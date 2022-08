Alkuvuodesta laajasti jaettu uskomus oli, että vuodesta 2022 tulisi demokraateille huono tai erittäin huono. Voiko Yhdysvaltain kongressi­vaaleissa sittenkin käydä odotettua paremmin?

Rockville, Maryland

Taksikuski sen sanoi.

Joe Biden on hyvä mies, mutta hänen pitäisi saada hommaan vähän ytyä. He needs to fire it up, man.

Ja sitä Yhdysvaltain presidentti Biden yritti, kun hän asteli perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa kannattajiensa eteen Rockvillessä, pääkaupunki Washingtonin liepeillä.

Hän puhui demokratiasta ja otti hampaisiinsa ”ne maga-republikaanit”, jotka ovat ”täynnä kiukkua, väkivaltaa, vihaa ja hajaannusta”.

Hän puhui aborttioikeudesta, jota republikaanit yrittävät rajoittaa ja demokraatit suojella.

Hän puhui kaikista puolueensa saavutuksista oman presidenttikautensa aikana.

Mutta ennen muuta hän yritti maalata demokraateista kuvaa puolueena, joka taistelee hyvän puolella pahaa vastaan. Aiemmin päivällä järjestetyssä varainkeruutilaisuudessa hän kutsui maga-agendaa ”semifasismiksi”.

”Teidän täytyy äänestää, jotta pelastatte jälleen demokratian”, Biden sanoi.

Lyhenne maga viittaa Donald Trumpin kannattajien iskulauseeseen Make America Great Again.

”Sinä varastit vaalit!” mylvi demokraattiyleisön joukkoon soluttautunut vastustaja kesken Bidenin puheen kuin vahvistaen, että Trumpin vaalivilppivalheita levittävät ihmiset ovat tosiasia.

Huoli demokratiasta on tuoreen kyselytutkimuksen mukaan noussut jopa suuremmaksi kuin huoli taloudesta. Se oli ensimmäisenä mielessä myös juristi Mark Chalpinilla, joka oli saapunut paikalle osoittaakseen tukensa presidentille.

”Hän on keskeisin voimamme fasismia vastaan. Osa amerikkalaisista uinuu tämän uhkan edessä”, hän sanoi.

Avustajien mukaan puhe oli uuden, aggressiivisemman Joe Bidenin alku. Tämä on valmis kehumaan saavutuksiaan ja hyökkäämään vastustajiaan vastaan.

Bidenin kannatusluvut ovat olleet pitkään alavireiset.

Vaikka Biden puhui ”vakavasta paikasta kansakunnan historiassa”, runsaan 2 000 ihmisen eteen Richard Montgomeryn lukion liikuntasaliin asteli silti hyväntuulinen ja itsevarma presidentti.

Sille on syynsä.

Alkuvuodesta laajasti jaettu uskomus oli, että vuodesta 2022 tulisi demokraateille huono tai erittäin huono. Koronavirus kuristi maata, hinnat nousivat, lama kolkutti ovella, Euroopassa syttyi sota. Puolueen sisälläkin valmistauduttiin rökäletappioon syksyn kongressivaaleissa.

Mutta tuulet ovat kääntyneet. Lyhyessä ajassa demokraattien taisteluhenki on noussut ja analyytikoiden laskelmat ovat menneet uusiksi. Puolueettomat vaaliennustajat ovat todenneet, että viimeaikaiset tapahtumat todella saattavat johtaa demokraattien odotettua parempaan vaalimenestykseen.

Mitä sitten on tapahtunut?

1. Bensan hinta on kääntynyt laskuun. Litra bensaa maksoi torstaina keskimäärin 3,88 dollaria gallonalta (noin 1,03 euroa litralta), kun se kesäkuussa kävi yli viidessä dollarissa. Tämä ei poista huolta inflaatiosta, mutta antaa amerikkalaisille toivoa siitä, että ei olla hallitsemattomassa syöksykierteessä.

2. Yhdysvaltain historian merkittävin ilmastopaketti on hyväksytty.

3. Korkein oikeus kumosi kesäkuussa Yhdysvaltain laajan aborttioikeuden – se oli demokraattipuolueelle pettymys, mutta syksyn vaaleissa se voi kääntyä eduksi ja saada kannattajat liikkeelle.

4. Aselakeja tiukennettiin (enemmän kuin kertaakaan lähes 30 vuoteen), mitä moni amerikkalainen kaipasi erityisesti Texasin Uvalden kouluampumisen jälkeen. Toukokuussa Uvaldessa kuoli 19 oppilasta ja kaksi opettajaa.

5. Biden ilmoitti miljoonien amerikkalaisten opintolainojen leikkaamisesta. Suuri osa entisistä korkeakouluopiskelijoista saa 10 000 dollaria velastaan anteeksi.

6. Demokraattien kannatus on kasvanut viimeisimmissä mielipidemittauksissa. Tämä on epätyypillistä, sillä yleensä vaalien lähestyessä presidentin puolueen kannatus laskee, ei nouse.

Lisäksi viimeaikaiset kongressin yksittäisten täydennysvaalien tulokset ovat olleet demokraattien kannalta rohkaisevia: useissa osavaltioissa he ovat suoriutuneet odotettua paremmin. Kisat, joiden olisi pitänyt olla republikaaneille helppoja, ovat olleetkin täpäriä tai demokraattiehdokkaat ovat voittaneet odotettua selvemmin.

Presidentti laskeutui puheensa jälkeen yleisön sekaan ja otti useita yhteiskuvia.

Demokraateilla on kuitenkin yksi ongelma: presidentti Biden itse.

Puolueen saavuttamista voitoista huolimatta Bidenin kannatusluvut ovat surkeat.

Hänen kannatuksensa jatkokaudelle on vähäistä omankin puolueen keskuudessa. Paljonpuhuvaa on se, etteivät kongressivaalien demokraattiehdokkaat oikein haluaisi kampanjoida yhdessä presidentin kanssa.

Juristi Mark Chalpin ajattelee Bidenin olevan kelvollinen mies vielä näihin vaaleihin, mutta tämän ei pitäisi enää pyrkiä jatkokaudelle.

”Liian vanha”, hän sanoo.

Biden on 79-vuotias, vanhempi kuin yksikään aiempi Yhdysvaltain presidentti.

”Tarvittaisiin nainen”, puoliso Susan Chalpin toivoo.

”Mutta ei [varapresidentti] Kamala Harris”, vastaa Mark Chalpin.

Kuka se olisi, parilla ei ole vastausta.

Mark ja Susan Chalpin pitävät demokraatteja ”säädyllisyyden puolueena”.

Tilanne on joka tapauksessa tiukka. Demokraateilla on varaa hävitä vain neljä paikkaa alahuoneessa eli edustajainhuoneessa eikä yhtään ylähuoneessa eli senaatissa.

Tyypillisesti presidentin puolue kärsii välivaaleiksi kutsutuissa kongressivaaleissa merkittäviä tappioita molemmissa kamareissa.

Ja kongressivaaleihin on vielä pitkä aika, vaalipäivä on 8. marraskuuta.

Demokraattien momentum on tavallaan liian aikaisin. Se ehtii vielä romahtaa moneen kertaan ennen vaalipäivää.

”Älkää aliarvioiko vastustajaamme”, toivoi ennen Bidenia puhunut Marylandin kuvernööriehdokas Wes Moore.