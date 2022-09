Britannian konservatiivipuolueen uudella pääministerillä Liz Trussilla on kiireistä. Hän oli tuskin ehtinyt asettua virka-asuntoonsa Lontoon Downing Streetillä pari viikkoa sitten, kun tuli jo tieto kuningatar Elisabet II:n kuolemasta.

Samalla kun Trussin kädet ovat olleet täynnä kuninkaallisen vallanvaihdon takia, hän peri edeltäjältään Boris Johnsonilta useita kriisejä, jotka myös vaativat hänen huomiotaan. Näihin kuuluu kiistakapula, joka on kulkenut brittipääministeriltä toiselle viimeiset kuusi vuotta.

Pulman nimi on brexit, ja sen keskiössä on Pohjois-Irlanti, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluva kahden miljoonan asukkaan alue Irlannin saarella.

Brexit loi Pohjois-Irlantiin byrokraattisen välitilan, josta syntynyt riita on käytännössä halvaannuttanut alueen itsehallinnon.

Kesäkuussa julkaistun mielipidekyselyn mukaan brexit on kärjistänyt poliittista kahtiajakoa Pohjois-Irlannissa. Kysely on osa Queen’s University Belfastin tutkimusta, joka on kartoittanut pohjoisirlantilaisten suhtautumista brexit-sopimuksen jälkeisiin järjestelyihin ja hallintoon viime vuoden keväästä lähtien.

Tutkimusta johtanut eurooppalaisen politiikan professori David Phinnemore kertoo etähaastattelussa, että viimeisin mielipidekysely pitkälti vahvistaa aiempia tuloksia. Brexit luo jännitteitä erityisesti brittimielisten unionistien ja irlantilaismielisten nationalistien välillä. Samalla brittien EU-eron tuoma epävakaus huolettaa paikallisia ja rapauttaa luottamusta päättäjiin.

Pohjois-Irlannissa tapahtuvasta myllerryksestä kertoo se, että nationalistinen Sinn Féin voitti Pohjois-Irlannin aluevaalit toukokuussa ensimmäistä kertaa alueen historiassa. Samalla keskustelu kansanäänestyksestä Pohjois-Irlannin liittymisestä Irlantiin käy kiivaampana kuin koskaan aiemmin.

Brittipääministerin näkökulmasta on huolestuttavaa, jos mikä tahansa Yhdistyneiden kuningaskuntien jäsen antaa viitteitä mahdollisesta erosta. Pohjois-Irlannin kohdalla lisähuolta aiheuttavat alueen vaikea historia ja poliittinen kahtiajako.

” Trussin brexit-linja on huolestuttanut niitä, jotka toivoisivat neuvotteluratkaisua.

Väliin lyhyt kertaus: Pohjois-Irlanti jäi brexit-sopimuksessa EU:n sisämarkkinoille tavarakaupan osalta. Järjestely piti maarajan Pohjois-Irlannin ja EU:hun kuuluvan Irlannin välillä avoimena, mitä Pohjois-Irlannin vuoden 1998 rauhansopimus edellyttää.

Samalla Irlanninmerelle Pohjois-Irlannin ja Britannian välille piirrettiin tulliraja. Britannia ja EU sopivat järjestelystä loppuvuonna 2019 asiakirjassa, jota kutsutaan Pohjois-Irlannin lisäpöytäkirjaksi.

Sittemmin brittihallitus on alkanut antaa viitteitä, että se perääntyisi yhdessä allekirjoitetusta sopimuksesta.

Yksi syy on byrokratia. Vaikka lisäpöytäkirjan kaikkia osia ei vielä ole otettu käyttöön, se muun muassa on tehnyt Britanniasta Pohjois-Irlantiin kulkevasta tavaraliikenteestä vaikeampaa ja kalliimpaa.

Toinen syy on Pohjois-Irlannin itsehallinto. Vaikka Sinn Féin voitti aluevaalit, se ei voi muodostaa hallitusta ilman unionisti­puolueista suurinta eli Demokraattista unionistipuoluetta (DUP). DUP puolestaan kieltäytyy osallistumasta uuteen hallitukseen ennen kuin lisäpöytäkirjasta päästään eroon. Unionistit pelkäävät merirajan uhkaavan Pohjois-Irlannin asemaa osana Yhdistyneitä kuningaskuntia.

Johnsonin hallitus alkoi kesäkuussa valmistella lakia, jonka avulla Britannia voisi omavaltaisesti silputa osia lisäpöytäkirjasta. EU on aloittanut asiasta oikeustoimet Britanniaa vastaan.

Brexit-vääntö ei toki ole uutta Trussille, joka on viime vuodesta asti johtanut brexit-neuvotteluja Johnsonin hallituksen ulkoministerinä. Juuri hän esitteli EU:n suututtaneen lakiesityksen parlamentille kesällä.

