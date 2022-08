The New York Times: Trumpin kartanosta on löytynyt yhteensä yli 300 turvaluokiteltua asiakirjaa

Yhdysvallat on saanut asiakirjat haltuunsa kolmessa erässä. Viimeisimmän erän FBI hankki kotietsinnän avulla.

Yhdysvallat on saanut takaisin yhteensä yli 300 turvaluokiteltua asiakirjaa, jotka löydettiin Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin Floridassa sijaitsevasta Lar-a-Lagon-kartanosta, kertoo The New York Times -lehti vedoten lähteisiinsä. Asiakirjojen joukossa on muun muassa CIA:n ja FBI:n materiaalia.

Median tietojen mukaan Trump kävi itse läpi laatikot ennen kuin ne vietiin kartanoon.

Yhdysvaltojen hallinto on saanut asiakirjoja takaisin kolmessa erässä. Yhdysvallat sai puolet noista turvaluokitelluista asiakirjoista takaisin tammikuussa. Trumpin avustajat antoivat kesäkuussa toisen erän. Kolmannen erän asiakirjoista FBI kävi hakemassa kartanosta kotietsintäluvan turvin.

Kotietsinnässä FBI takavarikoi 11 salaisten asiakirjojen kokonaisuutta. Osa näistä oli huippusalaisen turvaluokituksen asiakirjoja, joita ei saa tarkastella kuin erikseen määritellyissä hallinnon tiloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

FBI kieltäytyi kommentoimasta asiaa The New York Timesille. Trump ei heti vastannut lehden kommenttipyyntöön.