen kokoomuksen puoluesihteeri Gunnar Strömmer kertoi puolueen ottavan paljastuksen vakavasti ja käyvän läpi lahjoituksiin liittyvät käytännöt.

Ruotsidemokraatit eivät puolestaan aio ryhtyä toimenpiteisiin paljastuksen johdosta.

Ruotsin korruptionvastaisen yksikön johtaja Martin Bresman kommentoi TV4:n haastattelussa pitävänsä paljastuksia vakavina. Ne eivät kuitenkaan ylitä tutkinta­kynnystä, koska kyseessä on fiktiivinen, järjestetty tilanne, jonka tavoitteena ei ollut aidosti jakaa puolueille rahaa.

Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 11. syyskuuta. TV4:n paljastukset ovat herättäneet Ruotsissa paljon keskustelua, ja esimerkiksi ruotsalaislehti Dagens Nyheter vaatii puolueita avaamaan puolue­rahoituksensa äänestäjille ja kutsuu paljastusta ”yhdeksi vuoden suurimmista poliittisista skandaaleista”.

Lehden päätoimittaja Peter Wolodarski nostaa Twitterissä esiin myös Suomen vaalirahoitus­kohun vuodelta 2008.

”Runsas kymmenen vuotta sitten suomalaista politiikkaa ravisteli korruptio­skandaali. Nyt Ruotsia. Kalla faktan paljastus muistuttaa, että mikään pohjoinen maa, huolimatta kansainvälisellä tasolla matalasta korruption tasosta, ei ole immuuni tällaiselle demokratiaa vahingoittavalle käytökselle”, hän kirjoittaa.

Ruotsissa kohusta ei ole toistaiseksi seurannut merkittäviä poliittisia mullistuksia, mutta se nakertaa vaalien alla yleistä luottamusta poliitikkoihin ja politiikkaan.