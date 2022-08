Puolitoista kilometriä pitkä Antonivskiy-silta yhdistää Hersonin kaupunkia miehittävät venäläissotilaat muiden Venäjän joukkojen kanssa.

Kaksi miestä tähyili Antonovskiy-sillan suuntaan Hersonissa Ukrainassa heinäkuussa. Venäläismiehittäjät olivat sulkeneet sillan siviileiltä, ja Ukraina on iskenyt siihen useita kertoja raketein.

Ukrainan asevoimat on jälleen onnistunut iskemään tärkeään Antonivskiyn siltaan, kertoo ukrainalainen uutissivusto Ukrinform. Sen lähteenä on Hersonin alueen korkea virkamies Serhi Hlan.

Hlanin Facebook-päivitysten mukaan Ukraina olisi iskenyt sillalle, kun venäläinen saattue oli ylittämässä sitä.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvaa suuresta savupilvestä, jonka väitetään näyttävän räjähdystä Antonivskyin sillalla. Yhdysvaltalaisen CNN-kanavan mukaan kuva on geopaikannettu eli kuvausalue on todennettu.

Antonivskyin silta ylittää Dneprin Hersonin kaupungin kohdalla. Silta on Venäjän miehittäjäjoukkojen kannalta kriittinen, koska Hersonissa olevien sotilaiden huoltaminen on erittäin vaikeaa ilman kunnon siltayhteyttä.

Sosiaalisessa mediassa esiintyy myös väitteitä, joiden mukaan Antonivskyin siltaa ei enää ole.

Väite saattaa pitää paikkansa siinä mielessä, että silta on voitu tehdä perusteellisen kulkukelvottomaksi. Kokonaan siltaa ei todennäköisesti ole voitu pyyhkäistä maan päältä, koska se on valtava rakennelma, jolla on pituutta puolitoista kilometriä.

Ukrainan asevoimat on kesän aikana iskenyt Antonovskyin siltaan lukuisia kertoja Himars-raketeilla. Himarsit ovat yhdysvaltalaisilta saatuja täsmäaseita, joiden kantama on useita kymmeniä kilometrejä.