Trussin brexit-linja on huolestuttanut niitä, jotka toivoisivat neuvotteluratkaisua. Huoli ei vähentynyt, kun Truss nimitti hallituksensa Pohjois-Irlannin asioista vastaavaksi ministeriksi Chris Heaton-Harrisin, joka on tunnettu brexitin ydinkannattaja.

Ensimmäisellä pääministerin kyselytunnillaan 7. syyskuuta Truss sanoi, että hänen mielestään paras ratkaisu olisi edelleen EU:n kanssa neuvoteltu sopimus mutta toisti samaan hengenvetoon, että sopimuksen tulee huomioida Britannian kaikki muutostoiveet.

Irlannin presidentti Michael D. Higgins (vas.), hänen puolisonsa Sabina Higgins, Britannian pääministeri Liz Truss, Irlannin pääministeri eli taoiseach Micheal Martin ja Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri Chris Heaton-Harris osallistuivat kuningatar Elisabetin muistotilaisuuteen Belfastissa 13. syyskuuta.

Paradoksaalista tilanteessa on se, että Phinnemoren johtaman tutkimuksen mukaan 55 prosenttia pohjoisirlantilaisista pitää lisäpöytäkirjaa perusteltuna. Myös suurin osa Pohjois-Irlannin itsehallintoelimen edustajista kannattaa sitä.

”Unionistit lähtökohtaisesti vastustavat lisäpöytäkirjaa, kun taas nationalistit ja ne, jotka tunnustautuvat vanhojen jakolinjojen ulkopuolisiksi, suurilta osin hyväksyvät sen”, Phinnemore sanoo.

Kesäkuun mielipidemittauksen mukaan vain viisi prosenttia pohjoisirlantilaisista luottaa brittihallinnon edistävän Pohjois-Irlannin asiaa brexit-neuvotteluissa. Reilun vuoden aikana luottamuksesta kertova lukema on ollut suurimmillaan kuusi prosenttia. Samalla yli 80 prosenttia pohjoisirlantilaisista on toistuvasti kertonut, ettei luota brittihallituksen ajavan neuvotteluissa Pohjois-Irlannin asiaa.

Phinnemore ei usko, että uudesta pääministeristä huolimatta brittihallitus onnistuisi lähitulevaisuudessa kasvattamaan luottamustaan pohjoisirlantilaisten keskuudessa.

Syy on osin historiassa: nationalistit eivät luota brittihallituksiin, koska ennen rauhansopimusta nationalistijoukot ja brittihallitusta tukevat joukot kävivät vuosikymmenten ajan aseellista konfliktia toisiaan vastaan. Nationalistien mielestä brittihallitus myös myötäilee lähinnä unionistien toiveita.

Unionistit puolestaan kokevat tulleensa petetyiksi brexitissä.

” Brittihallitus pelkää, että mitä tahansa Pohjois-Irlanti saa, Skotlanti haluaa saman.

Moni Pohjois-Irlannissa ajattelee, ettei pohjoisirlantilaisten ääntä ole kuultu tarpeeksi brexit-neuvotteluissa. Phinnemoren mukaan alueella vallitsee laajempi huoli siitä, etteivät poliitikot Lontoossa ymmärrä Pohjois-Irlannin asemaa Irlannin saarella tai Yhdistyneiden kuningaskuntien osana.

Luottamuspula aiheuttaa uudelle pääministerille vähintäänkin haasteita. Pohjoisirlantilaisten ottaminen mukaan neuvotteluihin toisi kuitenkin ongelmia, sillä brexit-kansanäänestyksessä Pohjois-Irlannin lisäksi myös Skotlanti äänesti EU-eroa vastaan. Phinnemoren mukaan brittihallitus pelkää, että mitä tahansa Pohjois-Irlanti saa, Skotlanti haluaa saman.

Trussin täytyy ajatella koko Yhdistyneiden kuningaskuntien yhtenäisyyttä.

Sekä Britannia että EU ovat tietoisia siitä, että sopimuksen täytyy pian syntyä. Koko brexit-riitelyn ajan Pohjois-Irlannin aluehallitusta ei joko ole ollut tai sen itsehallintoelimissä on ollut merkittäviä vaikeuksia. Tällä hetkellä on epävarmaa, saadaanko tavallisille pohjoisirlantilaisille suunnattuja energiatukia jaettua ennen talvea, koska aluehallitusta ei ole muodostettu.

Jos Pohjois-Irlannin poliittinen takalukko ei aukea ennen 28. lokakuuta, nykyisten sääntöjen mukaan alueella tulee järjestää taas uudet vaalit. Sitä eivät halua pohjoisirlantilaiset, mutta eivät myöskään Truss tai EU.

Sekä Britannia että EU ovatkin antaneet viitteitä, että Trussin nousua pääministeriksi yritetään hyödyntää uutena alkuna neuvotteluille.