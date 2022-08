Yksi albanialaiseen hylättyyn asetehtaaseen viime viikolla tunkeutuneista venäläisistä on tunnistettu Georgiassa asuvaksi valokuvaajaksi. Suomalaiset data-asiantuntijat uskovat, että kyseessä voi olla Albanian uutisankka.

Albania kertoi viikonloppuna pidättäneensä kaksi venäläistä ja yhden ukrainalaisen henkilön epäiltyinä vakoilusta. Epäillyt olivat Albanian viranomaisten mukaan olleet ottamassa valokuvia sotilas­tukikohtana toimivassa asetehtaassa Gramshissa, joka sijaitsee pääkaupunki Tiranan eteläpuolella. Asiasta kertoi Albanian puolustus­ministeriö.

Albanian mukaan pidätetyt henkilöt – 24-vuotias venäläinen mies, 33-vuotias venäläinen nainen ja 25-vuotias ukrainalainen mies – pidätettiin asetehtaan ulkopuolella.

Albanian pääministerin Edi Raman mukaan tapauksessa epäillään vakoilua. Puolustus­ministeri Niko Peleshin puolestaan totesi, että tapausta ei voinut kuitata vain tavallisena siviiliväli­kohtauksena Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman kontekstin vuoksi.

Ministeriön mukaan pidätystilanteessa loukkaantui kaksi tehdasta vartioinutta albanialais­sotilasta. Yhden tunkeutujan kerrottiin heittäneen tai suihkuttaneen heidän kasvoilleen jonkinlaista kemikaalia. Albania kutsui sitä ”lamauttavaksi sumutteeksi”, eikä tarkempia tietoa käytetystä kemikaalista ei ole annettu.

Albanian viranomaiset julkaisivat myös kuvia pidätyksen tehneistä sotilaista. Sairaalassa otetuissa kuvissa esiintyy kaksi sotilasta sängyillä sideharsot silmiensä päällä.

Ministeriön mukaan sotilaiden tila on kuitenkin vakaa, ja se julkaisikin sotilaista kuvia vielä ilmeisesti samalta illalta. Niissä sotilaat vaikuttivat olevan varsin hyvässä kunnossa ja silmät auki. Myös HS uutisoi asiasta.

Gramshissa tapahtunut tilanne herätti välittömiä reaktioita ja sai kansainvälistä huomiota Ukrainan sodan vuoksi. Albania on Venäjä-pakotteita tukeva Nato-maa.

Tapauksen tiedottamisessa vähemmälle huomiolle jäi kuitenkin se, että kyseinen tehdas on ollut hylättynä jo vuosikausia, albanialais­median mukaan jopa 30 vuotta. Tehdasta vartioimassa oli ollut vain kaksi ihmistä.

Useat medialähteet, paikallisten albanialaislehtien lisäksi esimerkiksi brittiläinen The Times ja Yhdysvaltain kongressin rahoittama Radio Free Europe, ovat kyseen­alaistaneet Albanian viranomaisten kertomuksen vakoojista.

Niiden mukaan kyseessä saattoi vakoojien sijaan olla ryhmä ”urban explorereiksi” kutsuttuja eli hylätyissä kohteissa valokuvaavia henkilöitä.

Lukuisat albanialaiset mediat kertoivat tunnistaneensa toisen pidätetyistä venäläisistä Svetlana Timofejevaksi, 33-vuotiaaksi Georgian pääkaupungissa Tbilisissä asuvaksi valokuvaajaksi. Timofejeva pitää yllä useita suosittuja ”urban exploration” -sivuja pseudonyymillä Lana Sator.

Sator on viidentoista vuoden ajan matkustanut erityisesti Venäjällä ja entisissä neuvosto­tasavalloissa valokuvaamassa muun muassa hylättyjä neuvosto­rakennuksia ja sotilaskohteita. Hänellä on Instagramissa 254 000 seuraajaa.

Satorilla on Instagram-tili, verkkosivut ja Livejournal-blogi. Instagramin perusteella Lana Sator on aiemmin valokuvannut esimerkiksi vanhoissa vesivoimaloissa, bunkkereissa, Zaporižžjan alumiini­sulattamossa, pommi­suojissa, hylätyissä sotilas­kohteissa, hylätyissä neuvosto­kirjastoissa ja sairaaloissa. Hän myy verkossa kohteista ottamiaan valokuvaprinttejä ja järjestää Georgiassa urbex-kierroksia hylättyihin neuvosto­kohteisiin ja rakennuksiin.

Jo vuonna 2011 uutistoimisto Reuters uutisoi Venäjän viranomaiset suututtaneesta bloggaajasta Lana Satorista, joka onnistui livahtamaan Moskovan alueella sijaitsevaan vartioimattomaan sotateollisuuden rakettimoottori­tehtaaseen, josta hän julkaisi lähes sata kuvaa.

Samasta aiheesta hän on antanut vuonna 2012 haastattelun myös brittiläiselle Daily Mailille. CNN on vuonna 2019 julkaissut Satorin ilmakuvia palaneesta Notre Damesta, ja yksi näistä kuvista on esiintynyt myös The Times -lehden kannessa.

Albanialaisessa asetehtaassa hän on Instagramin perusteella käynyt valokuvaamassa myös vuonna 2019.

