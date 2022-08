En voisi kuvitellakaan räyhääväni saksalaiselle opettajalle suomalais­tyyliin, hänhän on perheemme todellinen johtaja

Koulun aloitus on Saksassa iso ponnistus vanhemmille – ei liene sattumaa, että juuri saksalaiset keksivät A4-standardin, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Ekaluokkalaiset saavat koulunaloitusjuhlissa Saksassa koulutötterön, jonka sisällä on herkkuja ja koulutarvikkeita.

Berliini

Koulu alkoi Berliinissä maanantaina, ja se jännitti minua enemmän kuin lastani. Olenko varmasti tehnyt kaiken oikein vai saanko opettajalta nuhteita heti kouluvuoden alkajaisiksi?

Saksassa nimittäin peruskoulu on vaativa suoritus vanhemmille. Olen saanut kuulla kunniani monta kertaa. En esimerkiksi aina muista kuitata allekirjoituksellani läksyvihkon merkintöjä.

Kouluissa on täälläkin isoja eroja, ja kukin opettaja määrittää tahtinsa. Mutta en voisi kuvitellakaan, että täällä vanhemmat ilmoittaisivat kouluun, että koululaisen ei tarvitse lukea kirjoja, koska hän ei pidä lukemisesta, kuten HS:n mukaan kymenlaaksolaisessa koulussa jopa useat ovat tehneet.

Ei olisi mahdollista sekään, että vanhempana haukkuisin opettajan puhelimen kaiuttimen kautta lapseni avattua puhelimen luokassa, kuten HS:n mukaan Kuopiossa tapahtui.

Opettaja on oikeastaan koko perheemme todellinen johtaja, ja Saksassa johtajia kunnioitetaan. Sitä paitsi älypuhelinten tuominen koulun alueelle on kielletty.

Kolmasluokkalaisilla ei edes yleensä ole omia puhelimia täällä. Ei ole Wilmaakaan. On reissuvihko, jonka kutsumanimi on koulussamme kivikautiseen tapaan ”Muttiheft” eli äitivihko.

Suomessa moni vanhempi ahdistuu koulukirjojen päällystämisestä. Täälläkin se kuuluu vanhempien koulunaloitushommiin, mutta on vain osa niistä.

Myös koulutarvikkeiden ostaminen on suurelta osin kodin vastuulla, ja tarvikkeiden on oltava pilkulleen opettajan ohjeiden mukaiset. Tiesittekö, että A4 on Saksassa keksitty standardi? Se ei varmasti ole sattumaa. Täällä ollaan standardeista tarkkoja ja rakastetaan paperia.

15-senttinen läpinäkyvä viivain, 30-senttinen läpinäkyvä viivain, kolmioviivain, harppi ja A5-vihko nuottiviivoilla ovat helppoja löytää. Samoin värikynät, ”ei paksut”.

Mustetäytekynät täytyy oppia tuntemaan, sillä kirjoitustaidon kehittyessä siirrytään uudenlaisiin kyniin. Osa vaadituista tavaroista, kuten pieni käsipeili saksan ääntämisharjoituksia varten ja arpakuutio matematiikan tunneille oli hankittuna jo aiemmilta vuosilta.

Lisäksi koulun alkuun piti ostaa oikeankokoisilla ruuduilla ja riviväleillä varustettuja vihkoja, määrätynvärisiä irtokansia vihkoille, kansioita ja erilaisia lehtiöitä.

Menin lauantaina yli 30-kohtaisen koulutarvikelistan kanssa paperikauppaan. Onneksi älysin ojentaa listan myyjälle ja pyytää apua. Myyjä otti lappuni ja pyysi tulemaan tunnin päästä hakemaan ostokset. Mikä enkeli!

Kolmasluokkalaisellani koulutarvikelista oli vielä maltillinen verrattuna naapurin viidesluokkalaisiin, jotka lähtivät ensimmäisenä päivänä kouluun iso Ikean kassi olallaan. Saksassa koululaiset kirjoittavat paljon käsin, joten konsepteja, lehtiöitä, mappeja ja kansiota tarvitaan.

Oppilaiden tekemiä rauhanjulisteita berliiniläisen peruskoulun aidassa.

Berliinissä ilmestyvä Tagesspiegel-lehti haastatteli paperikaupan myyjää, joka kertoi, että koulujen vaatimuslistat ja vanhempien ahdistus niistä ovat vuosi vuodelta vain kasvaneet.

Suomessa peruskoulun ja nyt myös toisen asteen maksuttomuus tarkoittaa sitä, että vihkojen, kansioiden, mappien ja kynien ostattaminen vanhemmilla ei tulisi kuuloonkaan. Hyvä Suomi!

Meiltä kerätään rahaa myös koulun uimaopetukseen ja retkiin. Vaikka kouluruokailu on Berliinissä maksuton, oppilailla oletetaan joka aamu olevan mukanaan eväät, jotka syödään aamulla luokassa.

Koulu olettaa myös, että vanhemmat, erityisesti äidit, ottavat vastuun läksyjen valvonnasta ja ovat puhelimen päässä tavoitettavissa päivisin.

Iltapäivähoito sen sijaan toimii Berliinissä paremmin kuin Suomessa. Se on kattavampaa ja jatkuu tarvittaessa koko peruskoulun ajan. Helsingissä sen sijaan sadat koululaiset olivat koulujen alkaessa vailla paikkaa iltapäivätoiminnassa.

Ajan mittaan olen tottunut saksalaisen koulun tiukkaan komentoon. Pidän siitä, että koulu pitää lupauksensa, kuten järjestää laadukkaan iltapäivätoiminnan.

Ensimmäisen koulupäivän päätteeksi tarkistin ”äitivihkon” ja läksyvihkon. Ei huomautettavaa kotiin. Ehkä selviän kouluvuodesta.

