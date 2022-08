Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Kiina

Kuivuneesta Jangtse­joesta paljastui Kiinassa Buddha-patsaita, joiden uskotaan olevan 600 vuotta vanhoja

Kiinaa kurittavan helleaallon seurauksena useiden vesistöjen vedenpinta on laskenut. Aasian pisimmästä joesta on paljastunut saari, josta on löydetty 600 vuotta vanhoja patsaita.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Kuivuudesta kärsivästä Kiinan Jangtsejoesta on löydetty kolme muinaista patsasta. Kuvassa näkyvä patsas esittää munkkia, joka istuu jalustalla.