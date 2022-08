Ukrainan pomminpurkajilla riittää töitä vuosikymmeniksi. On arvioitu, että Venäjä ampuu päivittäin yli 60 000 tykistöammusta. HS seurasi ukrainalaisen pommiryhmän työskentelyä lähellä etulinjaa.

Ukrainalaisen pommiryhmän miehiä naurattaa. Yksi miehistä pudottaa ämpärin kokoisen S-300-ilmatorjuntaohjuksen taistelukärjen kuorma-auton lavalle. Huumoriahan tämä on jos mikä, ainakin ukrainalaisittain.

Tömps!

”Ei se ole vaarallista. Kyse on modifioidusta räjähdeaine tnt:stä, A-IX-1:stä. Ei siinä ole enää sytytintäkään”, pomminpurkuryhmän kapteeni Dmitri Zaharov rauhoittelee.

Yksi miehistä asettaa jalkakäytävän kiveykselle ohjuksesta irronnutta valkoista ainetta, joka näyttää erehdyttävästi raketeissa käytettävältä ajoaineelta, ammoniumperkloraatilta. Sytkäritesti kuitenkin paljastaa, ettei kyse ole ammoniumperkloraatista, sillä aine palaa huomattavasti hitaammin.

Igor Kaldiba, Aleksandr Rak ja Maxim Kifa nostavat autoon alas ammutun S-300-ohjuksen taistelukärjen räjähdysainetta putoamispaikalta mykolajivilaisen maatalouskoneliikkeen pihalta. Mykolajivin pelastuslaitoksen pioneerit keräävät päivittäin räjähtäneiden ja räjähtämättömien rakettien ja ohjusten kappaleita kaupungilta ja sen ympäristöstä. Joskus räjähtämättömät ammukset tuhotaan räjäyttämällä paikan päällä.

Mykolajiv on vain muutaman kymmenen kilometrin päässä venäläisjoukoista. Venäjä tulittaa joka päivä Mykolajivia muun muassa raketeilla ja S-300-ilmatorjuntaohjuksilla.

Kaupungin strateginen merkitys on suuri: Jos venäläiset pääsisivät idästä Mykolajivin ohi, olisi seuraavana vuorossa Odessa ja lähes koko Etelä-Ukrainan rannikko. Se tietäisi kuoloniskua Ukrainan valtiolle.

Päivä kapteeni Zaharovin ryhmän matkassa Mykolajivissa on karu opetus sodan todellisuudesta. Venäläisten ohjuksia on pudonnut sinne tänne siviiliasutuksen keskelle.

26/04/88.

27/05/87.

S-300-ohjusten raatojen kyljissä olevat valmistusajat kertovat siitä, että Venäjä joutuu käyttämään paremman puutteessa neuvostoaikaisia muinaisaseita.

Zaharovin mukaan vanhimmat hänen näkemänsä ohjusjäänteet ovat vuodelta 1973. HS:n Mykolajivissa näkemät useat ohjusten polttoainetankit olivat 1980-luvun lopulta. Todistusaineistossa kyse on räjähtämättä jääneistä ohjusten polttoainerungoista.

Kun haistaa S-300-ohjuksen polttoainetankin sisälle, tulee tuoksusta ensimmäisenä mieleen virtsa. Polttoainetta on ollut ohjuksissa huikea määrä, sillä yksin S-300-ohjuksen tankilla on mittaa viitisen metriä ja halkaisija on reilusti yli aikuisen sylivälin.

Aleksandr Rak ja Maxim Kifa tarkastelevat S-300-ohjuksen osaa. Maatalouskoneliikkeen pihamaalle pudonneen S-300-ohjuksen polttoainesäiliö oli osunut traktorin kuormaaja-aisaan, josta sitä irrotettiin trukilla ravistelemalla ja lopulta polttoleikkaamalla.

Ohjusten moottorin osien perkaaminen paljastaa puolestaan jännittäviä yksityiskohtia.

Esimerkiksi yhden S-300-ohjuksen moottorissa on käytetty johonkin tarkoitukseen pieniä, nyrkkiin mahtuvia, harjallisia 550-moottoreita, tai ainakin hyvin samankaltaisia.

Samoja sähkömoottoreita käytetään monissa kodin laitteissa, kuten vanhemmissa porakoneissa.Tämän vuoksi länsimaat ovat kieltäneet monien sinänsä viattomalta vaikuttavien tuotteiden viennin vihamielisiin maihin, kuten Pohjois-Koreaan tai Venäjälle.

Igor Kaldiba ja Aleksandr Rak huhkivat, kun alas ammutun S-300-ohjuksen polttoainesäiliötä lastataan miinanraivaajien autoon vietäväksi pois.

”Ohjus tuli kolmelta yöllä, ja sirpaleita satoi pihalleni. Tietysti olen peloissani. Joka ilta kun käyn nukkumaan, rukoilen jumalalta, että saisin herätä elossa”, sanoo yhtä ohjuksen raatoa paikalle katsomaan tullut mykolajivilainen Larisa.

Larisa saapui paikalle katsomaan edellisyönä puistikkoon pudonnutta ja ennenaikaisesti räjähtänyttä Venäjän S-300-ohjusta.

” Ukrainassa on meneillään koko ajan noin neljä Tali-Ihantalaa.

Pomminpurkaja Maxim Kifa on juuri lastannut yhden S-300-ohjuksen jämät kuorma-autoon. Mies riisuu suojaliivinsä, kypärän ja istahtaa neuvostoaikaisen UAZ-pikkubussin penkille. Aluspaita on hiestä märkä.

Bussin ovenkahva toimii juuri ja juuri. Sen vetäjä pelkää kahvan jäävän käteen.

Igor Kaldiba ajaa pioneerien autoa seuraavalle ohjuksen putoamispaikalle.

”Pelottavimpia tapauksia ovat rakettien rypälepommit, joissa on ajastus. Siksi kysymme aina ihmisiltä, milloin raketit tulivat. Tavallisesti tytärammukset räjähtävät kolmen päivän kuluessa”, Kifa kertoo UAZ:n takapenkillä.

Ukrainan pomminpurkajilla riittänee töitä vuosikymmeniksi. Ukrainassa on arvioitu, että Venäjä ampuu päivittäin yli 60 000 tykistöammusta.

Vertailun vuoksi: Pohjoismaiden suurin tykistötaistelu käytiin jatkosodan lopussa Tali-Ihantalassa. Taistelu kesti viisitoista vuorokautta, ja sen tuloksena Suomi onnistui pysäyttämään neuvostoarmeijan etenemisen.

Suomen tykistö ampui kiivaimpana päivänä 3. heinäkuuta 1944 yli 12 000 laukausta. Suomalaislaskujen mukaan Neuvostoliiton kiivain tulituspäivä oli 28. kesäkuuta 1944, jolloin puna-armeijan putket ampuivat suomalaisasemiin 14 000 ammusta.

Ukrainassa on siten meneillään koko ajan noin neljä Tali-Ihantalaa.

Mykolajivissa teiden valotolppien korkuisten ohjusten putoaminen on arkipäivää.

Kun kapteeni Zaharov on päivätyönsä tehnyt ja kerännyt ohjusten raadot kaupungilta, hän haluaa tehdä jotain aivan muuta.

”Nautin ajasta vaimoni kanssa. Viikonloppuisin tapaamme ystäviä ja juomme olutta.”