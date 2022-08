Viime perjantaina julkaistu video on kuvattu Ranskan toiseksi suurimmassa vankilassa Fresnesissä, joka on rakennettu 1800-luvulla.

Ranskassa on puhjennut poliittinen kiista sen jälkeen, kun videopalvelu Youtubeen julkaistiin noin puolen tunnin video, jossa maan toiseksi suurimman vankilan vangit kilpailevat keskenään muun muassa karting-autoilla. Asiasta kertovat ranskalaislehti Le Figaro ja brittilehti The Guardian.

Viime perjantaina julkaistu video on kuvattu Ranskan toiseksi suurimman vankilan Fresnesin pihapiirissä. Se on osa ranskalaista tositelevisio-ohjelma Kohlantessia, jossa vangit laitettiin kisaamaan keskenään leikkimielisesti eri peleissä. The Guardianin mukaan ohjelma pohjautuu samaan formaattiin kuin Selviytyjät.

Heinäkuussa kuvatun ohjelman vastaanotto ei ole ollut maassa toivotunlainen, kertoo Le Figaro. Julkaisun jälkeen ranskalaiset ovat muun muassa penänneet maan oikeus­ministeriöltä, miksi se on sallinut ohjelman teon.

”Nämä videot ovat järkyttäneet monia ranskalaisia ja monia uhreja. Jokaisen vangin takana on uhri, ja juuri niitä uhreja minä ajattelen”, sanoi muun muassa videota arvostellut Les Républicains -oppositiopuolueen Éric Ciotti.

Vankilan viranomaisten mukaan peleihin osallistuneista vangeista ei oltu tuomittu raiskauksesta tai murhasta, kertoo The Guardian.

Ranskalaislehden tietojen mukaan ohjelman toteutukselle oli myönnetty lupa sekä Fresnesin viranomaisilta että Ranskan oikeus­ministeriöstä.

Oikeusministeri Éric Dupond-Morett kuvaili vankilasta kuvattua videota ”järkyttäväksi” lauantaina Twitter-tilillään. Hän kertoi tehneensä siitä tutkintapyynnön.

Viranomaiset ovat kertoneet ranskalaislehdelle, etteivät he ole olleet tietoisia ohjelman sisältävän vankien karting-autoilua. Myös oikeusministerin mukaan ohjelman piti olla osa vankien kuntouttamista, mutta ”sen ei pitänyt sisältää karting-autoilua”.

Vankilan johtaja Jimmy Delliste puolusti vangeille järjestettyä ohjelmaa ja kiitti sen järjestäjiä. Hänen mukaansa peleillä kerättiin yhteensä 1 700 euroa hyväntekeväisyyteen, kertoo The Guardian.

Fresnesin vankila on rakennettu 1800-luvun lopulla. Se sijaitsee Pariisin eteläpuolella ja se on yksi Pariisin alueen kolmesta päävankilasta. Fresnesissä on nykyään vangittuna yhteensä yli 2 000 miestä ja 100 naista.