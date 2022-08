Itsenäisyyspäivää vietetään 24. elokuuta, koska sinä päivänä vuonna 1991 Ukrainan parlamentti hyväksyi itsenäisyysjulistuksen musertavalla ääntenenemmistöllä: 346 puolesta, 5 tyhjää, 2 vastaan.

Elokuun 24. päivä on Ukrainan tärkeimpiä vuosittaisia juhlapäiviä, ja niin on tänäkin vuonna – ja erityisesti tänä vuonna.

Suuret seremoniat ovat tosin pannassa, kun Ukraina tänään keskiviikkona viettää itsenäisyyspäiväänsä. Syy on ilmeinen: käynnissä on sota, ja on pelättävissä, että hyökkääjävaltio Venäjä pyrkii pilaamaan Ukrainan kansallisen juhlapäivän esimerkiksi ohjusiskuin.

Mutta miksi juuri 24. elokuuta? Ja miten Ukraina itsenäistyi?

Lyhyt vastaus löytyy tasan 31 vuoden takaa. Elokuun 24. päivänä 1991 Ukrainan parlamentti hyväksyi itsenäisyysjulistuksen musertavalla ääntenenemmistöllä: 346 puolesta, 5 tyhjää, 2 vastaan.

”Kun äänestystulos ilmestyi ruudulle, sali räjähti suosionosoituksiin”, kirjoittaa Harvardin yliopiston professori Serhii Plokhy teoksessaan The Gates of Europe, joka on Ukrainan historian kokonaisesitys.

”Parlamenttitalolle kerääntyneet väkijoukot riemuitsivat: Ukraina on viimeinkin vapaa!”

Ukrainalaiset itsenäisyyden kannattajat heiluttivat Ukrainan ja Euroopan yhteisön (nykyisen EU:n) lippuja Kiovassa syyskuun alussa 1991.

Sana ”viimeinkin” paljastaa, että Ukrainan itsenäistyminen oli pitkä prosessi, jonka alkua voi halutessaan hakea vuosisatojen takaa.

Niin Kiovassa itse asiassa tehtiinkin. Itsenäisyysjulistus oli kansanedustaja Levko Lukianenkon käsialaa. Hän oli Neuvostoliiton ajan toisinajattelija, joka oli virunut vuosikymmeniä vankileireillä.

Lukianenko yhdisti tekstissään itsenäisyyden akuutin tarpeen ja muinaisen historian. Akuutti tarve syntyi siitä, että Moskovassa vanhoillinen kommunistijuntta oli yrittänyt kääntää kelloja taaksepäin vallankaappauksella.

Itsenäisyysjulistuksessa luki: ”Huomioiden Ukrainaa uhkaavan kuolemanvaaran liittyen elokuun 19. päivän vallankaappaukseen, ja jatkaen Ukrainan valtionrakentamisen tuhatvuotista perinnettä, Ukrainan sosialistisen neuvostotasavallan korkein neuvosto julistaa juhlallisesti Ukrainan itsenäiseksi.”

”Tuhatvuotinen perinne” viittasi Kiovan Rusiin, samaan muinaiseen valtakuntaan, jonka historialla Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii houreisesti oikeuttamaan Ukrainan pakottamisen Venäjän alaisuuteen.

Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta, jota kutsuttiin myös kansojen vankilaksi.

Neuvostoliitto oli vuonna 1991 hajoamispisteessä ja hajosikin. Ukrainan itsenäistyminen oli siinä merkittävä juonne. Historioitsija Plokhy kutsuu Ukrainaa jopa ”Euroopan viimeisen imperiumin haudankaivajaksi”.

Suomessa Ukrainan itsenäistyminen jäi Moskovan ja Baltian tapahtumien varjoon. Samoina elokuun päivinä Viro, Latvia ja Liettua itsenäistyivät uudelleen. Uudelleenitsenäistyminen tarkoittaa sitä, että Baltian mailla oli jo entuudestaan itsenäisyys, jonka neuvostomiehitys oli katkaissut puoleksi vuosisadaksi.

Ukrainakin oli yrittänyt aiemmin itsenäisyyttä, eritoten ensimmäisen maailmansodan päätösvaiheissa vuonna 1918. Mutta aiemmat yritykset olivat tukahtuneet väkivallan alle.

Neuvostoliitossa Ukraina oli toiseksi suurin neuvostotasavalta, jonka väkiluku oli itsenäistymisen aikaan yli 50 miljoonaa.

Ukraina oli selvästi alisteisessa asemassa isoveli Venäjään nähden, mikä korpesi isänmaallisia ukrainalaisia. 1980-luvun lopussa kommunistikuri höltyi ja ukrainalaiset aktivistit tarttuivat tilaisuuteen. Sadattuhannet ukrainalaiset liittyivät järjestöihin, jotka ajoivat Ukrainalle poliittisia oikeuksia ja edistivät ukrainan kielen asemaa.

Ukrainan vuodet 1989, 1990 ja 1991 on jälkikäteen helppo nähdä suoraviivaisena kehityksenä kohti itsenäisyyttä.

Jälkiviisaus on jälkiviisautta. Kesällä 1991 oli vielä väkeviä voimia, jotka yrittivät padota Ukrainan itsenäisyyshaaveita. Näihin kuului Yhdysvallat.

Presidentti George Bush vieraili Kiovassa 1. elokuuta 1991 ja varoitti ukrainalaisia ”itsetuhoisesta nationalismista”. Bushin pitämää puhetta alettiin pilkata Chicken Kiev -puheeksi eli Kiovan kana -puheeksi. Englannin sana ”chicken” tarkoittaa myös jänishousua.

Bushin puhe oli itsenäisyysmielisille ukrainalaisille pettymys. Mutta tuon elokuun alussa tuskin kukaan aavisti, että vain kolme viikkoa myöhemmin Ukrainan parlamentti antaisi itsenäisyysjulistuksen.

Itsenäisyys vahvistettiin vielä 1. joulukuuta 1991 kansanäänestyksellä, joka ei jättänyt mitään epäselvää.

Itsenäisyyttä kannatti 92 prosenttia äänestäneistä, ja äänestysvilkkaus oli 84 prosenttia. Samana vaalipäivänä valittiin itsenäisen Ukrainan ensimmäinen presidentti, Leonid Kravtšuk.

Ukrainan itsenäistymisvaiheen merkittävin poliitikko Leonid Kravtšuk (kesk.) käveli Kiovassa 1. joulukuuta 1991, jolloin hänet äänestettiin presidentiksi. Saman päivän kansanäänestyksessä ukrainalaiset äänestivät murskaluvuin itsenäisyyden puolesta.

Itsenäisen Ukrainan taival on ollut monin tavoin vaikeuksien täyteinen. Isoin ongelma oli pedattuna jo vuonna 1991.

Syksyllä 1991 Venäjän presidentti Boris Jeltsin uhkasi lehdistösihteerinsä välityksellä, että jos Ukraina julistautuu itsenäiseksi, Venäjä katsoo oikeudekseen ”ottaa rajakysymykset tarkasteltaviksi”.

Historioitsija Serhii Plokhyn mukaan Venäjä nosti esille Krimin niemimaan ja Donbasin.