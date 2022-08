Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Unkari

Unkari erotti kansallisen sääpalvelun johtajat sen jälkeen, kun ”Euroopan suurin ilotulitus” peruttiin virheellisen sää­ennustuksen vuoksi

Kansallinen sääpalvelu on muistuttanut, että epävarmuus kuuluu sään ennustamiseen. Osa unkarilaisista on jo valmiiksi vastustanut 1,3 miljardia euroa maksavan ilotulituksen järjestämistä tilanteessa, jossa naapurimaassa on sota.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Budapestissä oli helteistä 11. elokuuta, kun ihmiset tunnelmoivat Sziget-festivaaleilla Óbudansaarella. Elokuun 20. päivän ilotulitukset kuitenkin peruttiin säähuolien vuoksi.

Unkarin tekniikka- ja teollisuusministeri László Palkovics ilmoitti maanantaina erottavansa maan kansallisen sääpalvelun (OMSZ) johtajan Kornélia Radicsin ja apulaisjohtajan Gyula Horváthin. Ero astui voimaan välittömästi. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen viikkolehti HVG. Ministeri Palkovics ei perustellut päätöstä tiedotteessaan, vaan totesi ainoastaan, että sääpalvelun uusi johto nimitetään myöhemmin. Vain kahta päivää aiemmin Unkarin kansallinen sääpalvelu oli ennustanut Budapestiin lauantai-illaksi ukkosmyrskyä ja tuulenpuuskia. Ennusteen vuoksi Pyhän Tapanin päivän suurilotulitus peruttiin vain noin kahdeksan tuntia ennen sen suunniteltua näytösaikaa iltayhdeksältä. Kyseessä olisi ollut ”Euroopan suurin ilotulitus”, joka on keskeinen osa vuosittaisia Pyhän Tapanin päivän juhlistuksia. BBC:n mukaan noin 40 000 ilotulitetta odotti lauantaina sytyttämistään 240 eri kohdassa Tonavan varrella. Lauantai-iltana selvisi, että ilotulitus peruttiin turhaan: myrsky kiersi Budapestin. Useat Unkarin hallitusmyönteiset mediat ovat arvostelleet sääpalvelua kovin sanoin ennusteesta, joka ei toteutunut. Sääpalvelu antoi ”harhaanjohtavia tietoja huonon sään laajuudesta, mikä vei tapahtuman turvallisuudesta vastaavan ryhmän harhaan”, kirjoitti Origo-uutissivusto AFP:n mukaan. Sääpalvelu pahoitteli ennusteensa aiheuttamaa harmia Facebook-päivityksessään sosiaalisessa mediassa. Samalla se yritti muistuttaa ihmisiä sään ennustamisen reunaehdoista. Lopulta toteutunut sää,oli vielä lauantaiaamuna vaikuttanut meteorologien mielestä kaikkein epätodennäköisimmältä vaihtoehdolta. ”Valitettavasti tämä epävarmuus on osa ammattiamme. Olemme yrittäneet myös viestiä tämän”, Kansallinen sääpalvelu totesi päivityksessään. Budapestin ilotulitukset keräävät tavallisesti pari miljoonaa katsojaa.Tänä vuonna juhlailotulitukset ovat kuitenkin herättäneet unkarilaisissa jo valmiiksi ristiriitaisia tunteita. BBC:n mukaan lähes 100 000 ihmistä allekirjoitti vetoomuksen, jossa pyydettiin, että ilotulitukset peruttaisiin. Allekirjoittajien mielestä näyttävät ilotulitteet eivät sopineet tilanteeseen, jossa naapurimaa Ukrainassa on sota, ja Unkarikin kipuilee taloushuolien kanssa. Hallituksen kansainvälisistä suhteista ja viestinnästä vastaava valtiosihteeri Zoltán Kovács on vastannut arvosteluihin toteamalla, että 1,3 miljardin euron ilotulitulitukset tulisivat vielä kalliimmiksi, jos ne peruttaisiin, kertoo HVG. Oikukas sää on aiemminkin pilannut Pyhän Tapaninpäivän ilotulitukset, mutta paljon vakavammin seurauksin. Vuonna 2006 ilotulitukset päätettiin järjestää säävaroituksista huolimatta. Pian ilotulitteiden sytyttämisen jälkeen puhkesi raju myrsky, joka aiheutti kaaoksen noin puolentoista miljoonan osallistujan keskuudessa. Myrskyn seurauksena viisi ihmistä kuoli ja yli 500 loukkaantui, uutisoi Budapest Business journal pian tapahtuneen jälkeen. Onnettomuuksia aiheuttivat muun muassa kaatuneet puut. Tänä vuonna ilotulitukset on siirretty viikolla, lauantaiksi 27. elokuuta. Suomen Ilmatieteen laitos ennustaa sään olevan silloin kesäinen. Tiistaina se povaa Budapestiin lauantaiksi 30 asteen hellettä ja aurinkoa.