The Times kertoo, etteivät Satorin someprofiilit vastanneet viikonloppuna kommentti­pyyntöihin.

Instagramissa Sator on syksyllä 2021 julkaissut postauksen, jossa hän kieltää työskentelevänsä esimerkiksi Venäjän sotilas­tiedustelu GRU:lle tai käyttävänsä valokuvausta peite­toimintana vakoilulle.

”Lana Sator” on vuosikausia valokuvannut hylättyjä neuvosto- ja sotilaskohteita ympäri maailmaa.

Ukrainan tilannekarttaa avoimen datan pohjalta päivittävä analyytikko John Helin pitää lähestulkoon varmana, että Svetlana Timofejeva ja Lana Sator ovat yksi ja sama henkilö. Helin on maaliskuusta alkaen työskennellyt myös HS:lle faktan­tarkistajana.

Helinin kanssa työskentelevä Eerik Matero on tutkinut Albanian viime viikkoisen tapahtuman taustoja. Hän on löytänyt dataa, joka tukee väitettä siitä, että yksi pidätetyistä olisi nimenomaan Timofejeva, joka puolestaan on Lana Sator.

Matero esimerkiksi löysi Satorin Instagram-profiilista viime viikonlopulta julkaisuja, joista kävi ilmi tämän olleen tuolloin Albaniassa Gramshin hylätyssä asetehtaassa. Sittemmin Satorin Instagram-profiili on hiljentynyt.

”Kyllä tämä on meidän näkö­kulmastamme varmaa”, Helin vahvistaa puhelimitse.

”Se, mitä siellä [Albaniassa] on käyty tekemässä sopii tämän henkilön profiiliin. Ja kun nämä sosiaalisen median tilit linkittyvät saman­näköiseen henkilöön, joka on ollut siellä Albaniassa, ottanut kuvia siltä alueelta, niin mahdollisuus siihen, että tässä olisi kyseessä saman­niminen henkilö, joka tekee asioita täysin samalla profiililla, on aikalailla häviävän pieni.”

Lana Satorin Instagram-tarinassa oli viikonloppuna kuvia Gramshin hylätyltä ase­tehtaalta. Nyt ne ovat jo kadonneet profiilista, mutta Eerik Matero oli ehtinyt ottaa niistä kuvakaappaukset, jotka HS sai luvan julkaista. Tässä kuvassa Lana Sator kertoo, kuinka suurin osa albanialaisten bunkkereiden ovista on betonisia.

Helin ei myöskään pidä todennäköisenä sitä, että Timofejeva olisi peite­identiteetin turvin toimiva vakooja, vaikka myöntääkin, että siihenkin on yhä olemassa mahdollisuus.

Kahden muun pidätetyn henkilöllisyyttä Helin ja Matero eivät ole täydellä varmuudella kyenneet vielä yhdistämään muihin sosiaalisen median tileihin, mutta heillä on viitteitä siitä, että toinen heistä olisi Satorin entinen mies. Tälläkin perusteella matka vaikuttaa heistä ”hyvin vahvasti urban exploration -retkeltä”.

Myös muuta väitettä tukevaa dataa on löytynyt: kyseisten henkilöiden sosiaalisen median profiileista on esimerkiksi löytynyt kuva samanlaisesta urheilu­autosta kuin mikä pidätettyjen pakoauto oli.

”Eli hyvin vahvaa viitettä on, mutta täysin varmoja ei tietysti voida olla”, Helin sanoo.

”Ja toinen kysymys: jos he olisivat vakoojia, niin miksi he postaisivat Instagramiin kuvia hylätystä tehtaasta?”

Lisäksi Helin alleviivaa sitä, että kyseinen asetehdas on kuvamateriaalin perusteella ollut jo pitkään hylättynä.

Mitä tulee tehdasta vartioineisiin sotilaisiin käytettyyn sumutteeseen, viittaavat faktat itsekin vartijana työskennelleen Helinin mukaan tavalliseen pippuri­sumutteeseen, joka on helppoa pestä pois.

”Ilmeisesti Venäjällä ja Balkanilla näissä hylätyissä paikoissa on porukkaa, joka ei ole välttämättä kovin iloista, mikäli heihin törmätään, joten nämä seikkailijat kantavat usein mukanaan esimerkiksi pippuri­sumutetta pitääkseen itsensä tällaisissa kohtaamisissa turvassa”, Helin kertoo.

Helinin mukaan Albanian tapahtumien tyyppisten tilanteiden faktojen tarkistus on erityisen tärkeää nyt, kun esimerkiksi Euroopassa puhutaan venäläisten viisumeiden epäämisestä kokonaan.

”Tällaista tapausta on hyvin helppo käyttää osana sitä poliittista diskurssia, varsinkin jos sitä ei aseteta oikeaan kontekstiin. Mikä on tosi ikävää näille henkilöille itselleen, mikäli he on olleet lähinnä urbex-seikkailijoita. Sitten näiden puheiden takia nostetaan poliittinen hullunmylly.”

Helin korostaa, ettei ota kantaa, pitäiskö venäläisten viisumeita evätä vai ei.

”Mutta keskustelua on hyvä käydä faktatiedon pohjalta.”